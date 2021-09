Μάικλ Κόνσταντιν: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός που αγαπήσαμε στο «Γάμος αλά ελληνικά»

Ο Μάικλ Κόνσταντιν, ο ηθοποιός που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε όταν υποδύθηκε τον πατέρα της Toula Portokalos (Νία Βαρντάλος), Gus, στην πολύ επιτυχημένη κομεντί «Γάμος αλά ελληνικά», έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 31 Αυγούστου.

Η εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του στο Variety. Ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Gus Efstratiou, πέθανε από φυσικά αίτια και ήταν 94 ετών.

Ο «Γάμος αλά ελληνικά» είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ρομαντικές κωμωδίες του Χόλιγουντ, ενώ το 2002 είχε φέρει 241 εκατομμύρια δολάρια στο box office, αλλά και μία υποψηφιότητα στα βραβεία SAG. Ο Κονσταντίν διέπρεψε ως ο «Έλληνας πατέρας», που πίστευε ότι όλες οι λέξεις έχουν ελληνική ρίζα, αλλά και ότι όλα διορθώνονται με λίγο… άζαξ.

Πριν το «φαινόμενο» του Γάμος αλά ελληνικά, ο Μάικλ Κόνσταντιν είχε μια επιτυχημένη καριέρα στην τηλεόραση, έχοντας κερδίσει ένα βραβείο Emmy, καθώς και υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες, για τον ρόλο του στην κωμωδία «Room 222».

Η τελευταία κινηματογραφική του δουλειά ήταν πριν από 6 χρόνια στο «Γάμος αλά ελληνικά 2», όπου υποδύθηκε ξανά τον Gus Portokalos.

Η Νία Βαρντάλος έγραψε για τον ηθοποιό στο Twitter: «Ο Μάικλ Κόνσταντιν ήταν ο πατέρας της κινηματογραφικής μας οικογένειας, ένα δώρο για τον γραπτό λόγο, και πάντα φίλος. Η υποκριτική μαζί του ερχόταν με μία δόση αγάπης και διασκέδασης. Θα λατρεύω πάντα τον άνθρωπο που έφερε τον Gus στη ζωή. Μας έδωσε τόσο γέλιο και τώρα του αξίζει να αναπαυτεί. Σε αγαπάμε Μάικλ».

Michael Constantine, the dad to our cast-family, a gift to the written word, and always a friend. Acting with him came with a rush of love and fun. I will treasure this man who brought Gus to life. He gave us so much laughter and deserves a rest now. We love you Michael. 🇬🇷 pic.twitter.com/PV0sIBtaUX

— Nia Vardalos (@NiaVardalos) September 9, 2021