Πού να πάμε σήμερα: 9 συναυλίες για την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου

1. Σταμάτης Σπανουδάκης «Καρδιές για όλους», στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης θα παρουσιάσει μια συναυλία την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού υπέρ του ανθρωπιστικού, μη κερδοσκοπικού φορέα «Coeurs pour Tous Hellas» για τα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια. Ο διακεκριμένος συνθέτης επέλεξε αποσπάσματα από το πλούσιο μουσικό του έργο του, έχοντας δίπλα του τους χρόνιους συνεργάτες του, μουσικούς και χορωδούς καθώς και την Ορχήστρα εγχόρδων «Τάμαλο» και τη Μικτή χορωδία «Μελωδοί» με μαέστρο τον Γιώργο Ζιάκα.

Παρασκευή 17/9, 21:00

Εισιτήριο: Προπώληση: ticketservices.gr

Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα 105 55. Τηλέφωνο: 21 0324 1807

2. Οι Χειμερινοί Κολυμβητές, στο Gazarte

Χειμερινοί Κολυμβητές μετρούν 40 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή και τραγούδια εφ’ όλης της ύλης. Έρχονται πιο πρωτότυποι και δημιουργικοί από ποτέ με μια sui generis συναυλία, μια συναυλία που δημιουργείται -επί τόπου- επί σκηνής με τη συμμετοχή του κοινού. Κάθε τους εμφάνιση διακρίνεται για τη μουσική τους πρόταση που συνδυάζει παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία καθώς επίσης για την ουσιαστική ατμόσφαιρα που δημιουργούν με το κοινό τους. Μεταξύ άλλων ο Αργύρης Μπακιρτζής μαζί με τον Κώστα Βόμβολο στη φωνή, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος στη κιθάρα και ο Θοδωρής Ρέλλος στο σαξόφωνο.

Παρασκευή 17/9, 21:30

Εισιτήριο: 23€ (αριθμημένες θέσεις), 18€ (free seating). Προπώληση: viva.gr, Viva Wallet.

Gazarte, Βουτάδων 32-34. Τηλέφωνο: 2103452277, 2103660347

3. Ο Theodore midnight live, στο Lunar Space

Ο Theodore μας προσκαλεί σε μια μεταμεσονύχτια παράσταση, σε μια καινούρια μουσική σκηνή της Αθήνας, στο Lunar Space την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου. Σε μια μυσταγωγική και ηλεκτρική performance που θα ερμηνεύσει τα αγαπημένα τραγούδια από τα δύο πρώτα του άλμπουμ »It is but it’s not”, “Inner Dynamics». Όπως επίσης, επιφυλάσσει μια έκπληξη, μέχρι το 2022 θα αποκαλύπτει διαδοχικά θεματικά singles που θα καταλήξουν στην κυκλοφορία του 4ου ολοκληρωμένου άλμπουμ.

Παρασκευή 17/9, 00:01

Εισιτήριο: Από 8 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Lunar Space- Κέντρο Πολιτισμού ‘’Ελληνικός Κόσμος’’, Πειραιώς 254. Τηλέφωνο: 212 254 0000

4. «Το πιο όμορφο απ’ όλα…» Αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, με τους Χρήστο Θηβαίο και Γιάννη Κότσιρα, στην Τεχνόπολις

Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, τραγουδοποιοί και τραγουδιστές, ο Γιάννης Κότσιρας και ο Χρήστος Θηβαίος θα ενώσουν τις φωνές τους σε ένα μοναδικό αφιέρωμα στα πιο αγαπημένα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, μαζί με την Βίκυ Καρατζόγλου και μια εξαίρετη ομάδα συντελεστών, την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολις. Η συναυλία διατίθεται και σε live streaming.

Παρασκευή 17/9, 21:00

Εισιτήριο: Από 14 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Τεχνόπολις- Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 -3475518

5. «Καιρός για αγάπες και αγκαλιές», του Γιάννη Ζουγανέλη, στη Βορέειο Βιβλιοθήκη Αμαρουσίου

Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα παρουσιάσει την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, στη Βορέειο Βιβλιοθήκη Αμαρουσίου μια συναυλία- παράσταση σε συνεργασία με την επταμελή ορχήστρα του. Παίζει, τραγουδάει, σας ακούει, συνθέτει καταστάσεις με άμεσα διαδραστική μορφή επικοινωνίας. Μαζί του οι Παναγιώτης Αυγερινός, Αλέξανδρος Ζουγανέλης και η ηθοποιός Τάνια Ρόκκα.

Παρασκευή 17/9, 20:30

Εισιτήριο: Είσοδος Ελεύθερη. Κράτηση: 2132038273 -272.

Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου, Στέφανου Δραγούμη 9 και Mιλτιάδου. Τηλέφωνο: 2106147181

6. «Ένα αστέρι πέφτει πέφτει» Μελίνα Κανά, στο Άλσος Νέας Σμύρνης

Η Μελίνα Κανά θα ερμηνεύσει ένα αφιέρωμα με κλασσικά τραγούδια που όρισαν το ελληνικό τραγούδι, όπως συνθέσεις του Άκη Πάνου, Γιώργου Ζαμπέτα και του Γιάννη Σπανού αλλά και στα τραγούδια της αξέχαστης Βίκυς Μοσχολιού, όπως επίσης του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του Σωκράτη Μάλαμα. Η Μελίνα Κανά επέλεξε τα πολυτιμότερα τραγούδια της δισκογραφίας της θα τα παρουσιάσει σε μια μοναδική μουσική παράσταση την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Νέας Σμύρνης.

Παρασκευή 17/9, 20:30

Εισιτήριο: 8 ευρώ, 5 ευρώ δημότες. Προπώληση: Ταμεία Άλσους Νέας Σμύρνης

Άλσος Νέας Σμύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου και Εφέσου.

7. Villagers of Ioannina City “Revival Acoustic Tour’’, στο Θέατρο Πέτρας

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα live απουσίας λόγω των συνθηκών, οι Villagers of Ioannina City έχουν επιστρέψει δριμύτεροι με την πανελλήνια περιοδεία τους Revival Acoustic Tour και κάνουν μια στάση στο Θέατρο Πέτρας, την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου. Οι VIC διασκεύασαν τα αγαπημένα τους τραγούδια προκειμένου να τα αποδώσουν επί σκηνής αποκλειστικά με ακουστικό τρόπο, προσφέροντας μια live εμπειρία.

Παρασκευή 17/9, 21:00

Εισιτήριο: 15 ευρώ. Προπώληση: ticketmaster.gr, tickets.public.gr

Θέατρο Πέτρας- Μ. Μερκούρη, Πετρούπολη 132 31. Τηλέφωνο: 21 0501 2402

8. «Από την Δύση στην Ανατολή», της Αναστασίας Μαλανδρενιώτη, στη Galerie Δημιουργών

Η Αναστασία Μαλανδρενιώτη με την θεατρική της ερμηνεία και την φωνή της θα μας ταξιδέψει σε ένα μουσικό ταξίδι «Από την Δύση στην Ανατολή». Θα παρουσιάσει ένα εύθυμο πρόγραμμα με τραγούδια από ένα ευρύ μουσικό φάσμα μαζί με τον Μάρκο Κώτσια στο πιάνο και τον Κωνσταντίνο Στεφόπουλο στα πνευστά και στα κρουστά, την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, στη Galerie Δημιουργών. Παρασκευή 17/9, 20:30

Εισιτήριο: 12 ευρώ. Κράτηση: 21 0625 1732

Galerie Δημιουργών, Χελιδονούς 28, Κηφισιά 145 64. Τηλέφωνο: 21 0625 1732

9. The Prefabricated Quartet, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Οι «Prefabricated Quartet», θα παρουσιάσουν ένα μουσικό πρόγραμμα με κομμάτια από τη δισκογραφία τους (Side the Sail και Τρείς Στιγμές) και διάφορα ακυκλοφόρητα τραγούδια από το επόμενο studio album, το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη. Η επικείμενη πρεμιέρα της ταινίας «Η Βοή του Κόσμου», του Πέτρου Σεβαστίκογλου, για την οποία οι Prefabricated Quartet συνέθεσαν την πρωτότυπη μουσική, ήταν η αφορμή της συναυλίας. Ένα μουσικό σύνολο που απαρτίζεται από εξαίρετους μουσικούς, στη φωνή και το μπάσο ο Μιχάλης Σιώνας, στην ηλεκτρική κιθάρα ο Χρήστος Γιούσιος, ο Θοδωρής Παπαδημητρίου στο τσέλο και το πιάνο και ο Αλέξανδρος Σπανίδης στα τύμπανα.

Παρασκευή 17/9, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 10 ευρώ, 5 ευρώ παιδικό, φοιτητικό, ανέργων, πολύτεκνοι, ΑμεΑ. Προπώληση: ticketservices.gr

25ης Μαρτίου &, Θεσσαλονίκη 546 46. Τηλέφωνο: 231 089 5800