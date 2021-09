TV Guide: Οι σειρές και οι ταινίες που θα δούμε την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου

Σειρές

20:00 Ήλιος στον ANT1

Επεισόδιο 2 Σεζόν 2: Η Αλεξάνδρα αποφασίζει να αναθέσει την έρευνα για την δολοφονία του Φίλιππου στον Στέφανο, έναν νέο και πολλά υποσχόμενο ιδιωτικό ερευνητή. Η Αλίκη δέχεται επίθεση από την Εύα για τον Δημήτρη και προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες. Η υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας ταράζει την τοπική κοινωνία, αφού όλα δείχνουν πως τα θύματα δολοφονήθηκαν από τον ίδιο τους το γιο, Ιάσωνα Ζερίδη, ο οποίος το έχει σκάσει και αναζητείται.

Ο Δημήτρης και η Αθηνά προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση με τα λίγα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους. Η Δάφνη κρατάει στην αγκαλιά της για πρώτη φορά το μωρό της, ενώ η Ελένη προσπαθεί να συγχωρήσει τον εαυτό της για το κακό που προκάλεσε. Ο Αντώνης συγκρούεται έντονα με τον Νικήτα και του ζητάει να φύγει ξανά, καθώς ανησυχεί για τη Λήδα. Η κηδεία του Φίλιππου είναι δύσκολη για όλους, αλλά η έκρηξη της Αλεξάνδρας και της Εύας εναντίον του Δημήτρη θα προκαλέσει ντόμινο γεγονότων και αντιδράσεων.

20:00 Άσε Μας Ρε Μαμά στον ALPHA

Επεισόδιο 01 Σεζόν 1: Η Ρωξάνη Ταβουλαρέα παρουσιάζει την επιτυχημένη της εκπομπή «Family Bonding», στο κανάλι της ομογένειας στην Αμερική. Οι συνεργάτες της, προκειμένου να της κάνουν έκπληξη για τα γενέθλια της, φέρνουν σαν καλεσμένη τη…μισητή πεθερά της από την Ελλάδα. Μετά από τη συκοφαντική επίθεση που εξαπολύει εναντίον της στον αέρα της εκπομπής η «πεθερούλα» της, αλλά και την πλεκτάνη της αρχισυντάκτριάς της, το συμβόλαιό της ακυρώνεται και αναγκάζεται να επιστρέψει εσπευσμένα στην Ελλάδα έχοντας χάσει φήμη, δόξα και χρήματα.

Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα, τα παιδιά της, που διευθύνουν την κατασκευαστική εταιρεία του μακαρίτη του πατέρα τους, βρίσκονται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής χάρη σε μια πλεκτάνη που έστησε εναντίον τους ο Θωμάς Παπαπέτρου. Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, ο Δημήτρης, ο μεγάλος έρωτας της Ρωξάνης, είναι ήδη πέντε χρόνια σε σχέση, με την καλύτερή της φίλη Έλλη, κάτι που και οι δυο απέφυγαν να της πουν.

21:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 07 Σεζόν 1: Ο Αστέρης και η Αργυρώ συναντιούνται! Η εκρηκτική ατμόσφαιρα μεταξύ τους καταλήγει στο να κάνουν παθιασμένα έρωτα στην παραλία. Όμως η Αργυρώ, μη μπορώντας πια να αντιμετωπίσει την ενοχή, αποφασίζει να φύγει για την Αυστραλία. Η Μαρίνα εξομολογείται έτοιμη να καταρρεύσει στη γιαγιά Ειρήνη το φόβο της πως δεν θα την ξαναδεί ποτέ, ενώ ο Πέτρος σε μια προσπάθεια να ανακαλύψει την αλήθεια, πάει την Αργυρώ στο κτήμα τους , όπου και οι δυο βυθίζονται στις αναμνήσεις από τον αδικοχαμένο τους πατέρα.

Στο μεταξύ ο Αστέρης βρίσκει στον Μαθιό το στήριγμα που χρειαζόταν στην απόφασή του να διαλύσει τον αρραβώνα του. Η Καλλιόπη, όμως, του ασκεί ασφυκτική πίεση να απαντήσει για να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη Στέλλα. Στο μεταξύ μια τσιγγάνα που εμφανίζεται με τον άντρα της στο χωριό δέχεται τη βοήθεια της Βασιλικής και της προτείνει να της πει τη μοίρα. Όμως πριν προλάβει να ολοκληρώσει φεύγει ταραγμένη… Έχει δει στο χέρι της αίμα… Πολύ αίμα!

18:40 Το Αύριο Μας Ανήκει στο MEGA

Επεισόδιο 1 Σεζόν 1: Σε μια παραθαλάσσια κοινότητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, οι ζωές των ανθρώπων κλονίζονται από μια ξαφνική έκρηξη στη μαρίνα της περιοχής. Η Σοφία ψάχνει στα θύματα τον έφηβο γιο της, έχοντας ήδη αναγνωρίσει το πτώμα του προπονητή του. Παρά το επικείμενο διαζύγιο, ο σύζυγός της, Νικηφόρος, αποφασίζει να επιστρέψει στο σπίτι και να στηρίξει την οικογένειά του. Ο δήμαρχος της πόλης κάνει λόγο για τρομοκρατικό χτύπημα, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο. Όταν η Σοφία βρίσκει τον γιο της, δεν προλαβαίνει να χαρεί. Για ποιο λόγο συλλαμβάνει η αστυνομία το παιδί της;

21:00 Η Γη Της Ελιάς στο MEGA

Επεισόδια 16-17 Σεζόν 1: Η Αθηνά κάνει σκηνή στον Δημήτρη που έλειπε από τη συνάντηση με τους Ελληνοαμερικάνους κι εκείνος, για να δικαιολογηθεί, της λέει ψέματα. Η Μυρτάλη γλιτώνει από το ατύχημα, αλλά όχι ανώδυνα, κι ο Στέφανος τρέχει στο νοσοκομείο για να τη δει. Ο Ισίδωρος συνεχίζει να κάνει κινήσεις πίσω από την πλάτη της Αθηνάς, με πρόσχημα το καλό της επιχείρησης.

Ο Στάθης κι η Ιουλία δεν καταφέρνουν να κρατηθούν ο ένας μακριά από τον άλλον. Ο Φίλιππος προσβάλει για άλλη μία φορά την Βασιλική, που αδυνατεί να κατανοήσει το μίσος του. Η Χάιδω βάζει μπρος τις γνωριμίες της και αγοράζει παράνομα μια νέα καραμπίνα. Ο Πότης συνειδητοποιεί πως η Ευτυχία βλέπει τον Αποστόλη ερωτικά κι απογοητεύεται. Ο Κωνσταντίνος ανοίγει την επιστολή που άφησε ο Ιπποκράτης για τη Μυρτάλη και τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα πιο πολύ.

Ταινίες

22:00 Τα Μάθατε Για Τους Μόργκαν; (Did You Hear About Morgans?) στον ANT1

Αισθηματική κομεντί αμερικάνικης παραγωγής (2010) Σκηνοθεσία: Μαρκ Λόρενς

Ηθοποιοί: Χιου Γκραντ, Σαμ ‘Ελιοτ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Μαίρη Στινμπέργκεν, Ελίζαμπεθ Μος

Υπόθεση: Ο Πολ και η Μέριλ Μόργκαν, ένα δυναμικό ζευγάρι της Νέας Υόρκης, που ενώ είναι πολύ επιτυχημένοι επαγγελματικά και κοινωνικά, έχουν αποξενωθεί μεταξύ τους . Κατά την διάρκεια της προσπάθειάς τους να σώσουν τον γάμο τους, έχουν την ατυχία να γίνουν μάρτυρες σε ένα φόνο. Για αυτό το λόγο, αναγκάζονται να μπουν σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και να μετακινηθούν σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Με ψεύτικες ταυτότητες, το ζευγάρι τα βρίσκει δύσκολα στην προσαρμογή τους στην ζωή εκεί, όπου όλοι οπλοφορούν και όλοι ασχολούνται με τα κουτσομπολιά και τη ζωή των άλλων.

22:20 Η Άλλη Γυναίκα (The Other Woman) στον ALPHA

Ρομαντική κομεντί, αμερικανικής παραγωγής (2014) Σκηνοθεσία: Νικ Κασσαβέτης

Ηθοποιοί: Κάμερον Ντίαζ, Λέσλι Μαν, Κέιτ Άπτον, Νικολάι Κόστερ Βαλντάου, Ντον Τζόνσον, Τέιλορ Κίνεϊ, Νίκι Μινάζ

Υπόθεση: Η Κάρλι, μια πετυχημένη δικηγόρος της Ν.Υόρκης, ανακαλύπτει ότι ο άντρας που έχει ερωτευτεί είναι παντρεμένος, αφού συναντάει τυχαία τη σύζυγό του Κέιτι. Μετά από αυτή τη συνάντηση ξεκινά μια περίεργη φιλία μεταξύ των δύο γυναικών, η οποία ενισχύεται ακόμη περισσότερο, όταν ανακαλύψουν ότι υπάρχει και τρίτη γυναίκα στη ζωή του άπιστου άνδρα. Οι τρείς γυναίκες μαζί, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με σκοπό να πάρουν εκδίκηση και να καταστρέψουν τον κοινό τους «εχθρό».

21:00 Ρόκι: Τα Χρυσά Γάντια (Rocky) στο OPEN

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής (1976) Σκηνοθεσία: Τζον Αβιλντσεν

Ηθοποιοί: Σιλβέστερ Σταλόνε, Τάλια Σάιρ, Μπαρτ Γιανγκ.

Υπόθεση: Σε μια ιταλική φτωχογειτονιά της Φιλαδέλφειας, ένας ερασιτέχνης πυγμάχος, ο Ρόκι Μπαλμπόα αγωνίζεται για να ξεφύγει από την ανέχεια. Όταν ο διάσημος μπόξερ Απόλο Κριντ αποφασίζει να αγωνιστεί με έναν ερασιτέχνη, ο Ρόκι βρίσκει την ευκαιρία που χρειάζεται για να φτάσει στην κορυφή.

Ντοκιμαντέρ

21:00 Σεισμός στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Anemon (2003) Σκηνοθεσία: Γιούρι Αβέρωφ

Υπόθεση: Βασισμένο σε σπάνιο έγχρωμο κινηματογραφικό υλικό, το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία των κατοίκων της Κεφαλονιάς, οι οποίοι, το καλοκαίρι του 1953, είδαν τον τόπο τους να αφανίζεται κι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί τους.

22:40 Από τη Μεγάλη Ελλάδα στη Μικρασιατική Καταστροφή στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Σταμάτη Τσαρουχά (2013) Σκηνοθεσία: Σταμάτης Τσαρουχάς

Υπόθεση: Σχεδόν 100 χρόνια από το 1821, το όραμα της Μεγάλης Ιδέας, της ανάκτησης των αλύτρωτων ελληνικών εδαφών, έπαιρνε σάρκα και οστά. Ωστόσο, τα γεγονότα δεν άργησαν να πάρουν δυσάρεστη τροπή και να οδηγήσουν τελικά στη Μικρασιατική Καταστροφή. Παραγωγή: Σταμάτης Τσαρουχάς.

00:00 Τάσος Ζωγράφος στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Παναγιώτη Κακαβιά (2018) Σκηνοθεσία: Προκόπης Δάφνος

Υπόθεση: Μαθητής του Γιάννη Τσαρούχη, ο Τάσος Ζωγράφος φιλοτέχνησε τα σκηνικά εκατοντάδων θεατρικών παραστάσεων και σκηνογράφησε ταινίες-σταθμούς του ελληνικού κινηματογράφου, συμβάλλοντας στην εδραίωσή του εντός κι εκτός συνόρων.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

00:55 Inside Man: Most Wanted στο COSMOTE CINEMA 1HD

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Μάικλ Τζ. Μπασέτ

Ηθοποιοί: Αμλ Αμίν, Ροξάν ΜακΚι, Ρία Σίχορν

Υπόθεση: Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια υπόθεση ομηρίας σε ομοσπονδιακή τράπεζα, ένας διαπραγματευτής της αστυνομίας και μια πράκτορας του FBI καλούνται να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να συνεργαστούν για να σώσουν δεκάδες αθώες ζωές.

22:00 Dead Reckoning στο COSMOTE CINEMA 2HD

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Αντρέι Μπαρτκόβιακ

Ηθοποιοί: Ίντια Έισλι, Τζέιμς Ρέμαρ, Σκοτ Άντκινς

Υπόθεση: Ένα ειδυλλιακό καλοκαίρι φέρνει κοντά τον Νίκο και την Τίλι. Όμως, η επιστροφή του τρομοκράτη αδελφού του αναγκάζει τον Νίκο να στραφεί ενάντια στην οικογένειά του, για να προστατέψει την κοπέλα που αγαπά αλλά και χιλιάδες αθώους.

Προτάσεις από NETFLIX

Bohemian Rhapsody

Βιογραφική ταινία αμερικανικής και αγγλικής συμπαραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Μπράιαν Σίνγκερ

Ηθοποιοί: Ράμι Μάλεκ, Λούσι Μπόιντον, Τζόζεφ Ματσέλο, Μάικ Μάγιερς

Υπόθεση: Βιογραφική ταινία για τη ζωή του εμβληματικού τραγουδιστή των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι, την πολυτάραχη πορεία του συγκροτήματος και τις προσωπικές δυσκολίες.