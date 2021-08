Lee Scratch Perry: Ο καλλιτεχνικός χώρος αποχαιρετά τον «Σαλβαντόρ Νταλί της μουσικής»

Ο Lee «Scratch» Perry, Τζαμαϊκανός παραγωγός, τραγουδιστής και μουσικός που έμεινε στην ιστορία για τις καινοτόμες τεχνικές του και το στυλ παραγωγής του, ξεπερνώντας τα σύνορα ανάμεσα στη reggae και τη dub μουσική, απεβίωσε χθες,την Κυριακή 29 Αυγούστου.

Το περιοδικό Jamaica Observer ανέφερε ότι ο Lee »Scratch» Perry, πέθανε το πρωί της Κυριακής στο νοσοκομείο Noel Holme της Lucea, χωρίς να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου.

Ο Perry έγινε γνωστός κατά τη δεκαετία του ’60, ενώ το ’70, έθεσε τα βασικά θεμέλια για την ανάπτυξη της dub μουσικής, μέσω των καινοτόμων τεχνικών του, του remixing, της δημιουργία εφέ ενορχήστρωσης, αλλά και με διάφορες φωνητικές προσθήκες.

O πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Andrew Holness έγραψε στο Twitter: «Η Τζαμάικα έχασε έναν σπουδαίο πρωτοπόρο της μουσικής. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του θρυλικού παραγωγού και τραγουδιστή Lee Scratch Perry».

#PressRelease: Jamaica Has Lost A Great Pioneer of Music: the Unforgettable Lee “Scratch” Perry. pic.twitter.com/QFBANEXli0

