Πού να πάμε σήμερα: 14 συναυλίες για το Σάββατο 13 Νοεμβρίου

1. Να σε δω να γελάς: Τα Κίτρινα Ποδήλατα στον Σταυρό του Νότου

Τα Κίτρινα Ποδήλατα επιστρέφουν στο αγαπημένο τους Club του Σταυρού του Νότου για τρεις μοναδικές παραστάσεις γενικής ανάτασης! Με την νέα τους παράσταση «Να σε δω να γελάς…», ευελπιστούν να ενώσουν την παρέα σε κοινά έντονα συναισθήματα, να φωτίσουν εσωτερικές δυνάμεις, να αναθερμάνουν σκέψεις και όνειρα, κρατώντας ζωηρή τη διάθεση για χαμόγελο και αισιοδοξία.

Σάββατο 13/11, 22:30

Εισιτήρια: 13€ – Προπώληση: 210 9226975, stn.gr

Σταυρός του Νότου, Θαρίπου 37, Αθήνα 11743

2. Μαζί ξανά: Ηρώ και Ελένη Πέτα στον Σταυρό του Νότου Plus

Δύο κορίτσια που έγιναν γυναίκες, μοιράστηκαν πολλές «κοινές» στιγμές χαράς, επιτυχίας και γεύτηκαν την αποδοχή και την αγάπη των ανθρώπων, η Ηρώ και η Ελένη Πέτα, βρίσκονται «μαζί ξανά», στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Σάββατο 13/11, 22:30

Εισιτήριο: 15€ – Προπώληση: 210 9226975, stn.gr

Σταυρός του Νότου, Θαρίπου 37, Αθήνα 11743

3. Αφιέρωμα στους Frank Sinatra και Ella Fitzerland από τους Jazz Express στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express

Φέτος, με μεγάλη χαρά, συγκίνηση και σεβασμό οι Jazz Express επιστρέφουν στον φυσικό τους χώρο που δεν είναι άλλος από το Μουσικό Βαγόνι Orient Express στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ με μια παράσταση-αφιέρωμα. Οι Jazz Express είναι: Mark Joseph Priest κιθάρα/φωνή, Τέρι Βακιρτζόγλου φωνή, Μάνος Αθανασιάδης πιάνο/φωνή, Κώστας Κωνσταντίνου κοντραμπάσο.

Σάββατο 13/11, 21:30

Είσοδος: 18€(γενική), έξτρα κρασί 4€, ποτό 7€, φαγητό από 5€ – Κρατήσεις: totrenostorouf.gr και viva.gr.

Αποβάθρα Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ, Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως & Αμφιπόλεως Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ

4. Amerika: Ο Δημήτρης Μυστακίδης στο ΙΛΙΟΝ plus

Ο Δημήτρης Μυστακίδης, σε μια σόλο παράσταση στο ΙΛΙΟΝ plus, διασκευάζει με τον δικό του προσωπικό τρόπο ρεμπέτικα τραγούδια που είχαν δισκογραφηθεί και παρουσιαστεί ζωντανά μόνο στην Αμερική από Έλληνες μετανάστες μουσικούς σχεδόν έναν αιώνα πριν. Ο πόνος του αποχωρισμού, το μακρύ και επίπονο ταξίδι στην Αμερική, ο αγώνας για την επιβίωση και την προσαρμογή, η περιθωριοποίηση, οι παρανομίες, ο νόστος και το όνειρο της επιστροφής, περνούν σαν κινηματογραφικές εικόνες μέσα από τα τραγούδια της παράστασης. Η μουσική τους, δωρική αλλά υφασμένη με μαεστρία, συλλαβίζει καημούς, ανακαλεί μνήμες και γεννά συγκινήσεις.

Σάββατο 13/11, 22:00

Εισιτήρια: 8€ έως 15€ (στους καθήμενους προαπαιτείται κατανάλωση προϊόντος από 8€ έως 65€) – Κρατήσεις: 2108824383, 6983600510, viva.gr

ΙΛΙΟΝ plus, Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17, 2108824383, 6983600510

5. Ραντεβού στο Άλσος: ο Σταμάτης Κραουνάκης στο χειμερινό Άλσος

Πάμε Άλσος χειμερινό στη στρογγυλή σάλα με τον στρογγυλό εξώστη που ‘χει γλεντήσει η Αθήνα χρόνια πολλά. Έχουμε και πολυέλαιο και αμπαζούρ μεγάλα και σπιτικό mood. Δύο πιάνα, κόντρα μπάσο, βιολοντσέλο, μπουζούκια, βιολί λαϊκό και τραγουδισταράδες πρώτης γραμμής. Έχει ποτά και τσιμπολόγημα. Αισθήματα, αγάπες και πανέμορφα λαϊκά συλλογικής συνδεσιμότητας δεκαετιών… Μια οικογένεια. Μικροί μεγάλοι μαζί! Εκλεκτοί καλεσμένοι χωρίς προειδοποίηση. Κρατήστε θέσεις τραπεζάκια και κουρντίστε όρεξη. Πάμε παρέα.

Σάββατο 13/11, 21:00

Εισιτήριο: 12€ έως 20€ – Προπώληση: 210 8831487, 210 8227471 και viva.gr

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Αθήνα 11474, 2108227471

6. Ο Βαγγέλης Κορακάκης στη Λαϊκή Σκηνή – Κρύπτη

Ο δεξιοτέχνης μουσικός, συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής, συναντάει τη νέα μουσική γενιά και ταξιδεύει τα τραγούδια του μαζί με την Ανατολή Μαργιόλα (τραγούδι), τον Βασίλη Κορακάκη (μπουζούκι, τραγούδι), τον Αλέξανδρο Καμπουράκη (ακορντεόν) και τον Σταμάτη Πετσάκο (κιθάρα, τραγούδι).

Σάββατο 13/11, 22:30

Πληροφορίες και Κρατήσεις: 2130457179

Λαϊκή Σκηνή – Κρύπτη, Βρυούλων και Οδεμησίου, Καισαριανή 16121, 2130457179

7. Οι Nightfall στο Gagarin

Μετά από πάρα πολλά χρόνια live απουσίας, οι Nightfall επιστρέφουν και δίνουν ραντεβού με τους οπαδούς τους, στη σκηνή του Gagarin, σε μια εμφάνιση που θα θυμόμαστε για καιρό. Tο θρυλικό ελληνικό συγκρότημα θα δώσει ένα επετειακό show που θα περιλαμβάνει τραγούδια από τη σπουδαία τριαντάχρονη πορεία του, αλλά και το τελευταίο δισκογραφικό πόνημα του γκρουπ, At Night We Prey.

Σάββατο 13/11

Εισιτήρια: 13€ | Προπώληση: ticketmaster.gr.

Gagarin 205, Λιοσίων 205, Αθήνα, 2114112500

8. Ο Σπύρος Γραμμένος στον Ορφέα

Ο Σπύρος Γραμμένος βάζει σε μία σειρά τα τραγούδια του, αλλά και τραγούδια άλλων δημιουργών που έχει ζηλέψει και τα παρουσιάζει στη μουσική σκηνή του Ορφέα, στην Φωκίωνος Νέγρη. Κάθε Σάββατο Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, θα περνάει και κάποιος ακόμη απ’ την σκηνή. Συνεργάτες, φίλοι, συμπαθείς, αντιπαθείς, ακόμη και υποχρεώσεις, θα κάνουν την κάθε βραδιά διαφορετική. Ένα Σαββατόβραδο παρέα με τον «Κουκουλοφόρο», την «Ενενηντάρα TDK», τον «Αθλητικό τύπο», την «Μιρέλα» και τους μυστηριώδεις καλεσμένους του.

Σάββατο 13/11, 21:30

Εισιτήριο: 6€ – Κρατήσεις: 21 0866 8544

Orfeas Bar Café Restaurant, Φωκίωνος Νέγρη 25, Αθήνα 11361, 2108668544

9. Οι Whereswilder στο Six Dogs

Η συναυλία αυτή αποτελεί την καλύτερη εκκίνηση για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά για τη μπάντα τον Νοέμβριο με την κυκλοφορία του τρίτου ολοκληρωμένου album τους “Movement In Place” από τη United We Fly. Οι Αθηναίοι rockers θα διαμορφώσουν ένα tracklist ειδικά για τον χώρο και την περίσταση, συμπεριλαμβάνοντας τραγούδια από τις δύο παλαιότερες δισκογραφικές τους δουλειές “Yearling”, “Hotshot” αλλά και από το επερχόμενο album “Movement In Place”.

Σάββατο 13/11, 21:30

Είσοδος: 10€ – Κρατήσεις: 2103210510, sixdogs.gr, viva.gr

Six d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, Αθήνα

10. Οι Brothers From Another Mother στο Jazzèt

Tο Σάββατο 13 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ, η νέα σκηνή Jazzèt Music Hall φιλοξενεί τους BFAM (Brothers From Another Mother) ένα από τα νεότερα αλλά σημαντικότερα μουσικά σχήματα της ελληνικής τζαζ σκηνής, σε πρώτη επίσημη παρουσίαση του άλμπουμ τους “Happy Hour” αλλά και νέων συνθέσεων τους.

Σάββατο 13/11, 22:00

Εισιτήρια: 7€ – Κρατήσεις: 210 5815626

Jazzèt, Καραϊσκάκη 99, ΧαΪδάρι 12461, 210 5815626

11. Ο Λάκης Παπαδόπουλος στη μουσική σκηνή Χορδές

Ο Λάκης Παπαδόπουλος, ένας καλλιτέχνης που χρόνια τώρα κυλάει μέσα στη μουσική, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι η μουσική είναι μία και δεν έχει είδη ή ταμπέλες έρχεται στη μουσική σκηνή Χορδές

Σάββατο 13/11, 22:30

Εισιτήρια: 12€ (απλό εισιτήριο), 5€ (μπύρα, κρασί), 7€ (ποτό), 30€ (φιάλη κρασί 4 άτομα), 70€ (φιάλη ποτό 4 άτομα) – Κρατήσεις: 6985855592

Μουσική σκηνή «ΧΟΡΔΕΣ», Αλέξη Παυλή 35Δ, Αμπελόκηποι

12. Δημήτρης Ζερβουδάκης και Γεωργία Νταγάκη στον Σταυρό του Νότου

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και η Γεωργία Νταγάκη στο «άνοιγμα» της Κεντρικής Σκηνής του Σταυρού του Νότου για πρώτη φορά σμίγουν τις φωνές και τα τραγούδια τους μια ανάσα από τον κόσμο, παρουσιάζοντας μια μουσική συνεύρεση που ενώνει το Βορρά με το Νότο, τη Θεσσαλονίκη με την Κρήτη. Ένα μουσικό αφήγημα με εναλλαγές, περνώντας από τις ακουστικές μπαλάντες, στην ηλεκτρισμένη ροκ εκφορά, στον ρυθμό και στην ένταση! Από τον αμιγώς «λαϊκό» η και «ρεμπέτικο» τρόπο του έντεχνου τραγουδιού, μέχρι τις βιωματικές μελωδίες, με έντονο το άρωμα της παράδοσης. Ιδιαίτερα χρωματισμένα από τον Βαλκανικό μας τρόπο. Δοσμένα όλα με αγάπη και φαντασία.

Σάββατο 13/11, 22:30

Είσοδος: 14€ – Προπώληση: viva.gr, ταμείο καταστήματος και 210 9226975

Σταυρός του Νότου, Θαρίπου 37, Αθήνα 11743

13. Ελένη Βιτάλη και Κώστας Μακεδόνας στο Anodos Live Stage

Η Ελένη Βιτάλη και ο Κώστας Μακεδόνας συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής στο Anodos Live Stage, τον αγαπημένο χώρο – ορόσημο της Πειραιώς. Μαζί τους η Σεμέλη Παπαβασιλείου και οι ΤΖΟΥΜ, το συγκρότημα – σύμπραξη εφτά εξαιρετικών μουσικών!

Σάββατο 13/11, 23:15

Εισιτήρια: 15€ – Προπώληση: viva.gr

Anodos Live Stage, Πειραιώς 183, 2103468100

14. Η Τίνα Αλεξοπούλου στη μουσική σκηνή Σφίγγα

Η Τίνα Αλεξοπούλου με την εκρηκτική της σκηνική παρουσία και αμεσότητα με το κοινό, έρχεται στη μουσική σκηνή Σφίγγα το Σάββατο 13 Νοεμβρίου. Μας προσκαλεί σ’ ένα μεγάλο πάρτυ (που έχουμε τόση ανάγκη) με αγαπημένα χορευτικά τραγούδια από διαφορετικές εποχές και μουσικά είδη που απλώνονται από τα 80’s, 90’s μέχρι και σήμερα. Μαζί της μια εκπληκτική 5μελής ορχήστρα.

Σάββατο 13/11, 22:00

Είσοδος: 10€ έως 35€ – Προπώληση: viva.gr

Μουσική σκηνή Σφίγγα, Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής (είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13), Αθήνα