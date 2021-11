David Bowie: Έρχεται σύντομα νέο ντοκιμαντέρ με σπάνιο υλικό «χιλιάδων ωρών»

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Variety, o σκηνοθέτης Μπρετ Μόργκεν ετοιμάζει μία νέα ταινία για τον David Bowie, που λέγεται ότι θα κυκλοφορήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2022.

Ο σκηνοθέτης πίσω από τα κορυφαία ντοκιμαντέρ «Kurt Cobain: Montage of Heck», «Jane» και «The Kid Stays in the Picture» ολοκληρώνει υπό άκρα μυστικότητα μία ταινία για τον David Bowie, που βασίζεται σε σπάνιο υλικό «χιλιάδων ωρών» από συναυλίες του καλλιτέχνες -μεγάλο μέρος των οποίων βλέπει για πρώτη φορά το φως.

«Ούτε ντοκιμαντέρ, ούτε και βιογραφία»

Ο Μόργκεν δουλεύει πάνω σε αυτή την ταινία, της οποίας ο τίτλος δεν έχει αποκαλυφθεί, τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Μία πηγή κοντά στην ομάδα παραγωγής αποκάλυψε στο Variety ότι «δεν είναι ούτε ντοκιμαντέρ, ούτε βιογραφία, αλλά μία εμβυθιστική κινηματογραφική εμπειρία, που βασίζεται σε υλικό που δεν έχουμε ξαναδεί».

Μάλιστα, ο δημιουργός της ταινίας επιθυμεί η ταινία να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους, ενώ πιθανόν η πρεμιέρα να γίνει στο Sundance Film Festival, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2022, μερικές ημέρες μετά από την έκτη επέτειο θανάτου του David Bowie.

Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι ότι η ταινία αυτή γίνεται με την πλήρη στήριξη και συνεργασία της οικογένειας του David Bowie.

Πρόσφατα, η χήρα του Bowie, το διάσημο μοντέλο Iman, είχε αποκαλύψει ότι η οικογένεια του σπουδαίου καλλιτέχνη είναι ανένδοτη για οποιασδήποτε βιογραφική ταινία για τη ζωή του Bowie. «Λέμε πάντα όχι. Πάντα ρωτάμε ο ένας τον άλλον «Εκείνος θα το έκανε αυτό;» Κα όχι δε θα το έκανε». Απόδειξη μάλλον αποτελεί η ταινία του Τοντ Χέινς «Velvet Goldmine» το 1998, του οποίου ο πρωταγωνιστής έμοιαζε με τον Bowie. Τότε ο μουσικός είχε αρνηθεί να δώσει άδεια στον σκηνοθέτη να χρησιμοποιήσει τη μουσική του.

Πιο πρόσφατα, η ταινία «Stardust, η πρώτη ταινία για τον Bowie μετά το θάνατό του, είχε προκαλέσει κύμα αντιδράσεων με τις κριτικές να είναι ιδιαίτερα αιχμηρές.

Απ’ ότι φαίνεται, επομένως, η νέα ταινία του Μπρετ Μόργκεν δεν θα θυμίζει καθόλου biopic και αυτό μάλλον είναι που έκανε την οικογένεια του να συμφωνήσει. Τον Ιανουάριο του 2022 λοιπόν είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα ντοκιμαντέρ (που μάλλον σαν εμπειρία θα θυμίζει live συναυλία) για τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη, που έφυγε νωρίς το 2016.