Πού να πάμε σήμερα; 9 συναυλίες για την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου

1. Οι Gadjo Dilo στο Gazarte Roof Stage

Οι αγαπημένοι Gadjo Dilo πιστοί στο ραντεβού τους με το αθηναϊκό κοινό και το Roof Stage του Gazarte, συνεχίζουν να εμφανίζονται στον ίδιο χώρο που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια και όπως φαίνεται από την αγάπη που εισπράττουν από το κοινό, θα διασκεδάζουμε μαζί τους για πολύ ακόμα. Παρασκευές 03 & 10 Σεπτεμβρίου, οι Gadjo Dilo έρχονται με gypsy jazz διάθεση και άρωμα Ελλάδας.

Παρασκευή 3/9 , 21:30

Εισιτήριο: Από 8€. Προπώληση: viva.gr.

Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34, Tηλ: 21 03460347



2. Η Μαρινέλλα και ο Μάριος Φραγκούλης για πρώτη φορά μαζί στο Ηρώδειο

Μια μουσική συνάντηση δυο κορυφαίων ερμηνευτών που την περιμέναμε πολλά χρόνια. Η Μαρινέλλα και ο Μάριος Φραγκούλης για πρώτη φορά μαζί στην σκηνή θα παρουσιάσουν κάτω από τον ιερό βράχο της, Ακρόπολης στο Ηρώδειο, την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου την πιο μελωδική συναυλία της χρονιάς. Μια σπάνια καλλιτεχνική στιγμή, μια μοναδική μουσική παράσταση.

Παρασκευή 3/9 21:00

Εισιτήριο: Κάτω Διάζωμα Διακεκριμένη Ζώνη: 182 €, Ζώνη A: 122 €, Ζώνη B: 92 €, Ζώνη Γ: 72 €, Άνω Διάζωμα Ζώνη Δ: 47 €, Ζώνη Ε: 42 €, Ζώνη ΣΤ: 32 €. Προπώληση: ticketservices.gr.

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, Επικοινωνία: 21 0324 1807

3.“Carte Postale” στη Ρεματιά, με την Ευαγγελία Μουμούρη

Ένα κουτί γεμάτο cartes postalesπεριμένει την Ευαγγελία Μουμούρη να το ανοίξει και να βρει ευχές, παράπονα, ερωτικές εξομολογήσεις, αφορισμούς και λόγια που περίμεναν χρόνια να διαβαστούν και να συνυπάρξουν μελωδικά με τραγούδια των Αττίκ, Σουγιούλ, Μουζάκη, Χιώτη, Ζαμπέτα αλλά και των Μάνου, Weill και Κραουνάκη σε ρυθμούς swing, latin, bossanova και tango.

Παρασκευή 3/9 , 20:30

Εισιτήριο: Δελτίο εισόδου. Προπώληση: viva.gr.

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Προφήτου Ηλία 65, Χαλάνδρι 152 33



4. Το Off The Hook Festival επιστρέφει στην Τεχνόπολη

Κορυφαίοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντιούνται στην σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, συστήνοντας το Off The Hook Live και υπόσχονται όλες τις συναυλιακές συγκινήσεις που έχουμε στερηθεί εδώ και καιρό. Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας και να ζήσετε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία, σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη εκδοχή της.

Παρασκευή 3/9 , 20:00

Εισιτήριο: Από 12€. Προπώληση: viva.gr.

Τεχνόπολις, Αθήνα 118 54, Τηλέφωνο: 21 0346 1589

5. Οι LOCOMONDO ζωντανά στο Ακόντισμα

Oι Locomondo φέτος γιορτάζουν 15+1 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην δισκογραφία και τις ζωντανές εμφανίσεις. Είναι απο τα πιο γνωστά, νεανικά και αγαπητά συγκροτήματα στην Ελλάδα. Η μουσική που τους ανέδειξε είναι μία μίξη από Reggae, Ska, Latin, rock και ελληνικών παραδοσιακών ρυθμών. Η μουσική αυτή συνδυάστηκε με τους ελληνικούς στίχους που γράφει ο Μάρκος Κούμαρης και αγαπήθηκαν απο το νεανικό κοινό κι όχι μόνον.

Παρασκευή 3/9 , 20:30

Εισιτήριο: Από 10€. Προπώληση: viva.gr.

Akontisma, Νέα Καρβάλη 640 06, Τηλέφωνο: 251 031 6790

6. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης και ο Αλέξανδρος Τζουγανάκης στο Θέατρο Μυθωδία

Ο Μιχάλης Τζουγανάκης και ο Αλέξανδρος Τζουγανάκης για μία και μοναδική εμφάνιση στο Ρέθυμνο στο Θέατρο Μυθωδία- Γεράνι. Ο Μιχάλης άντλησε στοιχεία από τη μουσική του νησιού του, τα εκσυγχρόνισε και τα πάντρεψε, με έναν δικό του εναλλακτικό τρόπο. Η συνύπαρξη του Μιχάλη με τον Αλέξανδρο επί σκηνής αποτελεί μια μοναδική εμπειρία ακρόασης λόγο της ιδιαίτερης μουσικής επικοινωνίας που διαθέτουν.

Παρασκευή 3/9 , 21:00

Εισιτήριο: Από 13€. Προπώληση: viva.gr.

Θεατρο Μυθωδια – Γερανι Ρεθυμνου, Γεράνι 741 00, Τηλέφωνο: 694 744 1051

7. Ο Σωκράτης Μάλαμας στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει στη σκηνή και τους ανοιχτούς χώρους, ένα χρόνο μετά το περσινό καλοκαίρι. Παρέα του θα είναι αγαπημένοι φίλοι – συνεργάτες, η Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι, ο Δημήτρης Λάππας στην κιθάρα και στο μπουζούκι, ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Θάνος Σταυρίδης στο ακορντεόν, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα.

Παρασκευή 3/9 21:00

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, Χανιά

8. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στην Κοζάνη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται και φέτος, ένα λίγο περίεργο καλοκαίρι, να γεμίσει τις νύχτες μας με αυτό που όλοι έχουμε ανάγκη, με όμορφα συναισθήματα και υπέροχα τραγούδια. Σε αυτήν την δύσκολη και ιδιαίτερη εποχή, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και η παρέα των μουσικών της δημιούργησαν ένα ψηφιακό album με τίτλο ΠΑΡ’ ΤΟ ΑΛΛΙΩΣ με αγαπημένες διασκευές, τραγούδια που την εκφράζουν και τα κάνει δικά της, με το συναίσθημα και την ερμηνεία της. Όσα χωράνε στην καρδιά της και θέλει να μοιραστεί μαζί μας! Αυτό, ήταν και η ιδέα και η αφορμή για τον τίτλο της περιοδείας της.

Παρασκευή 3/9 21:30

Εισιτήριο: Από 13€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης, Ολυμπιάδος 3, Κοζάνη 501 00, Τηλέφωνο: 2461 034311

9. Η Ελένη Δήμου στο Άλσος Νέας Σμύρνης

Στις Ιωνικές Γιορτές θα δούμε επίσης συναυλίες με μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως η Ελένη Δήμου (3/9) που ερμηνεύει τραγούδια από την θρυλική εποχή των Λαθρεπιβατών μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη φωνή και ξεχωριστή παρουσία που μας ταξιδεύει με τη δισκογραφία της.

Παρασκευή 3/9 21:30

Εισιτήριο: Από 5-8€. Προπώληση: Στα ταμεία του θεάτρου

Άλσος Νέας Σμύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου και Εφέσου, Τηλ: 2109336933