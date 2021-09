Πού να πάμε σήμερα: 5 συναυλίες για την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου

1. ο Evgeny Kissin, στο Μέγαρο Μουσική Αθηνών

Ο νέος κύκλος «Piano Masters» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου έναν κορυφαίο βιρτουόζο του πιάνου, γνωστό και αγαπητό στο ελληνικό κοινό Evgeny Kissin. Ένας δεξιοτέχνης που υπήρξε παιδί-θαύμα και έχει στο ενεργητικό του συνεργασίες με μαέστρους-θρύλους όπως ο Herbert von Karajan. Ένα κλασικό και ρομαντικό ρεπερτόριο στο οποίο θα δεσπόζει η Σονάτα του Μπετόβεν και η Μεγάλη Πολωνέζα του Σοπέν.

Παρασκευή 24/9, 20:30

Εισιτήριο: Γενική είσοδος από 60 ευρώ έως 16 ευρώ, 11 ευρώ φοιτητικό, νέοι έως 25 ετών, ανέργων, ΑμΕΑ, πολύτεκνων, άνω των 65. Προπώληση: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Μέγαρο Μουσική Αθηνών: Βασ. Σοφίας, Αθήνα 115 21. Τηλέφωνο: 21 0728 2000

2. «Electro Solo» του Αλκίνοου Ιωαννίδη, στο Ct Garden Festival

Το «Electric Solo» πρόγραμμα του Αλκίνοου Ιωαννίδη έρχεται για μια μοναδική βραδιά στο Ct Garden Festival μαζί με νέες ιστορίες που θα παρουσιάσει ο αγαπημένος τραγουδοποιός. Τόσα χρόνια επί σκηνής τον είχαμε μάθει με την κλασσική κιθάρα και το λαούτο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παράσταση διαφοροποιείται καθώς στηρίζεται στην ηλεκτρική κιθάρα. Η ιδιαίτερη φωνή του με αυτή την προσέγγιση, θα δώσουν ένα νέο αέρα σε αυτή τη συναυλία την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου.

Παρασκευή 24 και Σάββατο 25/9, 21:00

Εισιτήριο: VIP 25 ευρώ, Α ’Ζώνη 20 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Ct Garden Festival: Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι 111 46. Τηλέφωνο: 21 1770 1700

3. Οι Μέλισσες και ο Κώστας Μακεδόνας, στο Θέατρο Άλσος

Οι »Μέλισσες» επιστρέφουν στο Θέατρο Άλσος για τρείς μοναδικές εμφανίσεις με διαφορετικούς αγαπημένους καλλιτέχνες. Ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες που μας συντροφεύουν τα τελευταία 12 χρόνια όπως μεταξύ άλλων «Το Κύμα», το «Έλεγες», το «Γιατί», το «Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι». Πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησαν το νέο τους album με τίτλο ‘’Μέλισσες Duets’’ που περιλαμβάνει 24 ντουέτα με 11 σημαντικούς τραγουδιστές από όλο τα φάσμα της μουσικής, από rap και pop μέχρι λαϊκό και δημοτικό. Απόψε, Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου ο guest star είναι ο Κώστας Μακεδόνας που θα μας απογειώσει μαζί με τις Μέλισσες σε μια αξέχαστη συναυλία.

Παρασκευή 24/9, 20:30

Εισιτήριο: Γενική είσοδος από 20 ευρώ έως 60 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Άλσος: Ευελπίδων 4, Αθήνα 114 74Τηλέφωνο: 21 0822 7471

4. Η Ελένη Βιτάλη, στο Θέατρο Κολωνού

Η Ελένη Βιτάλη, η σπουδαία φωνή του ελληνικού πενταγράμμου με περισσότερα από πενήντα χρόνια μουσικής ιστορίας έρχεται την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Κολωνού, μαζί με τους εξαίρετους μουσικούς της στις ενορχηστρώσεις. Με τη μοναδική φωνή της, τις δημιουργίες διαχρονικών τραγουδιών, την εξαιρετική ερμηνεία μεγάλων επιτυχιών της ελληνικής δισκογραφίας και με έναν καινούριο δίσκο -σε μουσική Τάκη Σούκα θα παρουσιάσει ένα μοναδικό πρόγραμμα που θα μας παρασύρει και θα μας συγκινήσει.

Παρασκευή 24/9, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 10 ευρώ, 5 ευρώ παιδικό, φοιτιτικό, άνεργων, ΑμεΑ. Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Κολωνού: Ιωαννίνων και Καπανέως, Αθήνα 104 44. Τηλέφωνο: 21 0528 4800

5. O Leon of Athens, στο Gazarte

O Leon of Athens έρχεται για μια μόνο εμφάνιση την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage για να μας ταξιδέψει με τις ονειρικές μελωδίες του. Ένας από τους πιο δραστήριους διεθνώς Έλληνες τραγουδοποιούς, με πολλαπλές συμμετοχές σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού, θα παρουσιάσει ένα ανανεωμένο μουσικό πρόγραμμα με τη νέα του μπάντα και με νέα τραγούδια, όπως «Κύματα» και «Mad Into You» που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.

Παρασκευή 24/9, 21:30

Εισιτήριο: Αριθμημένες θέσεις 15 ευρώ, Free Seating 12 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Gazarte: Βουτάδων 34, Αθήνα 118 54. Τηλέφωνο: 21 0346 0347