10 πράγματα που θα ήθελα να δω στα φετινά OSCAR

Ξέρουν απ ’έξω τους νικητές, τις χρονιές και τις κατηγορίες. Θυμούνται ολόκληρες φράσεις του Ντάνιελ Ντέι Λιούις από τους ευχαριστήριους λόγους του. Γνωρίζουν πού φυλάει τα αγαλματάκια της η Μέριλ Στριπ και δεν χρειαζεται να googlάρουν τίποτε. Αντίθετα το Google τους αναζητά (λέμε τώρα…) για πληροφορίες. Είναι οι φανατικοί των Όσκαρ. Έχουν οργανώσει ήδη το βράδυ της απονομής και το ξενύχτι τους. Μπορεί να μην ανήκω στο μεγάλο oσκαρικό κοινό (τουλάχιστον στο πιο… hardcore κομμάτι του) αλλά θαυμάζω τους πιστούς του. Γιατί το χαίρονται.

Σε Οσκαρικό κλίμα λοιπόν, ιδού τι θα ήθελα να δω.

1. Την έκπληξη

Εκεί που δεν έχουν και φέτος ορίσει κεντρικό παρουσιαστή, όλως αιφνιδίως και που δεν το περιμένει κανείς, να εμφανιστει ο Ricky Gervais. Που παρουσίασε τις Χρυσές Σφαίρες πριν από μερικές εβδομάδες και έκανε την τελετή απονομής να έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Που δεν άφησε τίποτε όρθιο και κανέναν να μη σχολιάσει. Τους τα είπε όπως δεν τα είχαν ακούσει ποτέ, αν μην τι άλλο δημόσια.

Και κατέληξε κάπως έτσι: «Λοιπον, αν κερδίσετε, ανεβείτε εδώ, πάρτε το βραβιάκι σας, πείτε ευχαριστώ στον ατζνέντη σας και στον θεό σας και f… off”. Ναι, είχε ενδιαφέρον. Bέβαια ο Ricky δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να ξανα-παρουσιάσει βραβεία και πολύ που τον νοιάζει. Αλλά, αν –πάλι: λέμε αν- είχαν τα Όσκαρ έμπνευση…

2. Τον Ταραντίνο να (ξανα)κερδίζει

Το Once Upon A Time in Hollywood. Ναι! Το τέλος της αθωότητας. 1968, το Χόλιγουντ, οι δολοφονίες Μάνσον, η παράνοια, το σινεμά μέσα στο σινεμά, η μουσική – οι φοβερές ερμηνείες. Αυτό που βγάζει ο Κουέντιν Ταραντίνο στη σκηνη και μας κάνει να θέλουμε να δούμε ακόμη περισσότερο σινεμά. Με λατρεία.

3. Τον Joker να διαπρέπει

Και τον Χοακίν να σηκώνει την κούπα (γιατί όχι; -και την κούπα!- ψηλά) και να κάνει και δυο βήματα αλά Joker χορευτικά. Γιατί ο Joker του ηταν ο καλύτερος έβερ, μίλησε για τόσα πολλά, με τέτοιο τρόπο! Όποιος δεν είδε την ταινία, να πάει τώρα. Και να δει και το Μaster και όλες τις ταινίες που παίζει ο Χοακίν Φίνιξ. Αν δεν τις έχει δει.

3. Μια ακόμη… Γουόρεν Μπίτι στιγμή

Όχι με τον ίδιο τον Γουόρεν Μπίτι, αλλά με όποιον. Να βγει και να ανακοινώσει λάθος νικητή. Όπως είχαν δώσει στον Μπίτι λάθος φάκελο και ανακοίνωσε best movie το Lala land ενώ είχε κερδίσει το Moonlight και είχε ανέβει το καστ του Lala land να παραλάβει και είχε αρχίσει τις ευχαριστίες εδώ κι εκεί μέχρι που τους σταμάτησαν και τους είπαν – σόρι λάθος. Διασκεδαστικά είναι όλα αυτά. Και μετά τρελαίνεται το youtube.

4. Nα πάρει Όσκαρ η Billie Eilish

Δεν είναι υποψήφια; Δεν πειράζει. Από όπου περνάει βραβεία παίρνει. Μάζεψε τα πέντε Γκράμι της τις προάλλες. Σε καλή μεριά. Του χρόνου πάντως θα κατέβει κινηματογραφικά με 007.

5. Να κερδίσει ο Ιρλανδός

Κάτι. Οπωσδήποτε. Γιατί είναι αδικία. Να μην… Σπουδαία ταινία έκανε πάλι ο θείος Μάρτιν και είναι πια κουραστικό ν΄ακούς «ναι, αλλά δεν είναι Goodfellas”. Είναι όλοι τους υπέροχοι-και η σκηνή που ο Ντε Νίρο τηλεφωνεί στη χήρα μπαίνει και στις καλύτερες του σινεμά γενικά.

6. Να κερδίσει η Λόρα Ντερν

Γιατί το αξίζει για την ερμηνεία της στο ρόλο της δικηγόρου στο Marriage Story και γιατί το αξίζει όλα αυτά τα χρόνια. Η Laura Dern από τις ταινίες του David Lynch. H Lula του Wild at Heart.

7. Τον Λεονάρντο

Επειδή του χρωστάει πολλά βραβεία η Ακαδημία (άρχισε να ξεπληρώνει με το The Revenant) και ό,τι κερδίζει ο DiCaprio είναι σωστό και δίκαιο και πιάνει τόπο.

8. Να δούμε εμφανίσεις που θα συζητηθούν

Όχι στο κόκκινο χαλί, εκεί που μας λένε ποιους σχεδιαστές φοράνε, αλλά στο σόου. Να δώσουν περιεχόμενο στο λίγο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Μην τα περιμένουμε όλα από τον Χοακίν.

9. Να τιμηθεί η αρετή της οικονομίας

Το έχουν μάθει πια όλοι, ότι ουκ εν τω πολλώ το ευ- ουτε οι χορηγοί το θέλουν αυτό, ούτε το κοινό που περιμένει να δει τους μεγάλους νικητές. Τελευταία τα προσέχουν κάτι τέτοια στην Ακαδημία, αλλά αν οι ταινίες φέτος τράβηξαν σε διάρκεια, ίσως η διάρκεια να είναι τρεντ.

10. Και τέλος κι αυτό

Να πέσω «μέσα» στις προβλέψεις (τώρα-τώρα! ψήνονται κι αυτές).