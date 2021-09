Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο 2021: Έναρξη εκδηλώσεων με δύο νέα θεατρικά έργα

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο 2021 ανοίγει τις πύλες του για 18η χρονιά αύριο, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 στον Αύλειο Χώρο Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Παλαιό Πανεπιστήμιο(Θόλου 5, Πλάκα) με δύο νέα θεατρικά έργα.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ κινείται γύρω από τον άξονα της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση με τίτλο «200 χρόνια Επανάσταση; Ξαναγράφοντας τους αρχαίους μύθους σήμερα».

Έχοντας ως φόντο τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, η αυλαία του Φεστιβάλ ανοίγει με τα «Χέρια» του Σάκη Σερέφα σε σκηνοθεσία – ερμηνεία Δημήτρη Πιατά και την «Ασύρματη σύνδεση» της Ναταλίας Κατσού σε σκηνοθεσία Σοφίας Δερμιτζάκη.

20:00 | Σάκης Σερέφας «Χέρια»

Το έργο

Ένας ορθοπεδικός γιατρός πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί και δίνει μια αποχαιρετιστήρια διάλεξη, με θέμα την προστασία των άνω άκρων από τις κακώσεις. Κατά τη διάρκεια της διάλεξης κάτι αλλάζει στην συμπεριφορά του ομιλητή. Κάνει όλο και πυκνότερα αναφορές στον αγώνα του 1821 και στα χέρια ανώνυμων αγωνιστών. Τελικά αποκαλύπτεται, μέσα σ’ ένα παραληρηματικό κρεσέντο λόγου και κινήσεων, ότι τόση ώρα ο ομιλητής αφορμάται από μια προσωπική του ιστορία που ίσως αφορά όλους μας.

Το έργο «Χέρια» του Σάκη Σερέφα προκρίθηκε στον Διεθνή Διαγωνισμό του Διεθνούς Φεστιβάλ Αναλόγιο με τίτλο «200 χρόνια Επανάσταση; Ξαναγράφοντας τους αρχαίους μύθους σήμερα».

Σκηνοθεσία – ερμηνεία: Δημήτρης Πιατάς

Απόσπασμα

«Οι νεκροί Έλληνες της Επανάστασης του 1821 υπολογίζονται περίπου στους… καλά καταλάβατε 400.000 χιλιάδες, μαχητές και άμαχοι. Με πέντε-έξι λίτρα αίμα το καθένα σώμα, γεμίζουμε οχτώ πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, μέσα στις οποίες αθλείται η Ιστορία με το κολάν λαμέ μαγιό της, κάνοντας πότε ύπτιο και πότε πρόσθιο, για να κρατιέται πάντα σε φόρμα. 400.000 νεκροί. Δηλαδή, 800.000 χέρια. Δηλαδή, 8.000.000 δάχτυλα. Χέρια ακατάγραφα, όχι σαν τα επώνυμα, τα brand-name χέρια των γνωστών ηρώων… Εδώ μιλάμε για χεράκια ανώνυμα που τα έφαγε η μαρμάγκα, το σκοτάδι, ο μαύρος καταπιόνας, η λήθη, σα να μην υπήρξανε ποτέ»!

Σάκης Σερέφας

Ο Σάκης Σερέφας γεννήθηκε το 1960 στη Θεσσαλονίκη, όπου και ζει. Σπούδασε Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2000, ως υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright, παρακολούθησε έναν κύκλο μαθημάτων του Τμήματος Κλασικών Σπουδών, στη Νέα Υόρκη. Έως σήμερα έχει εκδώσει 54 βιβλία με ποίηση, πεζογραφία, μεταφράσεις, ανθολογίες και άλλα.

Έγραψε 13 θεατρικά έργα, τα οποία έχουν ανέβει στο Εθνικό Θέατρο, στο Κ.Θ.Β.Ε., στο Φεστιβάλ Αθηνών- Επιδαύρου και Φιλίππων, στο Tristan Theatre ( Λονδίνο ) και αλλού. Επίσης έχει γράψει το σενάριο για την ταινία Ρουλεμάν. Έχει τιμηθεί πολλές φορές από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Το θεατρικό έργο του Θα σε πάρει ο δρόμος περιλαμβάνεται στον κατάλογο «Τα 120 καλύτερα σύγχρονα θεατρικά έργα της European Theatre Convertion» ( ETC, 2010 ).

21:00 | Ναταλία Κατσού «Ασύρματη Σύνδεση»

Το έργο

Έξι άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές πορείες, έξι άγνωστοι κλεισμένοι στα σπίτια τους αναζητούν κάτι επαναστατικό και συναντιούνται στο πιο απίθανο σύμπαν: στην Ελλάδα του 1821, σήμερα. Στο καινούργιο βιντεο-παιχνίδι, τα άβαταρ έχουν ονόματα δοξασμένα και οικεία: Μιαούλης, Μπουμπουλίνα, Ανδρούτσος και φορούν τζιν και αθλητικά. Μέσα από την οθόνη, οι ήρωες αντιμετωπίζουν τον φόβο τους, γνωρίζουν τον άλλον και μπαίνουν σε μία περιπέτεια που δοκιμάζει τα όρια.

Όσα γνωρίζουμε, ίσως δεν ισχύουν. Ο χρόνος χορεύει το δικό του ρυθμό. Επειδή όλες οι επαναστάσεις έχουν γραφτεί και κάθε καινούργια κίνηση αναμετράται με το αποτύπωμα της προηγούμενης, η πιο σκληρή αναμέτρηση είναι με τον εαυτό μας. Και, άλλωστε, πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για ήρωες; Εγκαθιστώντας μία ασύρματη σύνδεση και ξαναγράφοντας ιστορία.

Το έργο «Ασύρματη σύνδεση» της Ναταλίας Κατσού γράφτηκε κατ’ ανάθεση συγγραφής στη νέα ποιήτρια και θεατρική συγγραφέα της Ελληνικής διασποράς κατά τη διάρκεια της θεατρικής residency της στο Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο. Πρωτοπαρουσιάστηκε ως έργο εν εξελίξει στο Φεστιβάλ το 2019 και σήμερα παρουσιάζεται στην οριστική μορφή του.

Απόσπασμα

ΚΟΡΑΛΙΑ: Θα γυρίσω ρε! Θα γυρίσω, όπως θέλω εγώ! Και θα ξαναφύγω, θα πάρω το μεγάλο πλοίο να το οδηγήσω στη Χίο. […] Μου βάζει σκερβελέ στο κεφάλι μου τον Αντώνιο, τον μεγάλο αδελφό. […] Big brother is watching. Big brother is watching. […] Καρφί δεν μου καίγεται. […] Τώρα, εδώ, face to face. Ναι, εσύ, έλα. Challenge accepted. […] Θα τον σωριάσω! Θα τον τσακίσω τον κόκκορα. Εγώ είμαι πιο δυνατός. […] Και θα αγοράσω δικό μου σκάφος. Εδώ, από τους Τούρκους. […] Γιατί; Ποιος λέει ότι απαγορεύεται. Click and buy. Ορίστε. Καϊκι, καινούργιο, δικό μου. Miaul. Έτσι, άρχοντας. Έτσι θα με φωνάζουν όλοι. Αυτό είναι το όνομά μου, από τώρα και για πάντα, Μιαούλης!

Σκηνοθετικό σημείωμα

«Οι ήρωες της Ναταλίας Κατσού, στο έργο «Ασύρματη Σύνδεση», μπερδεύονται μέσα σε ένα αέναο παιχνίδι στο διαδίκτυο, αποθέτοντας μόνο εκεί τα όποια επανασταστικά τους ένστικτα και τις ελπίδες τους. Σκοπός της παράστασης μας είναι να αναδείξουμε τη μοναξιά που διέπει τη ζωή τους, τις επιλογές τους και την καθημερινότητά τους. Τον τρόπο που εγκλωβίζονται μέσα σε ένα βιντεοπαιχνίδι με πρωταγωνιστές τους ήρωες του’21, αλλά και το πώς αυτή η εικονική πραγματικότητα φτάνει τελικά στην αποδόμησή τους.

Η τεχνολογία θα σταθεί αρωγός μας, με προβολές από εικόνες που καθημερινά μας κατακλύζουν, μπλεγμένες με την Επανάσταση που δεν έρχεται ποτέ, αλλά και συνυφασμένες με το φυσικό τοπίο του χώρου. Σημαντικό στοιχείο η Παράδοση, παρούσα συνεχώς, θυμίζοντας στους ήρωες μας, την ταυτότητα τους, αλλά και κάποιο άγγιγμα που έχουν ξεχάσει».

Σοφία Δερμιτζάκη

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Σοφία Δερμιτζάκη

Βίντεο: Μαρία Παπαδάκη}

Bοηθός σκηνοθέτη: Καλιάννα Γιγουρτσή

Ηθοποιοί: Σπύρος Ασημένιος, Hλίας Γκογιάνος, Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Ζαχαρούλα Οικονόμου, Δημοσθένης Φίλιππας.

Ναταλία Κατσού

Η Ναταλία Κατσού γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Νομική, Υποκριτική, και Θεατρικές Σπουδές. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό (MFA) στη Σκηνοθεσία Θεάτρου στο «East 15 Acting School» ως υπότροφος «Αλέξη Μινωτή» από το ΜΙΕΤ. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών υπό την επίβλεψη του καθηγητή Γιώργου Π. Πεφάνη.

Πρώτη συγγραφική και σκηνοθετική δουλειά της ήταν Το νυφικό (2006) στον Άδειο Χώρο Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου. Διδάσκει Δράμα και Θέατρο στο Λονδίνο. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας σύγχρονης όπερας «Operaview». Έχει εκδώσει θεατρικά έργα, με πιο πρόσφατο Το αγαθό, και ποίηση, με άρτι εκδοθείσα τη συλλογή Ειδωλολάτρες.

Σοφία Δερμιτζάκη

Η Σοφία Δερμιτζάκη είναι απόφοιτος της Ανωτέρας Δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών, με άριστα και του University of Surrey της Αγγλίας , στο τμήμα Μοριακής Μικροβιολογίας. Την περίοδο 2002-2006, παρακολούθησε τα σεμινάρια υποκριτικής του Αντρέα Μανωλικάκη, πάνω στη Μέθοδο Actors’ Studio.

Από το 2002-2006 έκανε μαθήματα τραγουδιού, με την υψίφωνο Μυρτώ Δουλή. Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο και το ΚΘΒΕ, το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, καθώς και με διάφορες ομάδες στην Αθήνα και την Κρήτη, ως ηθοποιός και σκηνοθέτις και είναι ιδρυτικό μέλος της θεατρικής ομάδας Stravaganti NUOVI.

Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο 2021

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο 2021 πραγματοποιείται με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη συνεργασία του Εργαστηρίου Μουσικής, Ακουστικής και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την υποστήριξη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, του Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο, του Τσέχικου Κέντρου στην Αθήνα, του Εθνικού Πολιτιστικού Ιδρύματος και της Πρεσβείας της Ουγγαρίας.