Το Halloween μπορεί να μην το γιορτάζουμε παραδοσιακά στην Ελλάδα, τα τελευταία όμως χρόνια όλο και περισσότερα μαγαζιά παίρνουν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν λίγο πιο… spooky πάρτι, προς τιμήν της ημέρας.

Τα event αυτά παίρνουν φωτιά πάντα την τελευταία εβδομάδα του Halloween, με αποκορύφωμα ανήμερα της γιορτής, στις 31 Οκτώβρη. Και όταν, σύμφωνα με το έθιμο, εκείνη την μέρα ανοίγει η «πόρτα» του κόσμου των πνευμάτων και τα πλάσματα του λέγεται πως μας κρατούν συντροφιά, φαντάσματα, αιμοδιψείς σκελετοί, τρομακτικές κούκλες και κάθε λογής φανταστικοί χαρακτήρες, κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ξορκίζοντας το κακό και ψάχνοντας το κατάλληλο μέρος για να γιορτάσουν το Halloween.

Φέτος, εφτά πάρτι ξεχωρίζουν και μας προσκαλούν να γιορτάσουμε το τρομακτικό αυτό έθιμο με αρκετό χορό και ακόμα περισσότερη μουσική. Από το Περιστέρι έως το Μοναστηράκι, αυτά είναι τα καλύτερα πάρτι για μία μοναδική εμπειρία Halloween.

Shamone – Special Halloween Vhs 90’s-00’s Party

Αν ποτέ νιώσουμε την ανάγκη για μία εμπεριστατωμένη επιστροφή στα παλιά και αγαπημένα τραγούδια των 90’s και 00’s, το Shamone είναι το κατάλληλο μέρος να επισκεφτούμε. Αν τώρα, αυτή την επιστροφή θέλουμε να την κάνουμε εν όψει του Halloween, πάλι το Shamone είναι το κατάλληλο μέρος!

Το επιτυχημένο 90’s-00’s Vhs Party επιστρέφει μασκαρεμένο στην Special Halloween εκδοχή του, με σπάνιες video εμφανίσεις από τα αγαπημένα shows, υποσχόμενο να χαρίσει άφθονες αναμνήσεις και όχι μόνο. Ο Dj Thanos θα ταξιδέψει τους ντυμένους θαμώνες του μαγαζιού παρέα με τον Σάκη, την Άννα, την Καίτη, την Δέσποινα και όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες που ακούγαμε τα παλιά και καλά χρόνια στο ραδιόφωνο.

Πότε: Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου στις 23:00

Πού: Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι

EPIC Halloween Party at Six d.o.g.s

Το six d.o.g.s κάθε χρόνο μας κακομαθαίνει με τα μοναδικά Halloween party του και η φετινή χρονιά δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Για ένα ακόμα Halloween θα βάλουμε τα τρομακτικά μας κοστούμια, θα κατευθυνθούμε προς το Μοναστηράκι και θα χορέψουμε στους μουσικούς ρυθμούς που μας ετοίμασε το EPIC, από τα 80s μέχρι και σήμερα. Κανένας δεν θα μείνει παραπονεμένος με τις disco, RnB και Trash επιλογές του DJ και με την τρομακτική διακόσμηση του μαγαζιού, που είναι βγαλμένη από τις σκοτεινές ιστορίες που κάθε χρόνο εμπνέουν τις εμφανίσεις αυτής της γιορτής.

Πότε: Σάββατο, 30 Οκτωβρίου στις 22:00

Πού: Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι

Πόσο: 5€

Upside down – Everybody Zombie Night – Halloweeb Party

Το αγαπημένο στους λάτρεις των anime, Upside down, κάνει φέτος την εμφάνισή του με ένα Halloween party βγαλμένο από τις παλιές δεκαετίες. Spooky vibes και 80’s μουσικές μας υπόσχεται το αγαπημένο στέκι του Ψυρρή, και όλα αυτά ενώ θα είμαστε ντυμένοι ως τρομακτικοί anime χαρακτήρες, μάγισσες, σκελετοί, φαντάσματα, βαμπίρ και ό, τι άλλο creepy σκεφτούμε!

Τα μουσικά ακούσματα αυτή τη φορά θα είναι μια μίξη ανάμεσα σε anime και γιαπωνέζικη μουσική και Halloween κομμάτια από ταινίες όπως το Nightmare before Christmas, Ghostbusters και άλλες. Για να πετύχει την τέλεια ατμόσφαιρα το Upside down, τα τραγούδια θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα βίντεο που θα προβάλλονται από προτζέκτορα! Τις μουσικές επιλογές θα τις κάνει ο Νamida και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα spooky κοστούμι, μπόλικο κέφι και όρεξη για χορό και ένα από τα «στοιχειωμένα» γλυκά και τα ξεχωριστά κοκτέιλ του μαγαζιού.

Πότε: Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2021 στις 20:00

Πού: Λεπενιώτου 14, Ψυρρή

Πόσο: Είσοδος Δωρεάν!

Suburbia – The Nightmare before Christmas

Το Halloween έχει να κάνει με το μυστήριο. Και αυτό, το Suburbia το γνωρίζει καλά, τόσο καλά που εμείς δεν θα γνωρίζουμε τίποτα για το πάρτι του, μέχρι το Σάββατο! Στο 6ο συνολικά event του, το Suburbia θα μας επιτρέψει να κάνουμε μία βόλτα στον κόσμο του Τιμ Μπάρτον, και συγκεκριμένα στο The Nightmare before Christmas.

Καλύτερος τρόπος από το να γιορτάσουμε το Halloween αυστηρά ντυμένοι σύμφωνα με το πνεύμα της ταινίας δεν υπάρχει και όποιος θέλει να ζήσει αυτή την εμπειρία πρέπει να προμηθευτεί γρήγορα τις προσκλήσεις του και να μεταμορφωθεί σε… εφιάλτη! Το μοναδικό line-up θα είναι και αυτό μία ευχάριστη έκπληξη!

Πότε: Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2021 στις 18:00

Πού: Θα το ανακαλύψεις την ημέρα του event!

Πόσο: Early Bird 20€ / Late Admission 30€ / Μόνο με προσκλήσεις

Luv n Roll House, Halloween Party

Το Luv n Roll είναι πάντα ένα μέρος που μπορείς να βρεις σχεδόν κάθε μέρα της βδομάδας και από ένα διαφορετικό θεματικό παρτάκι. Από μεξικάνικη βραδιά μέχρι και live sessions παρέα με ένα τσέλο, και από signature cocktails μέχρι εμπνευσμένα πιάτα (φυσικά με αρκετές vegan επιλογές), σίγουρα θα βρείτε την ιδανική μέρα για σας.

Το ίδιο θα γίνει και ανήμερα του Halloween βέβαια, καθώς τότε ο Dj Hacobb θα μας κάνει να… τρομάξουμε με τις εύστοχες μουσικές του επιλογές και διάφοροι make-up artists θα επιμελούνται τις τρομακτικές μας εμφανίσεις, για να μπούμε στο πνεύμα της γιορτής ακόμα πιο εύκολα. Και όλα αυτά, στην στοιχειωμένη ατμόσφαιρα του μαγαζιού και από νωρίς το απόγευμα, για αυτούς που την επόμενη μέρα δουλεύουν, αλλά θέλουν να ζήσουν την στοιχειωμένη εμπειρία της ημέρας!

Πότε: Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021 μετά τις 17:00

Πού: Καραϊσκάκη 14, Ψυρρή

Πόσο: Ό, τι πάρουμε!

The haunting of ΕΚΕΙ on Halloween

Το EKEI φέτος στοιχειώνεται και υπόσχεται να στοιχειώσει και εμάς. Ανοίγει τις πόρτες του σε όλες τις μάγισσες, τα βαμπίρ, τα φαντάσματα και τα τέρατα της Αθήνας και γιορτάζει ανήμερα του Halloween την επέλαση των κακών πνευμάτων, με όλες τις χορευτικές επιτυχίες από κάθε δεκαετία του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος!

Το στοιχειωμένο αυτό party θα περιμένει τους μασκαρεμένους και covid-free επισκέπτες του, στον 2ο όροφο του κλαμπ, όπου θα βρίσκονται ήδη κολοκύθες, ιστοί αράχνης, μία τρομερά spooky ατμόσφαιρα και σίγουρα μία διασκεδαστική εμπειρία.

Πότε: Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021 στις 22:00

Πού: Λέκκα 23-25, Αθήνα

Πόσο: 10€ με ποτό

Arch Beer House

Στο Περιστέρι καταφτάνει το πνεύμα του Halloween και μας προσκαλεί να του κάνουμε παρέα, ντυμένοι με τις πιο τρομακτικές φορεσιές μας, και να πιούμε μία μπυρίτσα στο Arch Beer House. Στην αγαπημένη μπυραρία των Δυτικών Προαστίων, θα δώσουν ραντεβού κάθε λογής μασκαρεμένοι επισκέπτες και θα διασκεδάσουν στους Halloween ρυθμούς που αρμόζουν στην ημέρα.

Πότε: Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021 στις 19:00

Πού: Εθνικής Αντιστάσεως 91-93, Περιστέρι

Πόσο: Ό, τι πιούμε!