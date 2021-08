Μια επανέκδοση του τελευταίου στούντιο άλμπουμ των The Beatles, «Let It Be», θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου, ενισχύοντας το κλασικό άλμπουμ του 1970 με ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, πρόβες και διάφορα mix.

Θα κυκλοφορήσει τόσο σε φυσικές, όσο και σε ψηφιακές super deluxe εκδόσεις, και θα περιλαμβάνει 27 ηχογραφήσεις, ένα Let It Be EP (εκτεταμένο δίσκο), που θα περιέχει τέσσερα κομμάτια και ένα δίσκο βινυλίου με ένα ακυκλοφόρητο stereo mix του Get Back, που έγινε από τον μηχανικό ηχογραφήσεων, Γκλίν Τζονς, τον Μάιο του 1969. Επιπλέον, η επανέκδοση θα κυκλοφορήσει μέσα σε ένα νέο βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο και τίτλο «The Beatles: Get Back».

«Πάντα πίστευα ότι η πρωτότυπη ταινία Let It Be ήταν αρκετά στενάχωρη, καθώς ασχολήθηκε κυρίως με τη διάλυση της μπάντας μας», γράφει ο Πωλ ΜακΚάρτνεϊ στον πρόλογο του βιβλίου, αναφερόμενος στην ταινία του 1970. «Αλλά η νέα ταινία δείχνει τη συντροφικότητα και την αγάπη που είχαμε οι τέσσερις μεταξύ μας. Δείχνει επίσης τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε μαζί και σε συνδυασμό με το πρόσφατα διασκευασμένο άλμπουμ Let It Be, αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση αυτής της εποχής. Έτσι θέλω να θυμάμαι τους The Beatles ».

Τι θα περιέχει ο νέος δίσκος

Παρουσιάζοντας το νέο δίσκο, οι The Beatles παρουσίασαν σήμερα τρία κομμάτια από το άλμπουμ Let It Be που επανακυκλοφόρησαν και στο Spotify : «Let It Be» (2021 Mix), «Don’t Let Me Down» (First Rooftop Performance) και «For You Blue» (1969 Glyn Johns Mix).

Το Let It Be θα είναι διαθέσιμο για αγορά σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου ενός super deluxe σετ με πέντε CD και Blu-ray, ένα super deluxe σετ βινυλίου με τέσσερα LP και δώδεκα EP, ένα deluxe σετ με δύο CD, έναν περιορισμένης έκδοσης δίσκο και ένα τυπικό βινύλιο LP, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε streaming υπηρεσίες. Το super deluxe σετ του Let It Be είναι διαθέσιμο μόνο με προπαραγγελία, στο σάιτ των The Beatles.

Πηγή: Hypebeast