Νέα Υόρκη: 100 Έλληνες καλλιτέχνες συμμετέχουν σε έκθεση στο Undredcurent για το «δικαίωμα στην αναπνοή»

100 Έλληνες καλλιτέχνες θα συμμετέχουν στην εικαστική ομαδική έκθεση, με θέμα «Το Δικαίωμα στην Αναπνοή» (The Right to Breathe), που θα φιλοξενείται στο Undredcurent του Brooklyn, έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

Το Greece in USA εγκαινιάζει το δεύτερο κύκλο του προγράμματος του που έχει ως στόχο τη διεθνοποίηση του Ελληνικού Πολιτισμού στις ΗΠΑ. Η ομαδική έκθεση «The Right to Breathe» (Το Δικαίωμα στην Αναπνοή) έχει ως σημείο αναφοράς τη σύγχρονη αίσθηση συμπίεσης του αναπνευστικού συστήματος και τη «δυσκολία αναπνοής» όπως αυτή προκύπτει από την πολιτική καταπίεση, τις κοινωνικές αδικίες, και την οικονομική λιτότητα, καθώς διερευνά τους συσχετισμούς αυτού του φαινομένου με τον ποιητικό λόγο, την τέχνη και τις πολιτικές διαχείρισης του σώματος.

Τα προβλήματα που εγείρουν τη συζήτηση του «I Can’t Breathe», σε σχέση με τα φυλετικά ζητήματα, των διακρίσεων και της βίας, έχουν μείνει για πολύ καιρό αναπάντητα. Ταυτόχρονα, οι αμέτρητες κοινωνικές αδικίες, και η ευαλωτότητα του ανθρώπου που ανέδειξε η πανδημία, αποκαλύπτει τις αυταπάτες μιας μετά- φυλετικής κοινωνίας, καθώς και τη στέρηση του καθολικού δικαιώματος στην αναπνοή (βλ. Achille Mbembe). Το θέμα που πραγματεύεται η έκθεση, παρέχει επίσης μία διεισδυτική προσέγγιση στη συνεχή επανεξέταση της μεταρρύθμισης της ποινικής δικαιοσύνης.

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες:

Χλόη Ακριθάκη, Τόνια Ανδριώτη, Αντωνάκης, Χρήστος Αθανασιάδης, Γιώτα Αργυροπούλου / Μιχάλης Κωνσταντάτος (blindspot theatre group), Νανά Βαρβεροπούλου, Αλέξης Βασιλικός, Νικόλας Βεντουράκης, Ευγενία Βερελή, Βασίλης Βλασταράς, Παναγιώτης Βορριάς, Μαρία Γεωργούλα, Νέλλα Γκόλαντα, Κυριακή Γκόνη, Ελένη Γκλίνου, Λυδία Δαμπασίνα, Μάρθα Δημητρόπουλου, Χριστόφορος Δουλγέρης, Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Μάρω Ζαχαρογιάννη, Κατερίνα Ζαχαροπούλου, Ελένη – Θεοδώρα Ζαχαροπούλου, Λίλια Ζιάμου, Δημήτρης Ζουρούδης, Χριστίνα Κάλμπαρη, Ελένη Κάμμα, Αθανάσιος Κανάκης, Ειρήνη Καραγιαννοπούλου, Νικομάχη Καρακωστανόγλου, Ισμήνη Καρυωτάκη, Ηλίας Καφούρος.

Ζωή Κεραμέα, Ασπασία Κουζούπη, Καρολίνα Κρασούλη, Σία Κυριακάκος, Δημήτρης Λάμπρου, Άννα Λασκάρη, Τζένη Μαρκέτου, Γιάννης Μαρκόπουλος, Γιολάντα Μαρκοπούλου (Mind the Fact), Ελεάνα Μαρτίνου, Δέσποινα Μεϊμαρόγλου, Μάρω Μιχαλακάκου, Φρύνη Μουζακίτου, Μανώλης Μπαμπούσης, Ευαγγελία Μπεζδέκης, Ράνια Μπέλου, Εμμανουήλ Μπιτσάκης, Αγγελική Μπόζου, Ελένη Μυλωνά, Μαργαρίτα Μυρογιάννη, Μαριέλα Νέστορα, Μαρία Παπαδημητρίου, Ευρυπίδης Παπαδοπετράκης, Νίκος Παπαδόπουλος, Νάτασσα Παπαδοπούλου, Ηλίας Παπαηλιάκης, Έλλη Παπακωνσταντίνου (ODC Ensemble), Τερέζα Παπαμιχάλη, Κώστας Παππάς, Ευτύχης Πατσουράκης, Έλενα Παυλοπούλου, Έλενα Πέγκα, Αναστασία Πέλια.

Αντώνης Πίττας, Τούλα Πλούμη, Άρτεμις Ποταμιάνου, Μαρίνα Προβατίδου, Γεωργία Σάγρη, Μάρθα Σακελλαρίου, Γιώργος Σαμψωνίδης, Κατερίνα Σάρρα, Νανά Σαχίνη, Χριστίνα Σγουρομύτη, Βουβούλα Σκούρα, Ευαγγελία Σπηλιοπούλου, Δανάη Στράτου, Στεφανία Στρούζα, Βασιλεία Στυλιανίδου (aka Franck-Lee Alli-Tis), Μαρία Τσάγκαρη, Αντώνης Τσακίρης, Γιώργος Τσεριώνης, Φίλιππος Τσιτσόπουλος, Δημήτρης Φούρτης, Έφη Χαλιώρη, Θάλεια Χιώτη, Ζωή Χούντα, Κατερίνα Χριστίδη,Διονύσης Χριστοφυλογιάννης, Μανταλίνα Ψωμά, Elaine Angelopoulos, Abdelkader Benchamma, The Callas (Λάκης Άρης Ιωνάς), Lizzie Calligas, Rafika Chawishe, Mat Chivers, Seeva Kitslis Dawne, Jessica Feldman Steven Gertner, Mona Gamil, Delia Gonzalez, James Lane, Anna Muchin, John Newsom, Alice Palaska, Irene Ragusini, Martin Sexton, VASKOS (Βασίλης Νούλας Κώστας Τζιμούλης).

Λίγα λόγια για το Greece in USA

Το Greece in USA ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το 2020 από τη Δρ. Σωζήτα Γκουντούνα για την προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού στις ΗΠΑ. Η πολιτιστική πλατφόρμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας και εγκαινιάστηκε με την ομαδική έκθεση «The Right to Silence?» με θέμα το σωφρονιστικό σύστημα, τα καθεστώτα φυλάκισης και εγκλεισμού και τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης, σε διαφορετικά γεωγραφικά και πολιτικά πλαίσια. Ο πρώτος κύκλος δράσεων παρουσιάζεται στο John Jay College of Criminal Justice (CUNY) έως τις 31 Ιουλίου 2021 με τη συμμετοχή 43 Ελλήνων και Κύπριων καλλιτεχνών, και ο δεύτερος κύκλος εγκαινιάστηκε στις 14 Μαΐου 2021 στο Seneca Village Central Park και στις 14 Ιουλίου στο undercurrent.nyc με την ομαδική έκθεση The Right to Breathe στην οποία συμμετέχουν 100 Έλληνες καλλιτέχνες.