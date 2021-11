Netflix: Οι νέες χριστουγεννιάτικες ταινίες και σειρές που μάς βάζουν στο κλίμα των γιορτών

Σχεδόν ένας μήνας μας χωρίζει από τα φετινά Χριστούγεννα και ήδη το πνεύμα των γιορτών έχει αρχίσει να «κυκλοφορεί» ανάμεσά μας.

Από τα χιλιάδες λαμπάκια που σιγά-σιγά ντύνουν τους δρόμους των πόλεων, μέχρι τα χριστουγεννιάτικα ροφήματα και τους στολισμούς στα σπίτια, όλα ξεκινούν να θυμίζουν την μαγεία των Χριστουγέννων, την οποία φέτος -ίσως περισσότερο από κάθε προηγούμενη χρονιά- έχουμε τόση ανάγκη.

Τι καλύτερο, λοιπόν, για να μπούμε στο εορταστικό κλίμα, από μία χριστουγεννιάτικη ταινία ή σειρά;

Το Netflix είναι και φέτος εδώ για να μας «προμηθεύσει» με την απαραίτητη δόση μαγείας, με ολοκαίνουργιες ταινίες και σειρές που θα μας ταξιδέψουν από το Λος Άντζελες, στη Σκωτία, στη φάρμα του Σον και στον τόπο των Ξωτικών, όπου φυσικά γιορτάζονται τα Χριστούγεννα.

Έξι ολοκαίνουριες χριστουγεννιάτικες ταινίες από το Netflix

Love Hard

Διαθέσιμη στο Netflix

Αφού βρίσκει το ταίρι της μέσω internet, μία αρθρογράφος (Νίνα Ντόμπρεβ) από το Λος Άντζελες, καταλαβαίνει ότι την κορόιδεψαν, όταν… ξενιτεύεται για να του κάνει έκπληξη για τα Χριστούγεννα.

The Princess Switch 3: Romancing The Star (Διπλή Πριγκίπισσα 3: Κυνηγώντας Το Αστέρι)

Στο Netflix από τις 18 Νοεμβρίου

Μετά την κλοπή ενός ανεκτίμητου χριστουγεννιάτικου κειμηλίου, οι ολόιδιες Μάργκαρετ και Στέισι ζητούν βοήθεια από την τολμηρή σωσία Φιόνα και τον γοητευτικό πρώην της. Ακολουθώντας την επιτυχία των δύο προηγούμενων ταινιών, η Διπλή Πριγκίπισσα (Vanessa Hudgens) επιστρέφει, φέρνοντας μαζί της όλη τη χριστουγεννιάτικη αύρα.

Robin Robin (Ρόμπιν η Φτερωτή)

Στο Netflix από τις 24 Νοεμβρίου

Μία αισιόδοξη μικρή κοκκινολαίμης που μεγάλωσε με μία οικογένεια ποντικιών, προσπαθώντας να αποδείξει συνεχώς πως είναι ένας καλός ποντικός, κάνει μία ευχή σε ένα χριστουγεννιάτικο αστέρι. Θα μάθει τελικά ποια είναι και πώς να πετάει; Μία σύντομη ταινία stop-motion για την ανακάλυψη και αποδοχή του πραγματικού μας εαυτού, που θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους.

A Boy Called Christmas (Το Αγόρι που το είπαν… Χριστούγεννα)

Στο Netflix από τις 24 Νοεμβρίου

Ο τολμηρός μικρός Βασίλης (Henry Lawfull) συναντά το πεπρωμένο του σε έναν μαγικό τόπο που κατοικούν ξωτικά, προσπαθώντας να βρει τον πατέρα του και να φέρει σπίτι το δώρο της ελπίδας. Στο πλευρό του έχει διαρκώς τους πιστούς του φίλους, ένα ποντικάκι και έναν τάρανδο.

A Castle For Christmas (Ένα Κάστρο για τα Χριστούγεννα)

Στο Netflix από τις 26 Νοεμβρίου

Προσπαθώντας να ξεφύγει από ένα σκάνδαλο, μία συγγραφέας (Brooke Shields) best-seller ταξιδεύει στη Σκωτία, όπου «ερωτεύεται» ένα κάστρο και προσπαθεί να το αγοράσει. Ο στριμμένος δούκας ιδιοκτήτης του (Cary Elwes), όμως, αρνείται να το πουλήσει σε μία ξένη. Προσπαθώντας να βρουν μία λύση, οι δύο τους συγκρούονται διαρκώς, αλλά στην πορεία, ίσως, ανακαλύψουν κάτι περισσότερο από αυτά που ο καθένας διεκδικεί.

Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas (Σον, το Πρόβατο: Η Πτήση πριν απ’ τα Χριστούγεννα)

Στο Netflix από τις 3 Δεκεμβρίου

Όταν η προσπάθεια του Σον να βρει μία μεγαλύτερη κάλτσα πάει στραβά, όλη η φάρμα ξεκινάει μία ξέφρενη χριστουγεννιάτικη περιπέτεια, και μάλιστα με έλκηθρο! Το αγαπημένο μας πρόβατο και η παρέα της φάρμας μας συντροφεύουν και τα Χριστούγεννα με μία ολοκαίνουργια ταινία.

Και.. δύο πολυαναμενόμενες σειρές

Christmas Flow

Στο Netflix από τις 17 Νοεμβρίου

Ένα αναπάντεχο χριστουγεννιάτικο ειδύλλιο ανθίζει ανάμεσα σε έναν διάσημο ράπερ (Tayc) και μία ξεροκέφαλη δημοσιογράφο (Shirine Boutella). Θα τα καταφέρουν όμως παρόλες τις διαφορές τους;

Single All The Way (Εντελώς Single)

Στο Netflix από τις 2 Δεκεμβρίου

Στο πατρικό για τα Χριστούγεννα, ο Πίτερ (Michael Urie) ζητάει από τον κολλητό του (Philemon Chambers) να παραστήσει το αγόρι του, αλλά σχέδιο και συναισθήματα αλλάζουν, όταν οι δικοί του του κάνουν προξενιό.