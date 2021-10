Αρχαία Αίγυπτος: Νέα αρχαιολογικά ευρήματα αλλάζουν όσα ξέραμε για την ταρίχευση

Μία από τις πιο αρχαίες μούμιες που έχουν βρεθεί στην Αίγυπτο… ξετυλίγει την ιστορία της και μάς αποκαλύπτει πως η τέχνη της προηγμένης ταρίχευσης κυριαρχούσε στην Αίγυπτο περίπου χίλια χρόνια νωρίτερα από τις ήδη αναγραφόμενες ημερομηνίες στα βιβλία της ιστορίας.

Αυτά τα νέα στοιχεία θα μπορούσαν να αλλάξουν δραματικά τις γνώσεις μας γι’ αυτόν τον μυστήριο πολιτισμό. Σύμφωνα με τον Guardian, αυτή είναι μόνο μία από τις δελεαστικές ανακαλύψεις που θα παρουσιαστούν στις 7 Νοεμβρίου στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του National Geographic, Οι Χαμένοι Θησαυροί της Αιγύπτου, σε παραγωγή της Windfall Films.

Στο τέταρτο επεισόδιο, το Rise of the Mummies, που έχει προγραμματιστεί να προβληθεί στις 28 Νοεμβρίου, μια ομάδα αρχαιολόγων ανακαλύπτει ότι το σώμα του Khuwy, ενός αξιωματούχου του οποίου ο τάφος βρέθηκε το 2019, χρονολογείται στην περίοδο του Παλαιού Βασιλείου, η οποία εκτείνεται περίπου στο 2700 –2200 π.Χ., και είναι μια από τις αρχαιότερες μούμιες που έχουν βρεθεί.

«Αυτό θα ανατρέψει εντελώς την γνώμη μας για την εξέλιξη της μουμιοποίησης», δήλωσε στον Guardian η Σαλιμά Ικράμ, καθηγήτρια του Αμερικανικού Πανεπιστημίου στο Κάιρο. «Όλα τα βιβλία για τη μουμιοποίηση και την ιστορία του Παλαιού Βασιλείου θα πρέπει να αναθεωρηθούν».

New #archaeological discovery in #Saqqara, #Egypt: An exceptionally painted tomb of a fifth Dynasty dignitary named #Khuwy pic.twitter.com/wI34aXQS3J

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 14, 2019