Netflix: Προσφέρει υποτροφία ύψους 5,4 εκατ. δολαρίων στη μνήμη του Τσάντγουικ Μπόουζμαν

Εις μνήμην του ξεχωριστού Τσάντγουικ Μπόουζμαν, τo Netflix θα δώσει υποτροφία στο πανεπιστήμιο Howard. Η υποτροφία Chadwick A. Boseman Memorial θα καλύπτει την τετραετή φοίτηση στο νεοσύστατο Κολέγιο Καλών Τεχνών, το οποίο πήρε το όνομά του. Όπως δήλωσε σχετικά η γυναίκα του αδικοχαμένου ηθοποιού, Ledward-Boseman: «Σε πολλούς ταλαντούχους καλλιτέχνες δεν δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ελπίζουμε να υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές, χωρίς τον οικονομικό περιορισμό στην εκπαίδευση».

