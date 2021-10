Neo Surf: Ο Romain Gavras μάς ξεναγεί στην Αθήνα του 2034, με ένα συναρπαστικό μουσικό βίντεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συντελεστές GENER8ION “Neo Surf”, με τη συμμετοχή της Shake 070

(Danielle Balbuena / Benoît Heitz)

(p) Iconoclast Music / Η 070 Shake εμφανίζεται μετά από άδεια της Getting Out Our Dreams, Inc. / Def Jam Recordings, a division of UMG Recordings Inc.

Σκηνοθεσία: Romain Gavras

Συμπαραγωγή: Iconoclast και Onassis Culture

Παραγωγός: Arnaud Le Méné

Διευθυντής Φωτογραφίας: Nicolas Loir

Α΄ Βοηθός Κάμερας: Vincent Toubel

Β΄ Βοηθός Κάμερας: Paul Bailleux

Χειριστές Drone: Myron Mance, Stephan Van Zyl

Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός: Arno Roth

Στυλίστας: Nick Royal

Ενδυματολογία: Alyx Studio

Εκτέλεση Παραγωγής: Akrobat Films

Εκτελεστική Παραγωγός: Θεοδώρα Γουργουρά

Διευθυντής Παραγωγής: Μπάμπης Βλαχοδημητρόπουλος

Α΄ Βοηθός Σκηνοθέτη: Εμμέλεια Χατζηανδρέου

Location Manager: Γιώργος Αλεξόπουλος

Unit Manager: Νίκος Φιλιππάκης

Μακιγιάζ & Κομμώσεις: Μαρία Βεζ

Jetfoil: Takuma

Postproduction: Poster

Παραγωγός Postproduction: Cyril Bordesoulle

Μοντάζ: Nicolas Larouquere, Walter Mauriot

Χρωματική Επεξεργασία: Mathieu Caplanne

Παραγωγή οπτικών εφέ: Guillaume Marien

Επίβλεψη οπτικών εφέ: Yan Aldabe

Flame: Fred Brandon & Clement Germain

Ερμηνεύουν: Ilan Guyot, Joris Ly, Djiby Kebe, Chloé Payen, Marguerite Thiam

Ντουμπλάρισμα: Théo Démanez, Clément Colmas, Léo Paul Etienne

Συντελεστές εγκατάστασης GENER8ION στη Στέγη

Σκηνοθεσία: Romain Gavras

Curatorial Direction: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Σενάριο: Romain Gavras, Ladj Ly Και Elias Belkeddar

Πρωταγωνιστούν: Charlize Theron, Dali Benssalah, Anthony Bajon, Alexis Manenti, Ouassini Embarek, Sami Slimane

Σύμβουλος Παραγωγής: Aμάντα Λιβανού

Τεχνική Διεύθυνση: Λευτέρης Καραμπίλας

Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Βασαριώτου

Εκτέλεση Παραγωγής: Δέσποινα Σιφνιάδου

Συμπαραγωγή: Onassis Culture & Iconoclast

Διαβάστε περισσότερα για την εγκατάσταση που θα δούμε στη Στέγη:

Gener8ion – Romain Gavras – Onassis Foundation