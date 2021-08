Σάλι Ρούνεϊ: Η συγγραφέας του «Normal People» δεν αισθάνεται άνετα με τη δημοσιότητα

Ακριβώς όπως και η ηρωίδα του νέου της βιβλίου «Beautiful World, Where Are You», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Σεπτεμβρίου, η Σάλι Ρούνεϊ παραδέχεται ότι τα δύο πρώτα μυθιστορήματά της «Conversations With Friends» και «Normal People» την έκαναν περισσότερο διάσημη από όσο θα ήθελε η ίδια.

Προωθώντας το καινούριο της μυθιστόρημα, η δημοφιλής συγγραφέας και σεναριογράφος παραχώρησε συνεντεύξεις σε διάφορα έντυπα και μίλησε για την «κόλαση» της διασημότητας, περιέγραψε πως οι κερδοσκοπικές βιομηχανίες μετατρέπουν ταλαντούχους ανθρώπους σε ένα είδος «εμπορεύματος» και πώς αντιμετώπισε η ίδια τη δημοσιότητα που ακολούθησε την έκδοση του «Normal People» και την επακόλουθη τηλεοπτική του μεταφορά.

Η επιτυχία που ήρθε από πολύ νωρίς

Ήδη από την κυκλοφορία του πρώτου μυθιστορήματος της «Conversations With Friends», το 2017, και του υποψήφιου για βραβείο Booker «Normal People», το 2018, η Σάλι Ρούνεϊ μετατράπηκε σε μια best-selling συγγραφέα, αγαπημένη από τους βιβλιοκριτικούς, της οποίας η δημοφιλία φαινόταν να επισκιάζει τα ίδια της τα δημιουργήματά.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η τηλεοπτική διασκευή του «Normal People» από τον Λένι Άμπραμσον, για λογαριασμό των BBC και Hulu, έφτασε τη δημοφιλία της αυτή σε άλλο επίπεδο. Πλέον το όνομα της έγινε γνωστό ακόμα και σε όσους δεν έχουν διαβάσει ούτε μια λέξη από τα βιβλία της. Η Ρούνεϊ, η οποία συμμετείχε και στη συγγραφή του σεναρίου της σειράς, έμεινε μακριά από κριτικές και άρθρα που αναφέρονταν στην ίδια, ενώ έθεσε σε σίγαση το όνομα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ήταν πραγματικά αδύνατον να αποστασιοποιηθεί εντελώς από όλη αυτή την προσοχή: «Η μιντιακή κάλυψη της σειράς ήταν τόσο εκτενής που δεν μπορούσα να την αποφύγω όσο και να προσπαθούσα». Τους πρώτους μήνες του lockdown το Twitter κατακλύστηκε με ατέλειωτες συζητήσεις για το τηλεοπτικό φαινόμενο της σειράς, από τις «επαναστατικές» ερωτικές σκηνές έως την αλυσίδα που φορούσε ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο Πολ Μέσκαλ.

Το νέο της βιβλίο και η πάλη με τη δημοσιότητα

Και κάπως έτσι η Σάλι Ρούνεϊ έφτασε στo τρίτο μυθιστόρημα της «Beautiful World, Where Are You itself» το οποίο επικεντρώνεται γύρω από μια διάσημη συγγραφέα, την Alice, η οποία παλεύει με τη φήμη, απότοκος μιας επιτυχημένης πορείας και την πίεση που ακολουθεί με την λογοτεχνική καταξίωση.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Guardian, ωστόσο, η Ρούνεϊ αποστασιοποιείται από την ηρωίδα της και δηλώνει ότι «Δεν έχω όρεξη να γράψω για τον εαυτό μου και για όσα μου έχουν συμβεί». Από την άλλη, όμως, ταυτίζεται μαζί της όσον αφορά την απέχθεια της για τη δημοσιότητα, περιγράφοντας την εμπειρία ως μια ατέλειωτη και σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητάς της από την πλευρά των μίντια, των εμμονικών θαυμαστών και όσων παρακινούνται από παράλογο μίσος.

Επομένως, για την ίδια όσοι έχουν εγκλωβιστεί στο δηλητηριώδες σύστημα των διασημοτήτων είναι πολύ πιθανόν «να σταματήσουν να ασχολούνται με αυτό στο οποίο είναι καλοί, μόνο και μόνο για να αποσυρθούν από τη δημόσια σφαίρα» προσθέτοντας ότι «αποτελεί μεγάλη θυσία από τη μεριά τους και ένα είδος πολιτιστικής αυτοκαταστροφικότητας από τη μεριά των υπολοίπων καθώς υποχρεώνουμε ταλαντούχους ανθρώπους να υπομείνουν μια κόλαση ή να κρατήσουν το ταλέντο τους για τον εαυτό τους».

Παρόμοιες επιφυλάξεις για τη λογοτεχνική φήμη και τις προθέσεις όσων την ενθαρρύνουν εξέφρασε και προσφάτως στους New York Times λέγοντας ότι «Η κουλτούρα γύρω από το status του συγγραφέα δεν ωφελεί στην πραγματικότητα κανέναν, ούτε καν εκείνους που φαινομενικά επωφελούνται περισσότερο».

Η Ρούνεϊ εξηγεί ότι γράφοντας την Alice, που δυσκολεύεται με την εν λόγω κουλτούρα, υπήρξε εν μέρει ένας τρόπος να δουλέψει η ίδια πάνω στην δική της εμπειρία: «Ελπίζω να μη το μετανιώσω που το λέω, αλλά νομίζω ότι για αυτόν ακριβώς τον λόγο έγραψα το βιβλίο. Γιατί για ένα διάστημα στη ζωή μου κυριάρχησε η επιτυχία της προηγούμενης δουλειάς μου».

Λίγα λόγια για το «Beautiful World, Where Are You»

Το «Beautiful World, Where Are You», επίσης, επικεντρώνεται γύρω από την φίλη της Alice, Eilieen, καθώς οι δύο τους ζουν εντελώς διαφορετικές ζωές. Μεγάλο μέρος της σχέσης τους ξεδιπλώνεται διαμέσου email, καθώς η Alice πηγαίνει στη Ρώμη με έναν άντρα που μόλις γνώρισε και η Eilieen βιώνει έναν χωρισμό στο Δουβλίνο και φλερτάρει με τον παιδικό φίλο της Simon.

Το μυθιστόρημα αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Σεπτεμβρίου και ως απόδειξη της δημοφιλίας της συγγραφέως και του ενθουσιασμού των θαυμαστών της, αντίτυπα του βιβλίου που διανέμονται σε δημοσιογράφους και βιβλιοπώλες έχουν ήδη πωληθεί στο ebay για εκατοντάδες δολάρια, παρά την απαγόρευση μεταπώλησης από τον εκδότη.

