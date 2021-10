Οι Beatles έγιναν…TikTokers

Η πασίγνωστη ροκ μπάντα έφτιαξε το προφίλ της την Παρασκευή 15 Oκτωβρίου και, σήμερα Τρίτη, έχει 193,7 χιλιάδες followers. Σ’ αυτό θα βρούμε 36 από τα επίσημα τραγούδια τους, ανάμεσά τους το Let it Be και το Hey Jude. Παράλληλα, θα έχει special tracks και live ηχογραφήσεις του John Lennon και του Paul McCartney.

