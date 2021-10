Πού να πάμε σήμερα: 8 παραστάσεις για την Τρίτη 26 Οκτωβρίου

1. «Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ στο θέατρο Άλμα

Το αριστούργημα του Ζαν Ζενέ, «Οι Δούλες», θα ανέβει στη Β’ σκηνή του Θεάτρου Άλμα την Τρίτη 26 Οκτωβρίου , από τη θεατρική ομάδα Apparatus. Το έργο αποκαλύπτει τις πιο τρομακτικές σκέψεις δυο κοριτσιών και τη δύναμη του φθόνου που μπορεί να καταβάλει έναν αδύναμο άνθρωπο. Ποια σωτηρία επιλέγει η ψυχή όταν συνειδητοποιήσει πως αυτό που μισεί περισσότερο στον άλλον είναι ο αντικατοπτρισμός του ίδιου της του εαυτού; Υπάρχει σωτηρία ή ένα τέλμα που μόνο ο θάνατος μπορεί να το λυτρώσει; «Πρόκειται για μια ιστορία τεράτων» είπε ο Ζενέ…

Τρίτη 26/10, στις 21:15.

Εισιτήρια: Κανονικό 15€ | Μειωμένο (φοιτητικό- άνω των 65) 12€ | 5€ ανέργων και ατέλειες | Γκρουπ άνω των 7 ατόμων 10€. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Άλμα, Ακομινάτου 15, Αθήνα | Τηλ: 21 05220100

2.«Τα Λουλούδια για την Κυρία», του Άκη Δήμου στο θέατρο Eliart

Η θεατρική ομάδα Νοκ- Άουτ επιστρέφει στο θέατρο Eliart, μετά τη «Ληστεία» (2019), με τη σύγχρονη και φρέσκια κωμωδία ενός από τους σημαντικότερους νέους Έλληνες συγγραφείς, του Άκη Δήμου, «Τα Λουλούδια για την Κυρία». Τρείς άντρες με όλες τις παθογένειες που κουβαλάνε ,προσκολλημένοι μεταξύ τους, σε μια εκούσια καραντίνα με ευτράπελα, συγκρούσεις, συγκίνηση και πολύ χιούμορ. Α! Και η κοπέλα απέναντι.

Τρίτη 26/10, στις 21:15.

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 12 € | 10 € μειωμένη (άνεργοι, συνταξιούχοι, Α.Μ.Ε.Α, πολύτεκνοι) | Για τους φοιτητές σχολών δραματικής τέχνης, σκηνοθεσίας, ενδυματολογίας, σκηνογραφίας, εικαστικών, κινηματογράφου, καλών τεχνών και λοιπών καλλιτεχνικών σχολών ισχύει η προσφορά 1+1 (ένα εισιτήριο ανά δύο άτομα). Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Eliart, Κωνσταντινουπόλεως 127, Βοτανικός | Τηλ.: 210 3477677

3. «Άννα» της Σαμ Πότερ στο Θέατρο Δρόμος, σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου

Ο μονόλογος «Άννα» της Σαμ Πότερ ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Δρόμος, σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου. Το να είσαι νεαρή μητέρα μεγαλώνοντας μόνη σου το παιδί σου, υποτίθεται ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο, όμως για την Άννα το να μεγαλώσει την κόρη της είναι ό,τι καλύτερο της έχει συμβεί. Ένα απρόσμενο τεστ DNA όμως, αποκαλύπτει ότι η Έλλη δεν είναι παιδί της Άννας και οι ‘πραγματικοί’ γονείς θέλουν να συναντηθούν. Αναζητώντας απαντήσεις στο πως να είσαι ‘σωστός’ γονιός η Άννα καταφεύγει σε επιλογές που αλλάζει τις ζωές όλων.

Τρίτη 26/10, στις 20:30.

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος: 10€, Μειωμένο: 8€ (φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, ΑμεΑ, 65+), Ατέλειες: 5€, Για ομαδικές κρατήσεις άνω των 10 ατόμων στο τηλέφωνο 210 88 18 906. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Δρόμος, Αγίου Μελετίου 25, Αθήνα 113 61, Τηλέφωνο: 21 0881 8906

4.«Άγουρα Κεράσια» του Μιχαήλ Άνθη σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

«Άγουρα Κεράσια» του Μιχαήλ Άνθη σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη την Τρίτη 26 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη. Στάθης και Φανή ζουν την φαινομενικά ήσυχη σχέση τους σε κάποια γωνιά της ελληνικής επαρχίας. Εκείνος γιατρός και πολλά υποσχόμενο κομματικό στέλεχος, εκείνη manager development σε πρόωρη απόσυρση, προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στην 15χρονη κόρη τους, Μαρία. Πίσω, όμως, απ’ την ειδυλλιακή ησυχία, ένα τέρας καραδοκεί.

Τρίτη 26/10, στις 21:00

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 15€, Μειωμένο εισιτήριο: 12€. Προπώληση: ticketservices.gr .

Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα τηλ. 2103418550 – [email protected]

5.«Η Ανταλλαγή», του Πωλ Κλωντέλ, σε σκηνοθεσία Βαλάντη Φράγκου, στο Θέατρο Θησείον.

«Η Ανταλλαγή», του Πωλ Κλωντέλ, σε σκηνοθεσία Βαλάντη Φράγκου την Τρίτη στις 26 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Θησείον. Τέσσερα πρόσωπα βρίσκονται σε αναζήτηση της χαμένης τους ενότητας, στέκονται αντίκρυ στον Νέο Κόσμο, στην Αμερική και ρίχνοντας το φως τους ο ένας στον άλλο, μένουν μαζί από την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου, όπου το καθένα έχει έρθει για να διαδραματίσει δίχως να το ξέρει ένα συγκεκριμένο ρόλο, ώστε να αποκαλύψει την πραγματική ταυτότητα για τα υπόλοιπα πρόσωπα.

Τρίτη 26/10, στις 21:00.

Εισιτήρια: Κανονικό: 12€ | Φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65: 10€. Προπώληση: viva.gr .

Θησείον – ένα Θέατρο για τις τέχνες, Τουρναβίτου 7, Θησείο / 21 0325 5444

6.«Η Ποντικοπαγίδα» της Αγκάθα Κρίστι στον Νέο Ακάδημο

«Η Ποντικοπαγίδα» («The Mousetrap»), το μακροβιότερο έργο στην ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου, που παίζεται συνεχώς στο West End από τo 1952 έως σήμερα. Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη πανσιόν μιας επαρχίας, την ώρα που το χιόνι πέφτει πυκνό. Οκτώ ήρωες, που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα. Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μια ιστορία εκδίκησης με μεγάλες ανατροπές, έξυπνα τεχνάσματα και μια ποντικοπαγίδα που περιμένει το επόμενο θύμα της!

Τρίτη 26/10, στις 20:00. Εισιτήρια:

Τρίτη: Γενική Είσοδος 15€, για κατόχους Freedom Pass: 15€ τις ημέρες Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Νέος Ακάδημος, Ακαδημίας & Ιπποκράτους 17, Μετρό Πανεπιστήμιο

7.«Οι Ναυαγοί» της Ηρώς Μπέζου σε σκηνοθεσία της ίδιας και του Γιάννη Παπαδόπουλου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης

Το πρώτο θεατρικό έργο της Ηρώς Μπέζου «Οι Ναυαγοί» ανεβαίνει στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, από τις 18 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία της ίδιας και του Γιάννη Παπαδόπουλου. Ένας νεαρός δημοσιογράφος επισκέπτεται το απομονωμένο σπίτι ενός καταξιωμένου συγγραφέα με σκοπό να του πάρει συνέντευξη. Σύντομα οι δύο άνδρες αντιλαμβάνονται ότι έχουν ασκήσει καθοριστική επίδραση ο ένας στην ζωή του άλλου. Στο σπίτι όμως δεν είναι μόνοι. Μαζί με τον οικοδεσπότη ζει και η ανήλικη κόρη του. Ο έρωτας ανάμεσα στον νέο και το κορίτσι γεννήθηκε πολύ πριν γνωριστούν και οι τρεις ήρωες θα βρεθούν σε ένα χρωματιστό λούνα παρκ με τις ίδιες τους τις λέξεις για παιχνίδια.

Τρίτη 26/10. στις 21:00.

Εισιτήρια: Κανονικό: 15 ευρώ , Μειωμένο:10 ευρώ. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Υπόγειο Πεσμαζόγλου 5, Τηλ. 210.3228706- 210.3222760

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Δουλίτσα να υπάρχει, με τον Πάρι Ρούπο στο Θέατρο Άβατον

8. This is not Romeo & Juliet, του Αργύρη Πανταζάρα στο Θέατρο Πορεία

Το «This is not Romeo & Juliet», το έργο του Αργύρη Πανταζάρα, βασισμένο στο αριστούργημα του Σαίξπηρ, επανέρχεται με τον Αργύρη Πανταζάρα και τη Σίσσυ Τουμάση επί σκηνής, σε ένα αέναο παιχνίδι ρόλων που γοητεύει και θολώνει τα όρια μεταξύ καθημερινού βίου και μύθου. Δύο αιώνια έφηβοι υπό την επήρεια του έρωτα εισβάλλουν στο θέατρο. Ονειρεύονται, ερωτεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο! Έχουν για φυλαχτό το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και είναι ‘’βαρυά οπλισμένοι’’ με όλα τα καταδικασμένα ζευγάρια του Σαίξπηρ.

Τρίτη 26/10, 21:00

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69 Πλατεία Βικτωρίας | Τηλ: 210 8210991, 210 8210082