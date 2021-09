CT Garden Festival: Οι συναυλίες που θα απολαύσουμε τον Σεπτέμβριο στο Christmas Theater

Το νέο φεστιβάλ της πόλης, το CT Garden Festival, που μας συστήθηκε για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο -όταν η ανάγκη για θέαμα σε ανοιχτούς χώρους ήταν μεγαλύτερη από ποτέ- συνεχίζει και τον Σεπτέμβριο να μάς ψυχαγωγεί μέσα από συναρπαστικές συναυλίες στο αίθριο του Christmas Theater.

Ας δούμε λοιπόν ποιους αγαπημένους μουσικούς θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτόν τον μήνα στο CT Garden Festival.

Νίκος Πορτοκάλογλου-Μπλε-Στάθης Δρογώσης – Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς και τραγουδοποιούς της χώρας μας, φέρνει στο CT Garden Festival ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με τραγούδια από όλη του τη δισκογραφία καθώς και νέες του συνθέσεις.

Την Δευτέρα 6 και το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου ο Νίκος και το κοινό θα γίνουν ένα χωρίς «τηλεοπτική απόσταση» δημιουργώντας ένα μοναδικό ζωντανό Jukebox νοσταλγίας και αισιοδοξίας. Ένα Jukebox πολύχρωμο, γεμάτο με τραγούδια από διαφορετικές εποχές και γλώσσες. Γεμάτο με «τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν» όπως λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος υπογράφει αυτή τη μουσική παράσταση και μαζί με τους «Μπλε», τον Στάθη Δρογώση, την Αγάπη Διαγγελάκη και τον Βύρωνα Τσουράπη, τον Θανάση Τσακιράκη και τον Ηλία Λαμπρόπουλο δημιούργησαν μία μοναδική παρέα που μας ταξιδεύει σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη της μουσικής με τραγούδια που τους διαμόρφωσαν, χωρίς φόβο αλλά με περίσσιο πάθος.

Italian Tenors – Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου

Tρεις από τους καλύτερους Ιταλούς τενόρους του σήμερα έρχονται ξανά στην Αθήνα! Οι Italian Tenors αποτελούνται από τους τρεις Ιταλούς ερμηνευτές όπερας Luca Sala, Sabino Gaita και Evans Tonon. Μετά το sold out του 2019 στο Christmas Theater, οι Italian Tenors έρχονται για μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη άριες και ιταλικά τραγούδια στο City Garden. Ζήστε ένα γιορτινό ταξίδι στην Ιταλία μέσα από τα τραγούδια της, ερμηνευμένα από τρεις τενόρους του σήμερα, που έρχονται να μας υπενθυμίσουν να ζούμε τη ζωή όπως έρχεται! Ζήτω η Ζωή!

One Night Of Elvis Presley – All Legends Festival – Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου

Ζήστε μια βραδιά αφιερωμένη στον Elvis Presley, τον βασιλιά του ροκ -εντ- ρολ με το musical «One Night Of Elvis». Ήρθε η ώρα να περάσουμε τα σύνορα και να βρεθούμε στο West End του Λονδίνου. Εκεί τα τραγούδια ζωντανεύουν τους θρύλους της μουσικής! O μοναδικός Λι Μέμφις Κινγκ θεωρείται ο πιο επιτυχημένος Elvis της Ευρώπης. Το musical tribute «One Night Of Elvis» ανέβηκε το 2007 στο West End και του χάρισε αμέτρητες παραστάσεις και περιοδείες σε όλο τον κόσμο. Πέρασαν σχεδόν 15 χρόνια γεμάτα βραβεία και χιλιάδες θεατές να ζουν λίγο από τη λάμψη ενός θρύλου. Στην επετειακή παράσταση για τα 10 χρόνια του show, που έγινε στο θέατρο Apollo του Λονδίνου, έζησε την απόλυτη αποθέωση από 3.000 θεατές. Στις 8 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στο CT Garden Festival, για να μας μεταδώσει λίγη από τη μαγεία του Έλβις.

Μίλτος Πασχαλίδης – Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου και Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου

Ο Μίλτος Πασχαλίδης, από τους πλέον δημιουργικούς τραγουδοποιούς της εποχής μας, με πλούσια και συνεχή προσωπική δισκογραφία, 14 πετυχημένους δίσκους και πολλές σημαντικές συνεργασίες, επανέρχεται στο CΤ Garden Festival– μετά τις τρεις sold out συναυλίες του Ιουλίου, με τη διάθεση να μάς θυμίσει μεγάλες προσωπικότητες του σύγχρονου τραγουδιού που τον σημάδεψαν αλλά κι όλα τα δικά του που αγαπάμε να τραγουδάμε μαζί του. Ευαίσθητος, εκρηκτικός και αυθόρμητος, μα κυρίως χαρισματικός τραγουδοποιός, με 26 χρόνια πορείας, μεγάλες συναυλίες και πολλά αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια, ο Μίλτος Πασχαλίδης, μάς προσκαλεί σ’ ένα δυναμικό και ταυτόχρονα μελωδικό μουσικό ταξίδι.

Γιώτα Νέγκα – Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου

Η Γιώτα Νέγκα, μια από τις σπουδαιότερες λαϊκές φωνές της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, έρχεται στο CT Garden Festival, το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, για να μας θυμίσει τη σπουδαία στιχουργό Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου και να μοιραστεί μαζί μας τα θρυλικά της τραγούδια. Η στιχουργός που έχουμε αγαπήσει και χιλιοτραγουδήσει πολλές γενιές Ελλήνων, που αγαπήσαμε τα λόγια, τη φιλοσοφία ζωής της, το χιούμορ της, το ελεύθερο πνεύμα της, την πονεμένη καρδιά της. Είμαστε όλοι λοιπόν καλεσμένοι, για να τραγουδήσουμε μαζί με τη Γιώτα Νέγκα, τα τραγούδια της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, όπως χιλιάδες μέσα στις δεκαετίες έχουν σιγομουρμουρίσει. Σ’ ένα πρόγραμμα το οποίο επιμελείται καλλιτεχνικά μια άλλη σπουδαία στιχουργός, η Λίνα Νικολακοπούλου.

Ελευθερία Αρβανιτάκη – Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου

η σπουδαία ερμηνεύτρια, Ελευθερία Αρβανιτάκη, έρχεται στο CT Garden Festival, με μία συναυλία με τίτλο «Εδώ να μείνεις», για να μας θυμίσει την μοναδική της Τέχνη. Την Τέχνη του τραγουδιού που εκφράζει ιδέες, αισθήματα, συντηρεί τη μνήμη και ενισχύει την αντίληψή μας ως προς το ωραίο. Η φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα στυλ ούτε εγκλωβίζεται μέσα σε κάποιο πλαίσιο. Μια ταξιδιάρικη συναυλία που με βάση το ελληνικό τραγούδι, εκτείνεται στο Πράσινο Ακρωτήρι και στα Αρμένικα που μας έμαθε να αγαπάμε. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, που ξέρει καλά τον τρόπο να μας ξεσηκώνει και να μας μαγεύει, μάς υπόσχεται μια βραδιά που θα τραγουδάμε μαζί της από την αρχή ως το τέλος.

Μαρίζα Ρίζου – Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου

Αναμφίβολα, η Μαρίζα Ρίζου αποτελεί μία από τις παρουσίες που ξεχώρισαν στη νέα γενιά του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Από συναυλία σε συναυλία εμπλουτίζει την performance της με νέο υλικό και κάθε της πρόγραμμα είναι φτιαγμένο με αγάπη και τρέλα, γεμάτο με τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, παλιότερα, καινούρια, διασκευές, πρόζα, αστείρευτη ενέργεια και φυσικά διάδραση! Το φανατικό αθηναϊκό κοινό της, θα την απολαύσει αυτή τη φορά στο CT Garden Festival σε μια αλλιώτικη βόλτα, με πολλά τραγούδια για τις ματιές που άνθισαν αλλά και για όσες δεν πρόλαβαν να ανθίσουν. Θα ακούσετε κιθάρες, πιάνο, hammond, τζουράδες, νταούλια και διάφορα άλλα στο ‘‘Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια’’, στο ‘‘Μηδέν’’, στο ‘‘Καίγομαι’’ και στο ‘‘Ζητάτε να σας πω’’, αλλά βέβαια και στο ‘‘Πετάω’’, στο ‘‘Είναι μικρή η ζωή’’ αλλά και στα πιο καινούρια ‘‘Κάποιος να με σύρει’’, ‘‘Πάμε πιο πέρα’’ και ‘‘Πόσο Βλάκας’’.

One Night Of Tina Turner – All Legends festival – Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου

Το βραβευμένο musical tribute «One Night Of Tina» έκανε πρεμιέρα στο West End πριν 7 χρόνια και από τότε έχει ταξιδέψει σε 26 χώρες και έχει μαγέψει χιλιάδες θεατές. Είναι ένα μοναδικό αφιέρωμα στην 60χρονη πορεία της βασίλισσας της ροκ μουσικής και έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα με το αυθεντικό cast του West End.

Η παράσταση παρουσιάζει μέσα από τραγούδια και προβολές την ιστορία της Τίνα Τάρνερ από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, την εποχή της κακοποίησης που έζησε από τον πρώτο της σύζυγο Άικ Τέρνερ, το διαζύγιο που πήρε δραπετεύοντας από έναν επικίνδυνο γάμο αλλά και την θριαμβευτική πορεία της δεκαετίας του ’80 που την καθιέρωσε και επιβεβαίωσε το ρητό του Νίτσε: «Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό..». Το 1984 ξεκίνησε μια πορεία προς την επιτυχία, που κράτησε μέχρι και το 2009, οπότε έκανε την τελευταία θριαμβευτική περιοδεία της και πήρε άλλη μια γενναία απόφαση, να αποσυρθεί. Κάθε τραγούδι αυτού του show είναι και μια στιγμή της πολυτάραχης ζωής της.

Η Γιορτή του Φεγγαριού – Η νέα γενιά ερμηνευτών – Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου

‘‘Η Γιορτή Του Φεγγαριού’’ είναι μια συλλεκτική συναυλία –γιορτή, που σχεδίασε ο συνθέτης Μιχάλης Κουμπιός, προκειμένου να συναντηθούν νέοι ταλαντούχοι τραγουδιστές που ονειρεύονται το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού, με μια ομάδα δεξιοτεχνών μουσικών κι ενός ενόργανου συνόλου υπό την διεύθυνση του Μανόλη Ανδρουλιδάκη. Η βραδιά θα κυλήσει με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια για το φεγγάρι, από ένα ευρύ μουσικό φάσμα. Από το παραδοσιακό κλέφτικο ‘‘Με γέλασε μια χαραυγή’’ έως το ‘‘Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι’’ του Απόστολου Καλδάρα κι από το ‘‘Φεγγάρι μάγια μου ‘κανες’’ του Μίκη Θεοδωράκη έως τον ‘‘ ‘Άμλετ της Σελήνης’’ του Θάνου Μικρούτσικου.

Τραγουδούν οι: Μαρία Αναματερού, Απόστολος Βαλαρούτσος, Μάγδα Βαρούχα Μυρτώ Βασιλείου, Μαρία Γκούβα, Σταυρούλα Δαλιάνη, Γιάννης Διονυσίου, Ρία Ελληνίδου, Δημήτρης Κανέλλος, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Χριστίνα Λάμπρου, Θάνος Ματζίλης, Λυδία Μαύρου, Απόστολος Μόσιος, Δήμητρα Μπουλούζου, Σεμέλη Παπαβασιλείου, Γιάννης Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Τσαμαδός.

Absolute David Bowie – All Legends festival – Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου

Το βραβευμένο musical tribute «Absolute BOWIE» έκανε πρεμιέρα στο West End πριν 13 χρόνια και από τότε έχει ταξιδέψει σε πάνω από 40 χώρες και έχει μαγέψει χιλιάδες θεατές. Είναι ένα μοναδικό αφιέρωμα στην πορεία του μοναδικού σταρ της μουσικής Ντέιβιντ Μπόουι. Η παράσταση παρουσιάζει μέσα από τραγούδια και προβολές, την ιστορία του Ντέιβιντ Μπόουι σε ένα εκρηκτικό show με εντυπωσιακά κοστούμια που μας μεταφέρουν σε όλες τις μουσικές στιγμές της μακρόχρονης πορείας του. Η εξελισσόμενη εικόνα του David Bowie έχει γοητεύσει τους θαυμαστές του από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Για πρώτη φορά το Absolute Bowie θα μεταφέρει το κοινό σε ένα ταξίδι που παρουσιάζει όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα που ποτίστηκαν με μια υπέροχη μουσική. Αυτή η μοναδική συναυλία παρουσιάζεται από ένα συγκρότημα πέντε ηθοποιών και μουσικών παγκόσμιας κλάσης και διαθέτει τις περισσότερες αλλαγές κοστουμιών από οποιαδήποτε άλλη παράσταση. Ένα μοναδικό show αφιερωμένο στο θαυμαστό μουσικό έργο που άφησε πίσω του ο Bowie.

Αλκίνοος Ιωαννίδης – Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου

Με ένα τελείως καινούργιο solo πρόγραμμα, ο αγαπημένος τραγουδοποιός, Αλκίνοος Ιωαννίδης, εμφανίζεται έτοιμος να μοιραστεί νέες ιστορίες το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, στο City Garden Festival.

Μόνος επί σκηνής, ταυτόχρονα όμως μαζί με όλους και όλες μας, αντανακλά τα όνειρα και τις πραγματικότητες της εποχής και της ζωής μας. Με τραγούδια όπως το «Ο δρόμος σου είσαι εσύ» και «Μικρή Βαλίτσα», μας προετοιμάζει για το ταξίδι αναζήτησης του εσωτερικού μας κόσμου.

Τα τελευταία χρόνια συνηθίσαμε τον Αλκίνοο με την ακουστική κιθάρα και το λαούτο του. Η συγκεκριμένη όμως παράσταση στηρίζεται στην ηλεκτρική κιθάρα. Μέσα από την ηχητική παλέτα των πεταλιών της, επιστρέφει, μετά από χρόνια και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, στον ηλεκτρικό ήχο, ενώ με την τεχνική του live looping, αλλά και μέσα από τη χρήση αναλογικών συνθεσάιζερ και κρουστών, προσθέτει στον ήχο του στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής. Η ιδιαίτερη αυτή προσέγγιση, μαζί με τη φωνή του, δίνουν νέα μορφή στα τραγούδια του.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.