«Hannibal» και…μάς άνοιξε η όρεξη: Όλοι οι κύκλοι της σειράς διαθέσιμοι στο ERTFLIX

Έχει χαρακτηριστεί μια από τις κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές τρόμου που πέρασαν ποτέ από τις οθόνες μας και στα μάτια του κοινού αποτελεί ένα από τα αστέρια της τελευταίας δεκαετίας, με εξαιρετική αισθητική και κουστούμια, αλλά και φωτογραφία καθώς και κινηματογράφηση που το κάνουν οριακά fashion editorial.

Τώρα και οι τρεις πολυβραβευμένες σεζόν του «Hannibal», με το δικό τους φανατικό κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο είναι στο ERTFLIX και σας περιμένουν για να τις «κατασπαράξετε».

Μία σειρά για χορταστικό binge watch

Το τραπέζι σας κάνει ο κορυφαίος Mads Mikkelsen και σας σερβίρει 39 επεισόδια που πρόκειται να απολαύσετε με την αγωνία να «χτυπάει» κόκκινο.

Μετά την πρώτη σεζόν που έχει αγκαλιαστεί από τους φίλους της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ και τα πρώτα 13 επεισόδια να ανοίγουν την όρεξη δίνοντας μια μικρή γεύση για όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν, είναι πλέον διαθέσιμοι ο δεύτερος και ο τρίτος κύκλος για το πιο χορταστικό binge watch.

Η σειρά βασίζεται σε μυστηριώδεις υποθέσεις από πασίγνωστα βιβλία του Thomas Harris με τον χαρισματικό ψυχίατρο Hannibal Lecter να βρίσκεται με ιδιαίτερη «όρεξη», δίπλα στον ερευνητή Will Graham και το FBI. Καθήκον του; Να βοηθήσει τον Will να λύσει μια σειρά από υποθέσεις δολοφονιών. Ο Will διαθέτει ενσυναίσθηση και καταφέρνει να μπει στο μυαλό των δολοφόνων, ενώ θα αποκτήσει μια στενή σχέση με τον Hannibal, σκοπός του οποίου είναι όχι μόνο να εξετάσει το ψυχολογικό προφίλ του Will αλλά και να παίξει επικίνδυνα παιχνίδια με το FBI.

«Το πιο καλογυρισμένο τηλεοπτικό show με πολλές σκηνές, που κυριολεκτικά κόβουν την ανάσα». «Βαθιά μοχθηρό και εκπληκτικό». «Τρομαχτικό, έξυπνο, τόσο που σε στοιχειώνει καθώς και ολότελα απολαυστικό». Για το «Hannibal» έχουν γραφτεί πολλά στον διεθνή Τύπο, όμως τα βραβεία είναι αυτά που μιλούν από μόνα τους. Οι δύο πρώτες σεζόν απέσπασαν βραβεία Saturn για την καλύτερη τηλεοπτική σειρά, ενώ τόσο ο Mads Mikkelsen όσο και ο Hugh Dancy κέρδισαν βραβεία καλύτερων ηθοποιών. Η τελευταία σεζόν απέσπασε το βραβείο της καλύτερης τηλεοπτικής σειράς δράσης-θρίλερ, και ήταν η καλύτερη ανταμοιβή για τους φανατικούς φίλους της που ανέμεναν το επόμενο κεφάλαιο του πιο στιλάτου Hannibal που έχουμε δει να περνά από τις οθόνες μας.