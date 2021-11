Netflix Games: Σε ποια παιχνίδια θα έχουν πρόσβαση οι χρήστες της πλατφόρμας από σήμερα;

Το άνοιγμά του στα ηλεκτρονικά παιχνίδια επιχειρεί το Netflix, σε μία προσπάθειά του να κερδίσει νέους συνδρομητές και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς.

Τα video games τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουν σταθερά σε δημοτικότητα και αποκτούν καθημερινά χιλιάδες νέους θαυμαστές -κάτι το οποίο μοιάζει πολύ θελκτικό στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming.

Από το κινητό τους θα μπορούν να παίξουν οι χρήστες του Netflix, κατεβάζοντας ένα από τα πέντε, μέχρι τώρα, παιχνίδια που θα είναι διαθέσιμα.

Σύμφωνα με το BBC, τα πρώτα πέντε διαθέσιμα παιχνίδια θα είναι τα Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up και Shooting Hoops. Τα videogames θα είναι διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες και οι χρήστες θα μπορούν να παίζουν από διαφορετικές συσκευές. Παρόλα αυτά, τα παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμα στα παιδικά προφίλ και θα υπάρχει δυνατότητα να κλειδωθεί η είσοδος σε αυτά με κωδικό ασφαλείας.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮

Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.

It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021