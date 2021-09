Bodyguard: Με ποιο cast θα θέλαμε να ξανά δούμε το remake της θρυλικής ταινίας; – Το Twitter απαντά

And I will always love you, τραγουδούσε στο μακρινό 1992 (Bodyguard) η Whitney Houston και αυτό είναι ένα blues κομμάτι που σίγουρα έχετε χορέψει σε κάποιο παιδικό πάρτι. Το soundtrack με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών είναι ένα κομμάτι ύμνος που πέτυχε τη Whitney Houston σε μία ούτως ή άλλως εξαιρετική στιγμή της καριέρας της, έχοντας ήδη σαρώσει τα 80s.

Η ιστορία μίας πασίγνωστης τραγουδίστριας που κινδυνεύει από έναν εμμονικό θαυμαστή και προσλαμβάνει σωματοφύλακα για να την προστατεύσει. Και να σου ο Kevin Costner, με τα ξανθά του τα μαλλιά, το μυστηριώδες βλέμμα και το εταιρικό κοστούμι. Τελικά όλα πήγανε κατ’ευχήν, η Whitney σώθηκε, τα παιδιά ερωτεύτηκαν αλλά η ζωή τους ήθελε χώρια.

