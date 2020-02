Με αφορμή το ψηφιακό release του σάουντρακ της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη με τίτλο «H μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» (“Ballad for a pierced heart”) στις 21 Φεβρουαρίου από την Boriginal, o σκηνοθέτης θα υποδεχθεί τον διακεκριμένο γάλλο συνθέτη Ζαν-Μισέλ Μπερνάρ, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 στις 19:00 στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου (Σίνα 31, Αθήνα).

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Θα προλογίσει ο Γιάννης Οικονομίδης και θα παρευρεθούν οι πρωταγωνιστές της ταινίας: Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννης Τσορτέκης και Στάθης Σταμουλακάτος.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει την προβολή ολιγόλεπτου βίντεο για τον Ζαν-Μισέλ Μπερνάρ από το ντοκιμαντέρ «In the tracks of Jean-Michel Bernard”. Στη συνέχεια, ο συνθέτης θα συνομιλήσει με τον συνθέτη Νίκο Κυπουργό και τον κινηματογραφικό κριτικό του περιοδικού «Αθηνόραμα» Χρήστο Μήτση για το πώς δούλεψε τη μουσική της ταινίας «Η Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς».

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Λίγα λόγια για τον συνθέτη Ζαν-Μισέλ Μπερνάρ

Ο θρύλος της soul Ρέι Τσαρλς τον αποκάλεσε ιδιοφυΐα, ο Μισέλ Γκοντρί ανέθεσε στο μοναδικό του μουσικό ταλέντο την μουσική συνοδεία των ταινιών του: ο Jean-Michel Bernard είναι σήμερα ένας από τους πιο πολυσχιδείς καλλιτέχνες. Σήμα κατατεθέν της δουλειάς του είναι το σχεδόν μόνιμα «ιδιότροπα» παιχνιδιάρικο ύφος, είτε συνθέτει για κωμωδία είτε για δράμα.

Ξεκίνησε να παίζει πιάνο στην ηλικία των δύο ετών, και κατόπιν έλαβε κλασική μουσική εκπαίδευση -παράλληλα με αμέτρητες τζαζ επιρροές. Το βάπτισμα του πυρός στον κινηματογράφο το έλαβε όταν έκανε τις πρώτες του συνεργασίες με τους φημισμένους και απόλυτα επιτυχημένους συνθέτες του χώρο, Λάλο Σίφριν και Ένιο Μορικόνε. Η πραγματική στροφή στην καριέρα του όμως ήρθε όταν ο Μισέλ Γκοντρί τον κάλεσε να συνθέσει τα τραγούδια της πρώτης του ταινία μεγάλου μήκους HUMAN NATURE. Έκτοτε συνέθεσε, μεταξύ άλλων, το σκορ για τις ταινίες του Γκοντρί THE SCIENCE OF SLEEP και BE KIND REWIND, και της ηθοποιού/σκηνοθέτιδος Φανί Αρντάν, CHIMERES ABSENTES και CADENCES OBSTINEE.

Από το 2000 μέχρι το 2003 εργάστηκε τόσο ως μουσικός διευθυντής όσο και ως πιανίστας, στο Ray Charles Quintet, και από το 2014 ξεκίνησε να διδάσκει σύνθεση μουσικής κινηματογράφου στο Ωδείο του Παρισίου, Paris XII. Η πιο πρόσφατη δουλειά του είναι το άλμπουμ «Jean-Michel Bernard plays Lalo Schifrin», αφιερωμένο στην μακρόχρονη καριέρα του θρυλικού Λάλο Σίφριν (συνθέτη των «Επικίνδυνων Αποστολών»), το οποίο περιέχει τρία κομμάτια για δύο πιάνα με την συμμετοχή του ίδιου του Λάλο Σίφριν. Την κυκλοφορία του δίσκου τον Σεπτέμβρη του 2017, ακολούθησαν συναυλίες στο Λος Άντζελες, το Παρίσι και το Blue Note Jazz Festival του Τόκυο.

«Για εμένα είναι καταπληκτικό ότι βρήκα μία αδελφή ψυχή στον τρόπο σκέψης κι έκφρασης (ως συνθέτης, μαέστρος και μουσικός εκτελεστής). Δεν μπορώ να βρω κατάλληλα λόγια για να περιγράψω επαρκώς τον θαυμασμό που τρέφω για την μουσική του ευφυΐα, διότι πλέον αντιμετωπίζω ως θαύμα το γεγονός ότι βρήκα το μουσικό έτερον ήμισυ μου.» -Λάλο Σίφριν

Ο Γιάννης Οικονομίδης για τον συνθέτη

«Η συνάντηση με τον Ζαν-Μισέλ Μπερνάρ ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Υπέροχος άνθρωπος, τόσο ζεστός και τόσο ανθρώπινος, πολύ γενναιόδωρος και με μια εκπληκτική αίσθηση του χιούμορ. Καλλιτέχνης φτιαγμένος από αυτό το μοναδικό υλικό, τόσο σπάνιο αυτές τις εποχές που όλα πάνε κατά διαόλου. Είναι ένας ξεχωριστός, αληθινός καλλιτέχνης, και η μουσική του δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Ο Ζαν-Μισέλ είναι η μουσική του, και η μουσική του είναι ο Ζαν-Μισέλ. Όλες οι ποιότητες της προσωπικότητάς του είναι διαρκώς παρούσες στις συνθέσεις του, ώστε ακούγοντάς τις, να μπορούμε να λέμε: «Ναι, ήμουν κι εγώ εκεί. Τον συνάντησα. Έκανα αυτό το ταξίδι μαζί του. Με τον συνθέτη Ζαν-Μισέλ Μπερνάρ».