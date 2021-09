Το Κορίτσι με το Μπαλόνι: Ξανά προς πώληση το διάσημο έργο του Banksy που είχε αυτo-τεμαχιστεί live το 2018

Πίσω στο 2018, ο Banksy έκανε μια από τις πιο επιτυχημένες φάρσες που κανείς δεν ξεχνάει μέχρι και σήμερα. Αφού πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s για περισσότερα από 1 εκατομμύριο λίρες, ένα από τα πιο γνωστά έργα τέχνης του, το «Κορίτσι με το Μπαλόνι», αυτοκαταστράφηκε, συγκλονίζοντας τόσο το κοινό όσο και το προσωπικό του οίκου δημοπρασιών! Συγκεκριμένα, ένας κρυμμένος καταστροφέας εγγράφων ενσωματωμένος στην κορνίζα του έργου του Banksy μπήκε σε λειτουργία αφήνοντας τον μισό καμβά να κρέμεται έξω από το πλαίσιο, κομμένο σε λωρίδες.

Μετά το συμβάν, ο ίδιος ο καλλιτέχνης του δρόμου μοιράστηκε περισσότερα, σχετικά με αυτό, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα εξήγησε πως πριν από μερικά χρόνια είχε εγκαταστήσει κρυφά έναν καταστροφέα εγγράφων στον πίνακα, ο οποίος θα έμπαινε σε λειτουργία σε περίπτωση που το έργο έβγαινε ποτέ σε δημοπρασία και μάλιστα κοινοποίησε και σχετικό βίντεο από τη στιγμή της εγκατάστασης του μηχανισμού.

Παρά τις προφανείς διαφορές μεταξύ του αρχικού έργου τέχνης και της τελειωμένης εικόνας του μετά τον τεμαχισμό – το νέο έργο μετονομάστηκε σε «Love is in the Bin» – ο αγοραστής προχώρησε στην πώληση, καταβάλλοντας το ποσό του 1,1 εκατομμυρίων λιρών. Από ό,τι φαίνεται σήμερα η αγορά αυτή ήταν για τον ίδιο μια αρκετά καλή επένδυση…

Η αξία του έργου «Love is in the Bin» – «του απόλυτου έργου τέχνης του Banksy που έχει πλέον αποκτήσει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της τέχνης», σύμφωνα με τον Alex Branczik, πρόεδρο του τμήματος της Sotheby’s για τη Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη – έχει εκτοξευθεί τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ εκτιμάται πως στην επερχόμενη πώλησή του, στο Λονδίνο στις 14 Οκτωβρίου, η τιμή θα κυμανθεί από 5,5 έως 8,3 εκατομμύρια δολάρια!

Πριν από την πώλησή του τον επόμενο μήνα, το έργο τέχνης θα ταξιδέψει και θα προβληθεί δημόσια στο Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊπέι και τη Νέα Υόρκη.

