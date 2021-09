Πού να πάμε σήμερα: 8 παραστάσεις για την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου

1. Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, στο Κηποθέατρο Παπάγου

Η συνταρακτική τραγωδία του Αισχύλου ο «Προμηθέας Δεσμώτης», παρουσιάζεται σε μια μεγάλη πανελλαδική περιοδεία με τις περισσότερες παραστάσεις -ήδη- sold out. Ένας ασταμάτητος αγώνας ενάντια στη δύναμη της εξουσίας με έντονη θρησκευτική ιδιοσυγκρασία. Τον ομώνυμο ρόλο ενσαρκώνει ο Γιάννης Στάνκογλου, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη.

Παρασκευή 17/9, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 20 ευρώ, 15 ευρώ φοιτητές, άνεργοι και παιδιά. Προπώληση: viva.gr

Κορυτσάς (6η στάση Παπάγου), Παπάγου 156 69. Τηλέφωνο: 21 3202 7185

2. Ιφιγένεια η εν Ταύροις του Ευριπίδη στο Δημοτικό Θέατρο «Αλ. Μινωτής»

Μετά τη διθυραμβική περιοδεία που σημείωσε στην Επίδαυρο η αρχαία τραγωδία του Ευριπίδη, «Ιφιγένεια η εν Ταύροις», σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, με περισσότερους από 14.500 θεατές σε 3 ημέρες, συνεχίζει να ταξιδεύει στα ανοιχτά θέατρα όλης της χώρας, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Αλ. Μινωτής», την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου. Μέσα στα συντρίμμια του Πελοποννησιακού Πολέμου, ο Ευριπίδης εξυμνεί το μεγαλείο της αδερφικής αγάπης και τις μεγάλες αξίες που βλέπει να χάνονται. Τι σημαίνει να είσαι εξόριστος και ξένος; Πώς ξεφεύγει ο άνθρωπος από το παρελθόν και τη μοίρα του; Το ομώνυμο ρόλο ενσαρκώνει η Λένα Παπαληγούρα και τον ρόλο του Ορέστη, ο Μιχάλης Σαράντης.

Παρασκευή 17/9, 21:00

Εισιτήριο: 20 ευρώ, 15 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, ΑμεΑ.

Προπώληση: Δημοτικό Θέατρο «Αλ. Μινωτής», Ιερά Οδός και Δαρδανελλίων. Τηλέφωνο: 2105311168

3. Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλυγουντ στην Πειραιώς 260

Ο διακεκριμένος Πολωνός σκηνοθέτης Κριστόφ Βαρλικόφσκι, δημιούργησε μια νέα θεατρική παράσταση την «Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλυγουντ» Με κεντρικό θεματικό άξονα την ομηρική επιστροφή στην πατρίδα, μια ιστορία που πραγματεύεται την ‘’Οδύσσεια’’ μιας σύγχρονης Πηνελόπης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που διακινδύνευσε τη ζωή της για την επιστροφή του άντρα της από το μέτωπο, επηρεασμένο τόσο από τα Ομηρικά Έπη, όσο και από τις ταινίες της Hanna Krall, τα Chasing the King of Hearts και Story for Hollywood. Ένα σενάριο που θα μπορούσε να εμπνεύσει μια χολιγουντιανή ταινία, όπως αναγράφεται και στον τίτλο.

Παρασκευή 17/9, 20:00

Εισιτήριο: Διακεκριμένη Ζώνη: 40 ευρώ, Ζώνη Α: 30 ευρώ, Ζώνη Β: 20 ευρώ. Προπώληση: ticketservises.gr, tickets.aefestival.gr

Πειραιώς 260: Χώρος Δ, Καλλιθέα, Πειραιώς, 260183 46. Τηλέφωνο: 21 0928 2900

4. Ιστορία χωρίς όνομα του Στέφανου Δάνδολου στο Θέατρο «Δημήτρης Κιντής»

Η «Ιστορία χωρίς όνομα» το βραβευμένο βιβλίο του Κώστα Γάκη, εξελίχθηκε σε μια παράσταση φαινόμενο μέσα από τη θεατρική διασκευή της Ανθής Φουντά και του Κώστα Γάκη. Ο θυελλώδης έρωτας της Πηνελόπης Δέλτα και του Ίωνα Δραγούμη χαρακτηρίζεται μια ψυχή χωρισμένη σε δύο σώματα. Μια ιστορία ηδονής και οδύνης, την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους. Ο Τάσος Νούσιας ενσαρκώνει τον ρόλο του λόγιου πολιτικού Ίωνα Δραγούμη και η Μπέτυ Λιβανού με τη Μαρία Παπαφωτίου τον ρόλο της Πηνελόπης Δέλτα, σε διαφορετικές ηλικίες.

Παρασκευή 17/9, 21:00

Εισιτήριο: Από 15 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» Άλσους, Γαρδίκη, Σμόλικα και, Ηλιούπολη 163 45. Τηλέφωνο: 21 0992 3840

5. Αρίστος σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου, στο Βεάκειο Θέατρο

Η θεατρική παράσταση «Αρίστος» βασισμένη στο μυθιστόρημα του Θωμά Κοροβίνη «Ο Γύρος του Θανάτου», με κεντρικό θέμα τη ζωή του Αριστείδη Παγκρατίδη, του «Δράκου του Σέιχ Σου». Εννέα ερμηνευτές ζωντανεύουν μια ιστορία που μεταφέρει τους θεατές στις αλάνες τις Θεσσαλονίκης, στις σκοτεινές πλευρές του λιμανιού, σε ένα σκηνικό του 1960. Το 1963 ο ελληνικός βορράς τον αποκαλούσε νεαρό ανώμαλο και γι’ αυτό καταδικάστηκε τετράκις σε θάνατο και οι τελευταίες λέξεις που ψέλλισε ήταν «Μανούλα μου, είμαι αθώος». Πρωταγωνιστούν Φιλαρέτη Κομνηνού, Γιάννης Λεάκος, Ιωάννης Αθανασόπουλος, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου. Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκειο Θέατρο.

Παρασκευή 17/9, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 15 ευρώ, φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ. Προπώληση: ticketservices.gr, Εκδοτήρια Δημοτικού Θέατρου Πειραιά.

Βεάκειο Θέατρο, Ηρακλείου 13, Πειραιάς 185 33. Τηλέφωνο: 21 0422 6330

6. Όλος ο κόσμος μια σκηνή στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Το θεατρικό εργαστήρι Χαλανδρίου θα παρουσιάσει στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 2021 μια πραγματική γιορτή, σε μια αναζήτηση της ίδιας της αλήθειας, μέσα από μονολόγους που ακροβατούν μεταξύ κωμωδίας και δράματος, φάρσας και γκροτέσκο, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Ρεματιάς. Μας προσκαλούν να συμφωνήσουμε μαζί τους: «Όλος ο Κόσμος μια σκηνή».

Παρασκευή 17/9, 20:30

Εισιτήριο: Δελτίο εισόδου. Προπώληση: viva.gr

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Πεζόδρομος Προφήτη Ηλία, Χαλάνδρι, τηλέφωνο: 2106855898.

7. Μήδεια του Μποστ στο Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Η σατιρική κωμωδία του Μποστ «Μήδεια», βασισμένη στην τραγωδία του Ευριπίδη, μια ανατρεπτική κωμωδία που βάζει στο στόχαστρο κάποια ελληνικά χαρακτηριστικά των μεταπολεμικών δεκαετιών και σατιρίζει τον ‘’νεοπλουτισμό’’, την ‘’ξενομανία’’ και τον ‘’καθωσπρεπισμό’’. Η περιοδεία της πρωτοποριακή παράστασης θα εμφανιστεί την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης». Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της παιδοκτόνου μάνας τον ενσαρκώνει ο βραβευμένος ηθοποιός Μάκης Παπαδημητρίου, πλαισιωμένος από εξίσου εξαίρετους ηθοποιούς, σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη.

Παρασκευή 17/9, 21:00

Εισιτήριο: Είσοδος ελεύθερη. Κράτηση: 2102478505 / 6936013476

Λόφος Προφήτη Ηλία, Αχαρνές. Τηλέφωνο: 2132072527

8. Mute του Γιώργου Χρυσοστόμου στο Κηποθέατρο Νίκαιας

Η θεατρική παράσταση του Γιώργου Χρυσοστόμου συνεχίζεται για ακόμη δύο παραστάσεις εκ των όποιων η πρώτη, σήμερα Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, θα εμφανιστεί στο Κηποθέατρο Νίκαιας. Ένα κασετόφωνο, μια σκαλωσιά πολυκατοικίας και ένας πρωταγωνιστής που μεταλλάσσεται ταχύτατα σε διάφορους ρόλους προκειμένου να ενσαρκώσει διάφορες μορφές της κοινωνίας, με σκοπό να τις συνδέσει.. Ένας άνθρωπος που κυνηγά το μυαλό του, κάποιος που τολμά να ανοίξει την πόρτα του δωματίου του και να δείξει τι πραγματικά υπάρχει μέσα σε αυτό, σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου και Γιώργου Χρυσοστόμου.

Παρασκευή 17/9, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 18 ευρώ, 15 ευρώ φοιτητές, άνεργοι, άνω των 65, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας, Κύπρου και Προύσσης. Τηλέφωνο: 2104278100