Ένιο Μορικόνε: 10 «άγνωστα» αριστουργηματικά soundtrack του μεγάλου συνθέτη

Σαν σήμερα, στις 10 Νοεμβρίου το 1928, γεννήθηκε στην Ρώμη της Ιταλίας ίσως ο σημαντικότερος συνθέτης στην ιστορία του κινηματογράφου, ο άνθρωπος που με τις μελωδίες του έντυσε εκατοντάδες ταινίες, οι οποίες έμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη μας. Φυσικά, μιλάμε για τον Ένιο Μορικόνε, που έφυγε από τη ζωή τον φετινό Ιούλιο σε ηλικία 91 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη στον κόσμο της μουσικής και του κινηματογράφου.

Σίγουρα ο Μορικόνε «συνδέθηκε» με το έργο του Σέρτζιο Λεόνε, με τον οποίο αποτέλεσαν ένα αχώριστο δίδυμο, δουλεύοντας μαζί για πάνω από 20 χρόνια και σε ταινίες, που έφεραν την επανάσταση στον αμερικανικό κινηματογράφο. Όλοι αναγνωρίζουμε αμέσως το soundtrack από το «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος» ή τις συγκινητικές μελωδίες του «Cinema Paradiso» του Τζουζέπε Τορνατόρε.

Υπάρχουν όμως και μερικά λιγότερο γνωστά έργα του σπουδαίου συνθέτη, που μπορεί να είναι κάπως «υποτιμημένα», δεν παύουν όμως να είναι αριστουργήματα. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε 10 τέτοιες δουλειές του Μορικόνε, που αξίζει να ακούσετε.

The Return Of Ringo (1965)

Σίγουρα αυτό δεν είναι από τα πιο γνωστά γουέστερν -ή πιο σωστά «Spaghetti Western» όπως αποκαλούνται τα γουέστερν ιταλικής παραγωγής- για τα οποία ο Μορικόνε έγραψε μουσική, παραμένει όμως συναρπαστικό και χαρακτηριστικό της δουλειάς του.

Death Rides A Horse (1967)

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ένθερμος φαν των «Spaghetti Western» -όπως απέδειξε και με το Once Upon a Time in Hollywood- αγάπησε τόσο πολύ αυτό το -προηγουμένως άγνωστο- τραγούδι, που το χρησιμοποίησε στην ταινία «Kill Bill: Vol 1».

Nostromo (1996)

Ο Μορικόνε έργαψε το «The Silver of a Mine» για μία τηλεοπτική σειρά, με τίτλο «Nostromo». Η σειρά βρετανικής και ιταλικής παραγωγής, μπορεί να μην ήταν τόσο γνωστή, έγινε όμως η αφορμή για αυτό το υπέροχο κομμάτι.

Cefalonia (2005)

Καλά καταλάβατε, ο Ένιο Μορικόνε έγραψε αυτό το συγκλονιστικό soundtrack για μία τηλεταινία ιταλικής παραγωγής, που διαδραματίζεται στο ελληνικό νησί της Κεφαλονιάς.

Cosa avete fatto a Solange? (1972)

Άλλη μία ιταλική παραγωγή, όχι τόσο διάσημη στον υπόλοιπο κόσμο, που όμως έγινε η αφορμή για να ακούσουμε ακόμα ένα έργο του Ένιο Μορικόνε. Πρόκειται για μια ταινία τρόμου/μυστηρίου του 1972.

Dedicato al mare Egeo (1979)

Ακόμα μία ταινία, που «έφερε κοντά» τον Ένιο Μορικόνε με την χώρα μας είναι η ταινία του Ιάπωνα σκηνοθέτη Masuo Ikeda, που αν και «αφιερωμένη στην θάλασσα του Αιγαίου», πέρασε σχετικά απαρατήρητη τόσο στην χώρα μας, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Mussolini Ultimo Atto (1974)

Για την ταινία με τον ελληνικό τίτλο «Μουσολίνι-Η τιμωρία και το τέλος ενός δικτάτορα», ο Ένιο Μορικόνε έγραψε ένα συναισθηματικά φορτισμένο soundtrack, που αξίζει κανείς να ακούσει, βλέποντας παράλληλα το τέλος του Ιταλού φασίστα.

Maddalena (1971)

Όσο γνωστό και να σας φαίνεται το όνομα, αυτή η «Maddalena» δεν έχει καμία σχέση με την αγαπημένη ελληνική ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρόκειται αντιθέτως για μία δραματική ταινία, μεξικανικής παραγωγής, για μια κοπέλα που προσπαθεί να αποπλανήσει έναν παπά.

Τέσσερις Μύγες σε Πράσινο Βελούδο (1971)

Για το ιδιαίτερο αυτό ιταλικό θρίλερ, ο Ένιο Μορικόνε έγραψε μερικές από τις πιο ανατριχιαστικές και ενδιαφέρουσες μελωδίες της καριέρας του.

Αλονζανφάν (1974)

Άλλο ένα σάουντρακ, το οποίο άρεσε τόσο πολύ στον Κουέντιν Ταραντίνο, που αποφάσισε να βάλει δύο κομμάτια στην ταινία του «Άδοξοι Μπάσταρδοι».