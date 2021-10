Πού να πάμε σήμερα: 13 παραστάσεις για την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου

1. «Η μηχανή του Τούρινγκ», στο Νέο Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου

«Η μηχανή του Τούρινγκ», του Benoit Soles, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, στο Νέο Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου, με τον Ορφέα Αυγουστίδη στον ομώνυμο ρόλο, σε σκηνοθεσία και διασκευή Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου. Ο Άλαν Τούρινγκ είναι ο άνθρωπος που έσπασε τον κωδικό των ναζί και άλλαξε την πορεία του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην λήξη του. Ο ρόλος του στην Ιστορία αλλά και η συμβολή του στην επιστήμη των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης έμεινε κρυφός λόγω της ομοφυλοφιλίας του, της διαπόμπευσης και της αυτοκτονίας του.

Πέμπτη 21/10, στις 21:00.

Εισιτήρια: Α΄Ζώνη: 18 ευρώ, Β’ Ζώνη: 15 ευρώ. Προπώληση: viva.gr.

Νέο Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου, Προφήτου Δανιήλ 3 και Πλαταιών, Κεραμεικός, Τηλ. 2121042777

2. «Ο κήπος με τις αλήθειες» («Things I know to be true»), στο Θέατρο Μουσούρη

Το έργο «Ο κήπος με τις αλήθειες», ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή στο Θέατρο Μουσούρη την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου. Το έργο εκτυλίσσεται στον κήπο μιας οικογένειας, τα προβλήματα της οποίας έχουν τα ίδια, γνώριμα χαρακτηριστικά με αυτά μιας ελληνικής. Η οικογένεια Πράις μπορεί να ζει στη μακρινή Αυστραλία, όμως γίνεται μια οικουμενική οικογένεια, στην οποία κάθε θεατής ανακαλύπτει στους έξι χαρακτήρες και στις καταστάσεις οικεία στοιχεία και σημεία ταύτισης.

Πέμπτη 21/10, στις 21:00.

Εισιτήρια: €22, €20 (εξώστης), €14 (φοιτητικό, νεανικό έως 26 ετών, άνω των 65 ετών), €10 (ανέργων) . Προπώληση: ticketmaster.gr.

Θέατρο Μουσούρη: Πλ. Καρύτση 7, Κέντρο | Tηλ: 210 3310936

3. Συνοικία το όνειρο: O Σωτήρης Χατζάκης ανεβάζει τη θρυλική ταινία του Α. Αλεξανδράκη στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Στην κεντρική σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου θα παρακολουθήσετε την περσινή επιτυχία «Συνοικία το όνειρο» (Κ. Κοτζιά – Τ. Λειβαδίτη), σε διασκευή και σκηνοθεσία του Σωτήρη Χατζάκη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. O ορισμός της κοινότητας, της αλληλεγγύης, της συγχώρεσης, είναι τα στοιχεία που καθορίζουν την πορεία των χαρακτήρων, που άλλοτε με δραματικό και άλλοτε με χιουμοριστικό τρόπο, αγωνίζονται για μια χαραμάδα φως σε μια καλύτερη ζωή, σε ένα καλύτερο μέλλον.

Πέμπτη 21/10, 18:00

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη, Τηλέφωνο: 21 0931 5600.

4. «Για γυναίκα, καλή είναι» στο θέατρο Αλκμήνη

Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει στο θέατρο Αλκμήνη μαζί με την Δήμητρα Νικητέα και παρουσιάζει την σόλο παράσταση της «Για γυναίκα, καλή είναι», την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου. Το έργο θίγει θέματα ισότητας των φύλων, κοινωνικά στερεότυπα, οικογένεια, διαζύγιο αλλά σε καμία περίπτωση μόνο αυτά. Περνάει τόσο από θεματικές της καθημερινότητας, από βιωματικές ιστορίες και από καταστάσεις που έχουμε συνηθίσει να αντιλαμβανόμαστε σαν νορμάλ, αλλά αν τις κοιτάξεις από το πρίσμα της κωμωδίας, μόνο νορμάλ δεν είναι!

Πέμπτη 21/10, στις 21:30.

Εισιτήρια: 10€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Θέατρο Αλκμήνη: Αλκμήνης 8-12, Γκάζι | Τηλ: 210 3428650

5. Μουσικοί Διάλογοι με την Ιστορία: Μουσικοθεατρικά αναλόγια της Μάγδας Μαυρογιάννη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Η σειρά μουσικοθεατρικών αναλογίων της Μάγδας Μαυρογιάννη, «Μουσικοί Διάλογοι με την Ιστορία», έρχεται την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Με αφορμή τους επετειακούς εορτασμούς για την Επανάσταση του ’21, η ηθοποιός και συγγραφέας θεατρικών κειμένων Μάγδα Μαυρογιάννη, σε συνεργασία με τη σοπράνο Μάιρα Μηλολιδάκη και τον πιανίστα Τίτο Γουβέλη, παρουσιάζει ένα αναλόγιο αφιερωμένο στον μεγάλο φιλέλληνα ποιητή Λόρδο Βύρωνα. Πρωτότυπη σύνθεση: Γιώργος Στεφανακίδης.

Πέμπτη 21/10, 20:30

Εισιτήριο: 20, 15, 10 ευρώ. Προπώληση εδώ.

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 &, Μέρλιν 1, Αθήνα. Τηλ: 210 3611206. Ε: [email protected] | https://thf.gr/el/

6.«Το Μινόρε», στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

«Το Μινόρε» παρουσιάζεται την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Ένα μουσικοθεατρικό οδοιπορικό μέσα στα σκοτάδια και τους καπνούς του Πειραιά του ‘30, για τους ρεμπέτες, τους ανυπότακτους, τους ανθρώπους του περιθωρίου, που λυτρώθηκαν μέσα από τη μουσική τους και την έφεραν από «την υπόγεια την ταβέρνα» στα σαλόνια, στις καρδιές και τα χείλη μας.

Πέμπτη 21/10, στις 21:00.

Εισιτήρια: Διακεκριμένη ζώνη: 30€ / Μειωμένο: 25€ Α’ ζώνη: 25€ / Μειωμένο: 20€ Β’ ζώνη: 20€ / Μειωμένο: 15€ Γ’ ζώνη: 15€ / Μειωμένο: 10€. Προπώληση: viva.gr , ticketservices.gr . Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου, 2104143300

7. «Έξι φορές», με την Όλια Λαζαρίδου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην παράσταση «Έξι φορές», η Όλια Λαζαρίδου ερμηνεύει έξι διαφορετικούς ρόλους, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη. Ένα μικρό αφιέρωμα στην Έλλη Λαμπέτη και τα θρυλικά Έξι μονόπρακτα του 1978 (όπου η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Όλια Λαζαρίδου έπαιζε έναν βουβό ρόλο). Σε αυτήν τη διαφορετική σκηνική εκδοχή περιλαμβάνονται κείμενα Τσέχοφ, Κοκτώ, Στρίντμπεργκ αλλά και Σαίξπηρ, καθώς επίσης μικρές ιστορίες του θεάτρου.

Πέμπτη 21/10, στις 21:00.

Εισιτήρια: Από 12€. Προπώληση εισιτηρίων: 210 7282333, megaron.gr και σε όλα τα καταστήματα Public.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα | Τηλ: 210 7282000

8. «Προμηθέας» του Νίκου Καραθάνου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Η παράσταση «Προμηθέας», σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση. Ο Καύκασος δεν υπάρχει εδώ. Κανένας βράχος και καμία αλυσίδα δεν κρατούν αιχμάλωτο τον Προμηθέα. Τα πάντα συμβαίνουν σε ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι-μετεωρίτη που αιωρείται στον χωροχρόνο και κατακλύζεται από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Εκεί ζουν, σαν συγγενείς, και «κοσμογονούν» ο Προμηθέας, το Κράτος και ο Ερμής , η Βία και η Ιώ , ο Ήφαιστος και ο Ωκεανός.

Πέμπτη 21/10, 20:30

Εισιτήρια: Κανονικό: 7€ – 15€ – 18€ – 28€ | Μειωμένο, Φίλος, Ομάδα 5-9: 12€ – 15€ – 22€ | Ομάδα 10+: 11€- 13€ – 20€ | Περιορισμένης Ορατότητας, Γειτονιάς: 7€ | Συνοδός ΑΜΕΑ: 10€ | ΑΜΕΑ, Άνεργοι: 5€ | Προπώληση: ticketmaster.gr.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα. Τηλ: +30 210 900 5 800 (ΔΕ-ΠΑ 10:30 – 18:30). Ε: [email protected] | https://www.onassis.org/el/

9. «Κάποτε στο Βόσπορο», του Άκη Δήμου στο Θέατρο Βεάκη

Η παράσταση «Κάποτε στο Βόσπορο» σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου, ανεβαίνει την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βεάκη. Οι ήρωες του έργου έρχονται αντιμέτωποι με το παρελθόν και το παρόν τους, κάτω από τις απειλές του τουρκικού κράτους, που θα οδηγήσουν τελικά στα τραγικά γεγονότα της 1955 και τον αφανισμό των Ελλήνων της Πόλης. Οικογενειακά δράματα και πολιτικά παιχνίδια, μυστικά και ψέματα, αντιπαλότητες και χωρισμοί, έρωτες και φιλοδοξίες, γέλια και δάκρυα, στο φόντο μιας από τις τραγικότερες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Πέμπτη 21/10, 20:00. Εισιτήρια: 25,20, 15 ευρώ(φοιτητικό, ανέργων, παιδιά έως 12 ετών, ΑΜΕΑ). Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Βεάκη, Στουρνάρη 32, Αθήνα, τηλ: 210 52 23 522/ 216 90 05 423

10.«Ο Ποπολάρος» σε διασκευή Έλσας Ανδριανού στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν παρουσιάσει το διήγημα του Γρ. Ξενόπουλου «Ο Ποπολάρος», σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή και Ελεάνας Τσίχλη. Οι ιδιαιτερότητες της επτανησιακής κοινωνίας επιτρέπουν μέσα από μια δροσερή ιστορία αγάπης δυο νέων παιδιών και την ταξική σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται θείοι και πατεράδες, να αποτυπωθεί η καθήλωση σωμάτων και ψυχών σε ό,τι τους υπαγορεύουν τα κοινωνικά στεγανά.

Πέμπτη 21/10, στις 21:15.

Προπώληση: viva.gr . Εισίτηρια: 15€ / 10€ (μειωμένο) / 8€ (άνεργοι).

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν: Φρυνίχου 14, Πλάκα 10558, 2103222464

11. «Συμβολαιογράφος», για λίγες επετειακές παραστάσεις στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζεται η παράσταση «Συμβολαιογράφος» με την Υρώ Μανέ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Καραμίχου. Η Ερασμία, μια γυναίκα χήρα, μεγαλώνει τη μοναχοκόρη της εγκλωβισμένη στο περίπτερό της και στο ασφυκτικό περιβάλλον μιας επαρχιακής πόλης γεμάτης ταμπού, στερεότυπα και προκαταλήψεις που δεν της επιτρέπουν να επιθυμήσει, να ερωτευτεί, εν τέλει να ζήσει. Βαρύ είναι το παράπτωμά της να επιθυμήσει αυτό που δεν πρέπει. Ο πειρασμός είναι μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Πέμπτη 21/10, στις 20:30.

Εισιτήρια: Α ζώνη: 18€ / μειωμένο 15€ (Φοιτητικό ανέργων), Β’ ζώνη: 15€ / μειωμένο 12€ (Φοιτητικό ανέργων). Προπώληση: viva.gr .

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος Αττικής. Πληροφορίες – κρατήσεις: 210 92 13 310, Ταμείο Θεάτρου: 210 34 18 550

12. «Η αδελφή μου» του Σταύρου Ζουμπουλάκη, σε σκηνοθεσία Περικλή Μουστάκη στο Bios

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου στο Bios ανεβαίνει η παράσταση «Η αδελφή μου», σε σκηνοθεσία Περικλή Μουστάκη. Μέσα από την επιληψία της αδερφής του, που σφράγισε τη ζωή της και, με έναν άλλο τρόπο, και τη δική του, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, θέλησε να μας μιλήσει για την αρρώστια, τον πόνο, τη χαρά, την πίστη και πάνω από όλα για την καλοσύνη και την αγάπη. Ένα κείμενο τελικά παρηγορητικό.

Πέμπτη 21/10, στις 21:00.

Εισιτήρια: 15€ γενική είσοδος, 12€ φοιτητικό- ανέργων, 8€ ΑΜΕΑ και ατέλειες. Προπώληση: viva.gr.

Διεύθυνση: Πειραιώς 84, Γκάζι | Τηλ: 21 0342 5335

13. «Μοναστήρι», του Βαλεντίνου Τσίλογλου στο θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής

Το «Μοναστήρι» είναι διασκευή του θεατρικού έργου «Το σπίτι της Mπερνάρντα Άλμπα», του Federico Garcia Lorca, με επιρροές από τις «Αμαρτωλές Καλόγριες», του Pedro Almodovar καθώς και γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί ανά τον κόσμο στο παρελθόν. Σε ένα μοναστήρι που βρίσκεται στο ΤΡΑΣΜΟΖ της Ισπανίας μια αυταρχική ηγουμένη θα κάνει τα πάντα για να διαφυλάξει τη θέση της και την οικονομική της ευημερία, με καθε τρόπο, αψηφώντας τα θέλω και τα πιστεύω των υπολοίπων.

Πέμπτη 21/10, 21:15

Εισιτήριο: 15€, 12€ (μειωμένο για φοιτητές, ΑΜΕΑ και ανέργους). Τηλέφωνα Κρατήσεων: 210 34 25 637 – 697 4262708 | Ισχύουν ειδικές τιμές εισιτηρίων για συλλόγους και γκρουπ στο τηλ. 697 426 2708.

Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής, Αγίου Όρους 16 & Λ. Κωνσταντινουπόλεως 115, Κεραμεικός | Τηλ: 210 34 25 637 – 697 4262708