Η δημοσιογράφος Σοφία Αλεξίου μιλά για το πρώτο της βιβλίο «Η Έλλη κι ο Ερμής ταξιδεύουν στην Ελλάδα»

Δύο παιδιά που λατρεύουν τις διακοπές, ένας σκύλος που μάχεται για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, ένα σκανταλιάρικο μυρμήγκι και μια δημοσιογράφος που άφησε για λίγο το μαμαδίστικο blog της για να μοιραστεί μαζί μας πολύτιμες γνώσεις για μερικά από τα πιο όμορφα μέρη της χώρας μας. «Η Έλλη κι ο Ερμής ταξιδεύουν στην Ελλάδα», το πρώτο βιβλίο της δημιουργού του blog mom and the city, Σοφίας Αλεξίου μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Πρόκειται για έναν πρωτότυπο ταξιδιωτικό οδηγό, που θα μυήσει τους μικρούς αναγνώστες στη γοητεία της εξερεύνησης, μαθαίνοντάς τους με τρόπο διασκεδαστικό την ιστορία της Ελλάδας, την άγρια φύση της-σπάνια ζώα και φυτά-σύγχρονα σπορ στους τόπους της και κρυμμένους αρχαίους θησαυρούς.

Πώς γεννήθηκαν η Έλλη και ο Ερμής, οι ήρωες που πρωταγωνιστούν στο πρώτο σας παιδικό βιβλίο;

Οι ήρωες του βιβλίου είναι η κόρη μου, ο ανιψιός μου, οι φίλοι τους… Έτσι ονειρεύεται η ρομαντική μου πλευρά όλα τα παιδιά. Κορίτσια σαν την Έλλη, δυναμικά, με αγάπη για τη φύση, τα ταξίδια, ικανά και αγόρια σαν τον Ερμή φιλομαθή, με οικολογικές ευαισθησίες και ευγένεια. Παιδιά που αγαπούν την περιπέτεια, μα πάνω από όλα άνθρωποι που ξέρουν να απολαμβάνουν τις απλές χαρές της ζωής.

Τα δύο περιπετειώδη παιδιά έχουν μαζί τους έναν σκύλο και ένα μυρμήγκι. Τι έρχονται να προσθέσουν στην ιστορία ή τα μηνύματα που περνά το βιβλίο αυτοί οι δύο συνοδοιπόροι;

Η ταξιδιωτική μας παρέα έχει συντροφιά της ένα σκύλο τον Ντίνο, την οικολογική φωνή του βιβλίου- ο οποίος μας παροτρύνει να συνδράμουμε στην ισορροπία της φύσης. Μας υπενθυμίζει πως πρέπει να σεβόμαστε όλα τα πλάσματα της Γης. Το μυρμήγκι μας τώρα είναι σκανταλιάρικο και μοιάζει με όλα τα ανθρωπάκια που έρχονται στη ζωή. Παίζει, εξερευνά και παρόλο το μικρό της ηλικίας του έχει ωραίους στόχους. Ένας από αυτούς είναι να γυρίσει η έκτη Καρυάτιδα δίπλα στις αδερφές της στην πατρίδα της. Πιστεύει πως ήρθε η ώρα να διεκδικήσουν τα παιδιά της Ελλάδας όλους τους θησαυρούς που μετακινήθηκαν στα μουσεία ανά τον κόσμο και είναι πεπεισμένο πως θα τα καταφέρει. Του το εύχομαι ολόψυχα!

Με τους χαρακτήρες του βιβλίου, οι μικροί αναγνώστες ταξιδεύουν σε συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδας. Ποια είναι αυτά και με ποια κριτήρια τα επιλέξατε;

Με αφετηρία την Αθήνα η Έλλη και ο Ερμής παρέα με τον Ντίνο μας ξεναγούν στα μνημεία της πόλης με τα ταξίδια να συνεχίζουν στο Σούνιο, στην Αίγινα, στις Σπέτσες, στην Ύδρα, στο Ναύπλιο, στην Επίδαυρο, στις Μυκήνες, στην Αρχαία Ολυμπία, στη Μονεμβασιά , στην Κρήτη και σε άλλα μέρη με ανεκτίμητες ομορφιές φύσης και πολιτισμού.

Το βιβλίο αυτό ανήκει σε μία σειρά βιβλιοταξιδιών σε όλη την Ελλάδα. Οι περιοχές σε αυτό το οδοιπορικό χωρίστηκαν γεωγραφικά ξεκινώντας από την Αθήνα όπου γεννήθηκα! Επέλεξα εκδρομές αγαπημένες, με πολιτιστικούς θησαυρούς, πλούσια μυθολογική ιστορία, αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία και μέρη που δεν χορταίνω να επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Το όνειρο είναι να συνεχίσουν οι εκδρομές σε κάθε πόλη, χωριουδάκι και νησί της Ελλάδας μας.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που συνδυάζει την ψυχαγωγία με τη γνώση. Λεπτές οι ισορροπίες για να μην γίνει βαρετό, αλλά και να είναι όσο εκπαιδευτικό χρειάζεται. Πώς διαχειριστήκατε αυτό το κομμάτι;

Στόχος μου ήταν ένα βιβλίο που θα δώσει στους αναγνώστες γεωγραφικές, λαογραφικές, ιστορικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές γνώσεις μέσα από πολύχρωμες εικόνες και στιγμές ξεγνοιασιάς έτσι ώστε να αγαπήσουν το διάβασμα και να θελήσουν να μάθουν κι άλλα για την ιστορία, τη φύση και τον πολιτισμό. Στις σελίδες του έχουμε παρουσιάσει παρέα με την τόσο ταλαντούχα εικονογράφο Αλεξία Λουγιάκη έννοιες όπως η διαφορετικότητα, το κάλλος, αρχαίες και σύγχρονες σοφίες, μνημεία και ταξιδιωτικά μυστικά με τρόπο απλό και κατανοητό. Πέρα όμως από το εκπαιδευτικό κομμάτι αυτό που πάντα είχα στο μυαλό μου, ήταν οι περιπέτειες αυτές να αγγίξουν την καρδιά των παιδιών, να εξιτάρουν τη φαντασία, και να ανοίξουν ορίζοντες.

Είστε μητέρα ενός μικρού κοριτσιού. Έπαιξε ρόλο η μητρότητα στην απόφασή σας να γράψετε αυτό το βιβλίο και αν ναι, γιατί επιλέξατε έναν ταξιδιωτικό οδηγό;

Η ιδέα του βιβλίου γεννήθηκε με την γέννηση της κόρης μου. Όταν άρχισα να ψάχνω τρόπους για να της μιλήσω για όσα αγαπώ – τα βιβλία, τα ταξίδια, την Αρχαία Ελλάδα- με τρόπο διασκεδαστικό. Έτσι άρχισα να γράφω σε ένα μπλοκ ζωγραφικής τα ταξίδια που ήθελα να κάνουμε μαζί ζωγραφίζοντας μέρη και πλάσματα από την ελληνική μυθολογία. Το μπλοκ ζωγραφικής «ζωντάνεψε» και στις σελίδες του ξεπρόβαλλαν η Έλλη και ο Ερμής, ο Ντίνος, το μυρμήγκι και ένας ταξιδιωτικός οδηγός που θα πάρουν όλα τα παιδιά για να μας ταξιδέψουν στα μέρη των ονείρων τους!

Σε μια εποχή όπου κυρίαρχη διασκέδαση των παιδιών τα tablet και τα smartphone, πώς μπορεί ένας γονιός να μυήσει το παιδί στη μαγεία της ανάγνωσης;

Πιστεύω πως το βιβλίο πρέπει να προσφέρεται στα παιδιά σαν ένα σπουδαίο δώρο από μικρή ηλικία. Υπάρχουν βιβλιαράκια ασπρόμαυρα που μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά από 3 μηνών. Να τα αγγίξουν, να αναπτύξουμε παρέα τους μια όμορφη καθημερινή συνήθεια διαβάζοντας ιστορίες, να συνδεθεί το διάβασμα βιβλίων με ένα ζεστό δόσιμο και δέσιμο γονιού και παιδιού. Να γίνει το βιβλίο αφορμή για ωραίες συζητήσεις. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε κι εμείς ως αναγνώστες τα βιβλία -χωρίς αυτό να σημαίνει πως πρέπει να διαβάζουν οι γονείς καθημερινά. Όμως όταν διαβάζουν να μη διστάζουν να μοιραστούν τον ενθουσιασμό και τη χαρά που φέρνει το διάβασμα ενός καλού βιβλίου. Χρειάζεται θέληση, υπομονή και επιμονή από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να τα ωθήσουμε να διαμορφώσουν υγιείς συνήθειες. Να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν τη μαγεία των βιβλίων. Να τους δώσουμε ωραία ερεθίσματα που θα ενεργοποιήσουν το μυαλό. Κίνητρο για να μην βουλιάζουν σε ένα κυβερνοχώρο γεμάτο με άχρηστες πληροφορίες που μπορεί να τα αποπροσανατολίσει και να τα περιθωριοποιήσει στην ανυπαρξία.

Και μπορεί η τεχνολογία να γίνει σύμμαχος στο να αγαπήσει ένα παιδί το διάβασμα;

Μπορεί ναι αλλά η χρήση της πρέπει να γίνεται με μέτρο. Θα μπορούσαμε να διαλέξουμε διαδικτυακά ένα καινούργιο βιβλίο ή να παρακολουθήσουμε με το παιδί μια ωραία συνέντευξη ενός/ μιας συγγραφέως, μία διαδικτυακή παρουσίαση ή και ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαστήρι. Επίσης πάρα πολλά είναι τα βιβλία που πλέον κυκλοφορούν και σε μορφή ηλεκτρονική. Η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχος αρκεί να υπάρχει όριο στον χρόνο που θα της αφιερώσουμε.

Εκτός από το να του το διαβάσει, πώς αλλιώς μπορεί να χρησιμοποιήσει ο γονιός το συγκεκριμένο βιβλίο για ν’ απασχολήσει το παιδί δημιουργικά;

Τα βιβλία είναι πάντα αφορμές για ωραίες δραστηριότητες πόσο μάλλον όταν πρόκειται για βιβλία γνώσεων. Παρέα με τα παιδιά, μπορούμε να ανοίξουμε τους χάρτες κάνοντας τη γεωγραφία παιχνίδι! Να δείξουμε στα παιδιά φωτογραφίες από μέρη που είχαμε επισκεφτεί, μιλώντας για την ιστορία τους. Να μοιραστούμε εμπειρίες από τα μέρη του βιβλίου. Πολλές δραστηριότητες μπορούν να συνδεθούν με την Έλλη και τον Ερμή, όπως να φτιάξουμε μια Ακρόπολη από τουβλάκια – Lego, Duplo, μαγνήτες κ.ά. Να ζωγραφίσουμε τους ήρωες με μαρκαδόρους, να μιλήσουμε για τα ζώα που συναντήσαμε στις εκδρομές. Να φτιάξουμε με πλαστελίνη έναν Μινώταυρο. Να παρακολουθήσουμε μία διαδικτυακή ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Ζάππειο. Να δούμε βιντεάκια στο YouTube από τόπους που θέλουμε να επισκεφτούμε. Να συμπληρώσουμε παρέα το άλμπουμ των διακοπών στην τελευταία σελίδα του βιβλίου. Πάρα πολλές χειροτεχνίες μπορείς να σκαρφιστείς, κάποιες τις έχω έτοιμες και μπορείτε να τις κατεβάσετε δωρεάν στο μπλογκ μου Mom And The City MOM AND THE CITY | deBlog | deBóp (debop.gr) στο site debop.gr και στα social media μου (1) Mom And The City- Sofia Alexiou | Facebook Sofia Alexiou Mom and the City (@sophiealfin) • Φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram Κάθε χειροτεχνία αντιστοιχεί σε κάποιο ταξίδι του βιβλίου και είναι αφιερωμένη στην Αρχαία Ελλάδα και στη μυθολογία για να μάθουν τα παιδιά όμορφα πραγματάκια διασκεδάζοντας!