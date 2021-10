Η Μουσική Σκηνή Σφίγγα επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας: Πρόγραμμα συναυλιών

Η μουσική σκηνή Σφίγγα επιστρέφει! Ύστερα από την αναγκαστική περίοδο αποχής, η Σφίγγα επιστρέφει με παραστάσεις σημαντικών ονομάτων της μουσικής και των τεχνών, φιλοδοξώντας να ξαναγίνει το δικό σας καλλιτεχνικό στέκι στο κέντρο της πόλης (Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής – πεζόδρομος Κιάφας 13).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021 (στην πορεία θα προστεθούν και νέες ημερομηνίες). Για περισσότερες πληροφορίες στο www.sfiga.gr και στα social media της Σφίγγας:

Πρόγραμμα συναυλιών

Σάββατο 30 Οκτωβρίου

Μία μαγική βραδιά από τους Αναστασία Έδεν και Άρη Βλάχο, δύο καλλιτέχνες με ξεχωριστή καλλιτεχνική χημεία βασισμένη στις κοινές τους μνήμες και αγάπες στο τραγούδι, αλλά και στην δισκογραφική τους συνεργασία. (γενική είσοδος 10€, ώρα έναρξης 22.30)

Πέμπτη 4, 11, 18 και 25 Νοεμβρίου και Πέμπτες Δεκεμβρίου

Ο Ησαΐας Ματιάμπα πολυτάλαντος και ανανεωμένος όσο ποτέ, έρχεται για πρώτη φορά στη Σφίγγα. Μαζί με τους καταπληκτικούς μουσικούς του αλλά και με καλεσμένους – έκπληξη, υπόσχεται να δώσει άλλο νόημα στις μουσικές βραδιές της Πέμπτης. (είσοδος στο μπαρ 10€, ώρα έναρξης 21.30)

Παρασκευή 5, 12, 19 και 26 Νοεμβρίου και 3 και 10 Δεκεμβρίου

Η Σφίγγα παρουσιάζει για πρώτη φορά μία ξεχωριστή μουσική παράσταση με τίτλο «RΕΤΡΟΚ» με την σπουδαία ερμηνεύτρια Ευρυδίκη! Μία μουσική γιορτή με πολλούς αγαπημένους φίλους που έρχονται για να μοιραστούν τη σκηνή με την Ευρυδίκη. (είσοδος στο μπαρ 10€, ώρα έναρξης 22.30)

However: Performance-εγκατάσταση της Δέσποινας Σανιδά Κρεζία στο TAVROS.space

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ However: Performance-εγκατάσταση της Δέσποινας Σανιδά Κρεζία στο TAVROS.space

Σάββατο 6 Νοεμβρίου

Η ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Κατερίνα Ντίνου θα παρουσιάσει τα τραγούδια του τελευταίου της δίσκου με τίτλο «Επιθυμία», σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου και μουσική του Βαγγέλη Μαχαίρα. Θα ακολουθήσει ένα μουσικό ταξίδι με σημαντικά λαϊκά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας (ελεύθερη είσοδος, ώρα έναρξης 22.00)

Κυριακή 7 Νοεμβρίου

Με τη λυγμική του φωνή, ο Παναγιώτης Σδούκος μας παρουσιάζει εμπνευσμένες διασκευές τραγουδιών του σύγχρονου ελληνικού ρεπερτορίου, δικές του δημιουργίες καθώς και τραγούδια από τη νέα του δισκογραφική εργασία με τίτλο «Οι σιωπές», σε στίχους και μουσική του Γιώργου Σταυριανού (γενική είσοδος 8€, ώρα έναρξης 21.30)

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου

Οι εκδόσεις Μετρονόμος παρουσιάζουν το βιβλίο του Στάθη Παχίδη «Οι παιχνιδιάτορες – 33 μικρές ιστορίες μουσικών». Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Θοδωρής Αθερίδης (ηθοποιός, συγγραφέας), Γιώργος Ανδρέου (συνθέτης), Κώστας Γιαννακίδης (δημοσιογράφος) και Δημήτρης Σταρόβας (τα πάντα όλα). Συντονίζει η ραδιοφωνική παραγωγός Κωνσταντίνα Βαρσάμη. Και όπως λέει και Στάθης Παχίδης «θα πούμε και κανένα τραγουδάκι όλοι μαζί» (ελεύθερη είσοδος, ώρα έναρξης 20.00)

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου

Οι εκδόσεις Μετρονόμος παρουσιάζουν το νέο δίσκο του Βαγγέλη Μαχαίρα και του Δημήτρη Λέντζου με τίτλο «Τα χέρια». Τραγουδούν με αλφαβητική σειρά: Παντελής Θαλασσινός, Κώστας Θωμαΐδης, Βιολέτα Ίκαρη, Βασίλης Κορακάκης, Γιάννης Κότσιρας, Παντελής Κυραμαργιός, Κώστας Μάκρας, Μανώλης Μητσιάς, Δήμητρα Μπουλούζου, Γιώργος Νταλάρας, Α. & Θ. Ξηντάρης, Δέσποινα Ραφαήλ και Κατερίνα Τσιρίδου. Θα ακουστούν ζωντανά τα τραγούδια του άλμπουμ. (ελεύθερη είσοδος, ώρα έναρξης 21.00)

Σάββατο 13 Νοεμβρίου

Η Τίνα Αλεξοπούλου μας προσκαλεί σ’ ένα μεγάλο πάρτι με αγαπημένα χορευτικά τραγούδια από διαφορετικές εποχές και μουσικά είδη που απλώνονται από τα 80’ς, 90’ς μέχρι σήμερα. Μαζί της μια εκπληκτική 5μελής ορχήστρα. Καλεσμένος της ο Αριστοτέλης Ρήγας! (είσοδος στο μπαρ 10€, ώρα έναρξης 22.00)

Κυριακή 14 Νοεμβρίου

Η Ελληνοεκδοτική παρουσιάζει την πρώτη συγγραφική δουλειά της Κατερίνας Τσιρίδου με τίτλο «Επαγγελματίας…χοντρή». Το βιβλίο είναι μια κατάθεση ψυχής και μια απόπειρα να απενοχοποιήσουμε τα μειονεκτήματά μας. Θα κουβεντιάσει για αυτό με τους δημοσιογράφους Κώστα Χαρδαβέλα και Αθηνά Καμπάκογλου και την παραγωγό Αναστασία Παπαγεωργίου. Θα ακολουθήσει μουσική βραδιά! (ελεύθερη είσοδος, ώρα έναρξης 19.30)

Σάββατο 20 και 27 Νοεμβρίου

O Kώστας Λειβαδάς και η Ανδριάνα Μπάμπαλη στη μουσική σκηνή Σφίγγα. Με όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια τους στις «αποσκευές» τους, τραγούδια άλλων που αγαπήσανε, αλλά και καινούριο υλικό! Συμμετέχουν φιλικά η Ελένη Τσαλιγοπούλου (20/11) και ο Ρένος Χαραλαμπίδης (27/11). (είσοδος στο μπαρ 10€, ώρα έναρξης 22.30)

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου

Η Κλεονίκη Δεμίρη και οι εκδόσεις Μετρονόμος παρουσιάζουν το album “Μαγική συνταγή”. Θα παρουσιαστούν ζωντανά τα τραγούδια του cd και θα μιλήσουν προσωπικότητες από το χώρο της μουσικής. (ελεύθερη είσοδος, ώρα έναρξης 21.00)

Κυριακή 28 Νοεμβρίου

Η Βάσια Βουγιουκλή παρουσιάζει την μουσική παράσταση “Ούτι & Ψυχή” και μας υπόσχεται μια βραδιά μουσικών εκπλήξεων με το ούτι να ακροβατεί ανάμεσα στην τζαζ, το σμυρνέικο και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. (είσοδος στο μπαρ 8€, ώρα έναρξης 20.30)