Θρίαμβος για τα «Παράσιτα» στα OSCAR

Ο νοτιοκορεάτης Μπον Τζουν Χο έκανε το θαύμα του κερδίζοντας το Όσκαρ καλύτερης ταινίας αντί του φαβορί «1917» Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο καθώς ποτέ στον παρελθόν μια ταινία που δεν ομιλούσε αγγλικά κατάφερνε να κερδίσει τον τίτλο της καλύτερης ταινία της χρονιάς- το «The Artist» ήταν βωβό.

Στα 92 χρόνια ζωής του θείου Όσκαρ έχουμε δει αμέτρητες αδικίες αλλά φέτος το Χόλυγουντ φάνηκε είτε να βάζει μυαλό είτε να απολογείται για όσα παρατράγουδα συνέβησαν στο παρελθόν. Το απόλυτο αουτσάιντερ ήταν ο νοτιοκορεάτης Μπον Τζουν Χο που πάντως έβλεπε τη φήμη της ταινίας του να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα όσο πλησίαζε η κρίσιμη 9η Φεβρουαρίου και να είναι έτοιμο να προσπεράσει στην τελική ευθεία το αντιπολεμικό έπος του Μέντες, όπως και συνέβη.

Οι υποψηφιότητες του «1917» ήταν 10, των «Παρασίτων» 6, ενώ ποιος μπορούσε να ξεγράψει από το παιχνίδι τον «Τζόκερ» των περισσότερων από κάθε άλλη ταινία υποψηφιότων (11) ή τα έπη των Ταραντίνο και Σκορσέζε (από 10 οι υποψηφιότητες των «Κάποτε στο Χόλυγουντ» και «Ο ιρλανδός» αντίστοιχα). Τελικά τα νοτιοκορεατικά «Παράσιτα» αποδείχτηκαν εξαιρετικά ανθεκτικά και κέρδισαν 4 Όσκαρ – 3 πήρε το «1917», από 2 ο «Τζόκερ» και το «Κάποτε στο Χόλυγουντ» ενώ «Ο ιρλανδός» έφυγε με άδεια χέρια-, στα οποία το όνομα του Μπον Τζουν Χο φιγουράρει στην πρώτη θέση καθώς είναι εκτός από σκηνοθέτης -σεναριογράφος είναι κι ο βασικός παραγωγός του φιλμ. Μια δίκαιη πέρα ως πέρα βράβευση που έμελλε να γραφτεί με χρυσά γράμματα στη βίβλο των Όσκαρ.

Πέραν της νοτιοκορεάτικης έκπληξης η βραδιά κύλησε απόλυτα προβλέψιμα- ίσως και βαρετά- στην 92η απονομή των βραβείων Όσκαρ. Όλα τα υπόλοιπα φαβορί επικράτησαν : ο Χοακίν Φίνιξ και ο Μπραντ Πιτ στις αντρικές ερμηνείες, οι Ρενέ Ζελβέγκερ και Λόρα Ντερν στις γυναικείες αφήνοντας με την πίκρα την Σκάρλετ Τζοχάνσον που στην πρώτη (διπλή μάλιστα) εμφάνιση της στις οσκαρικές λίστες είδε να χάνει από τις βασικές αντιπάλους της.

Επίσης ο διευθυντής φωτογραφίας Ρίτσαρντ Τζένκινς μετά από το «Blade runner 2049» διπλασίασε τα βραβεία του με το «1917», ενώ στην κατηγορία του animation που υπήρχε ένα σχετικό σασπένς, το «Toy Story 4» επιβεβαίωσε την ισχύ του απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους όπως τον «Klaus» ή τον «Κύριο Λινκ».

Αναλυτικά οι νικητές

Καλύτερη ταινία

Παράσιτα

Σκηνοθεσία

Μπονγκ Τζουν-Χο, «Παράσιτα»

Α΄ Αντρικός Ρόλος

Χοακίν Φίνιξ «Joker»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Ρενέ Ζελβέγκερ, «Judy»

Β΄ Αντρικός Ρόλος

Μπραντ Πιτ, «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Λόρα Ντερν, «Ιστορία γάμου»

Πρωτότυπο σενάριο

Μπονγκ Τζουν-Χο, Χαν Τζιν-Γουόν, «Παράσιτα»

Διασκευασμένο σενάριο

Τάικα Γουαϊτίτι, «Τζότζο»

Φωτογραφία

«1917»

Μοντάζ

«Κόντρα σε όλα»

Μακιγιάζ και κομμώσεις

«Βόμβα»

Καλλιτεχνική διεύθυνση

«Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Κοστούμια

«Μικρές κυρίες»

Μουσική

«Joker»

Τραγούδι

«(I’m Gonna) Love Me Again», «Rocketman»

Ήχος

«Κόντρα σε όλα» («Ford v Ferrari»)

Ηχητικά Εφέ

«1917»

Οπτικά Εφέ

«1917»

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

«Παράσιτα»

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μεγάλου Μήκους

«Toy Story 4»

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

«American Factory»

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

«Learning to Scateboard in a War Zone If You’re a Girl»

Μικρού Μήκους Ταινία Animation

«Hair love»

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

«The Neighbor’s Window»