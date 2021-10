«Αυτή είναι μόνο η αρχή»: Πράσινο φως για τη συνέχεια του κινηματογραφικού έπους «Dune»

Η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση για το sequel έρχεται μετά από αρκετούς υπαινιγμούς. Εκτός από την αναφορά στον τίτλο της πρώτης ταινίας «Dune: Μέρος πρώτο», στο τέλος του τρέιλερ του πρώτου αυτού μέρους του έπους επιστημονικής φαντασίας, βλέπουμε τον χαρακτήρα της Zendaya, Chani, να δηλώνει όλο υπονοούμενο: «Αυτή είναι μόνο η αρχή».

Επιπλέον, πριν από λίγες μέρες ο σκηνοθέτης Denis Villeneuve δήλωνε ότι είναι έτοιμος για ένα sequel της ταινίας «Dune», καθώς αυτή ήταν και από την αρχή η πρόθεσή του, παρά τις αρχικές του διαφωνίες με το κινηματογραφικό στούντιο της Warner όταν αποφασίστηκε να προβληθεί ταυτόχρονα η ταινία και στο streaming κανάλι της HBO Max.

Το κοινό υποδέχτηκε με τεράστιο ενθουσιασμό την ταινία από την πρώτη κιόλας ημέρα της κυκλοφορίας της στους κινηματογράφους αλλά και στην πλατφόρμα. Συγκεκριμένα στην Αμερική το «Dune» έκανε πρεμιέρα με 41 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις του πρώτου τριημέρου, ενώ στο HBO Max υπολογίζεται ότι στις πρώτες ημέρες το είδαν περίπου 2 εκατομμύρια συνδρομητές. Στη χώρα μας η ταινία μετά από δύο εβδομάδες προβολής έχει προσελκύσεις στις αίθουσες περίπου 60.000 θεατές!

Η εταιρεία παραγωγής Legendary Pictures ανακοίνωσε επίσημα το δεύτερο μέρος εχθές, 26 Οκτωβρίου, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της Chani σε ένα tweet που αναφέρει: «Αυτή είναι μόνο η αρχή…Ευχαριστούμε όσους έζησαν το «Dune» μέχρι τώρα αλλά και όσοι θα πάνε να το δουν προσεχώς. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι!».

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We’re excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021