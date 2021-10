Macaroni: Ένα νέο στέκι για τους μακαρονάδες ξεφύτρωσε στην Κολοκοτρώνη

Δεν είναι μυστικό ότι τα τελευταία χρόνια η οδός Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας έχει γίνει κάτι σαν μια μικρή «πρωτεύουσα του street food». Ολόκληρος ο δρόμος, αλλά και τα στενάκια γύρω από την πλατεία Καρύτση είναι πλέον σημεία αναφοράς για όσους αγαπούν το street food και ειδικά τις ethnic γεύσεις. Μέσα σε λίγα μόλις μέτρα θα βρεις ινδικό (από το επίσης «φρέσκο» Curry Express), μεξικάνικο, αραβικό, ασιατικό φαγητό, burgers, κρέπες και πλέον αυτό που πραγματικά έλειπε από τον δρόμο: Ένα μαγαζί αφιερωμένο στους μακαρονάδες, με ζυμαρικά στην street food φυσικά μορφή τους.

Φυσικά μιλάμε για το Macaroni, που άνοιξε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες στο νούμερο 14 της οδού Κολοκοτρώνη και σίγουρα θα σου τραβήξει την προσοχή, αφού ξεχωρίζει με το έντονο ροζ χρώμα του, την άκρως pop αισθητική του και φυσικά την καταπληκτική μυρωδιά των φρέσκων ζυμαρικών που αρκεί για να σου ανοίξει η όρεξη.

Το Macaroni λοιπόν έρχεται να αποδείξει ότι οι Έλληνες ξέρουν από καλά ζυμαρικά. Εξάλλου το motto τους είναι «In Greece we don’t say pasta, we say macaroni» και για να είμαστε ειλικρινείς, πράγματι όσο μακαρονάδες και αν είμαστε σαν λαός, τι fussili, τι σπαγγέτι, τι πέννες -για εμάς είναι όλα τα ίδια: μακαρόνια.

Η αλήθεια να λέγεται, τα ζυμαρικά είναι ένα «πολιτιστικά» ιταλικό φαγητό -ακόμα κι αν δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αποτελούν ιταλική εφεύρεση, σίγουρα αποτελούν το πιο διάσημο γεύμα της ιταλικής κουζίνας. Και στην Ελλάδα όμως, τα μακαρόνια είναι ίσως από τα πιο διαδεδομένα πιάτα και σίγουρα το αγαπημένο μας comfort food.

Μακαρονάδες και σαλάτες στους πιο νόστιμους συνδυασμούς

Αυτό το comfort food λοιπόν είναι ο πρωταγωνιστής του Macaroni, που προτείνει 10 διαφορετικές συνταγές με μακαρόνια. Εκτός από τις κλασικές επιλογές, όπως είναι η Bolognese με μοσχαρίσιο κιμά, η Napolitana με αυθεντική ναπολιτάνικη σάλτσα ντομάτας, αλλά και η Carbonara (με παρμεζάνα, αυγό και πανσέτα -γιατί είπαμε στο Macaroni ξέρουν από ζυμαρικά), θα βρείτε πολλές ακόμα ενδιαφέρουσες προτάσεις.

Μία από αυτές είναι το Pasta Salmon Philadelphia, με καπνιστό σολωμό, κάπαρη, φιλαδέλφεια, το απλό αλλά καταπληκτικό Pasta Chicken Gorgonzola με κοτόπουλο, παρμεζάνα και κρεμώδη sauce από γκοργκοντζόλα, και φυσικά το προσωπικό μας αγαπημένο Pasta Moussaka. Ναι, καλά καταλάβετε, στο Macaroni ο αγαπημένος μας παραδοσιακός μουσακάς αλλάζει μορφή, αλλά όχι συνταγή. Με μοσχαρίσιο κιμά, καπνιστή μελιτζάνα, παρμεζάνα και μπεσαμέλ έρχεται να συνοδεύσει τα αγαπημένα σας ζυμαρικά στην χαρακτηριστική χάρτινη συσκευασία του Macaroni.

Αν από την άλλη είστε vegan, το Macaroni έχει φροντίσει και για εσάς με την Vegan Pasta Mushroom Bolognese, με μανιτάρια, σάλτσα ντομάτας, θυμάρι, ελιές και γευστική vegan φέτα.

Και φυσικά, μπορείτε να κάνετε «δικό σας» το κάθε πιάτο, επιλέγοντας το είδος του μακαρονιού που προτιμάτε (μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε rigatoni, fussili και casarecce), αλλά και τα συστατικά που θέλετε να προσθέσετε στις παραπάνω δέκα «συνταγές».

Βέβαια, δεν ξεχνάμε και τις εξίσου νόστιμες σαλάτες, που έρχονται σε επίσης πρωτότυπους συνδυασμούς και σίγουρα αξίζει να τις δοκιμάσετε. H Truffle Salad με ζυμαρικά δένει την μαγιονέζα τρούφας, με προσούτο, ρόκα και ντοματίνια, η Dijon Salad με κοτόπουλο είναι η καλύτερη επιλογή για κάτι νόστιμο και ελαφρύ, ενώ σίγουρα πρέπει να δοκιμάσετε την πολύ δροσερή Smoked Salmon Salad με ζυμαρικά, καπνιστό σολωμό, σως γιαουρτιού, αβοκάντο και αγγουράκι.

Με πολύ λογικές τιμές, που δεν ξεπερνούν τα 8€, και κάτι παραπάνω από χορταστικές μερίδες, το Macaroni ήρθε για να συμπληρώσει το κενό που έλειπε από τις βόλτες μας στην Κολοκοτρώνη.