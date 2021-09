Τζένιφερ Χάντσον: Πώς κατάφερε να υποδυθεί την εμβληματική Αρίθα Φράνκλιν στη μεγάλη οθόνη

Η Φράνκλιν κατόρθωσε να κερδίσει τις μεγαλύτερες μουσικές τιμές κατά τη διάρκεια της καριέρας της, κέρδισε 18 Γκράμι, εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame, το 1987, και βραβεύτηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο, το 2005. Έχει πουλήσει περισσότερα από 75 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, με επιτυχίες όπως τα «Think», «Respect», «I Say A Little Prayer» και «You Make Me Feel Like A Natural Woman».