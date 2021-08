Το SNF Nostos ξανά «από κοντά»: 10 events που δεν πρέπει να χάσετε από το απόλυτο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Έφτασε επιτέλους η ώρα για να ζήσουμε το Summer Nostos Festival ξανά από κοντά! Μπορεί πέρυσι η πανδημία να μην μας άφησε να γιορτάσουμε το απόλυτο φεστιβάλ του καλοκαιριού όπως του αρμόζει -αν και μάς έκανε την τέλεια παρέα μέσα από την διαδικτυακή εκδοχή του– φέτος όμως όλα αλλάζουν και το SNF Nostos 2021 θα μάς βρει ξανά μαζί -που αλλού; Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος!

Ξανά μαζί, λοιπόν, θα ακούσουμε το αγαπημένο μας συγκρότημα στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, θα απολαύσουμε πρωτοποριακές εικαστικές εγκαταστάσεις και έργα τέχνης, θα παρακολουθήσουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, θα συμμετάσχουμε σε δράσεις και φυσικά θα γιορτάσουμε το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο!

Μην ξεχάσετε να ενημερωθείτε σχετικά με το τι χρειάζεται να έχουμε για να βρεθούμε στο SNF Nostos, καθώς και πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις, με το μοναδικό, για τον καθένα μας, SNF Nostos ID.

Όσο εσείς ετοιμάζεστε για το απόλυτο φεστιβάλ του καλοκαιριού, εμείς σας παρουσιάζουμε τα 10 «must» event του φετινού SNF Nostos, από πολυαναμενόμενες συναυλίες μέχρι και δράσεις -για όλα τα γούστα.

1. ΜΕΛΙSSES & Friends – 26 Αυγούστου στις 21:30, στο Ξέφωτο

Το 2020, το αγαπημένο συγκρότημα ΜΕΛΙSSES ανέβηκε στην κορυφή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)- στο Ενεργειακό Στέγαστρο του κτιρίου- και χάρισε στο κοινό ένα μοναδικό διαδικτυακό show που ανέβασε τη διάθεση των θεατών στα ύψη και τα views στο YouTube σε περισσότερα από 6.000.000 μέχρι σήμερα. Φέτος, οι ΜΕΛΙSSES επιστρέφουν στο SNF Nostos για μία μοναδική συναυλία από κοντά, ένα μεγάλο πάρτι, παρέα με φίλους καλλιτέχνες από διαφορετικά είδη μουσικής επιβεβαιώνοντας ότι στη μουσική δεν υπάρχουν σύνορα.

Φέτος, μαζί τους στη σκηνή του SNF Nostos θα είναι η μία και μοναδική Καίτη Γαρμπή, ο ανατρεπτικός Toquel, και το Ηπειρώτικο πολυβραβευμένο μουσικό σχήμα «Κομπανία Βέρδη».

2. Good Job Nicky – 27 Αυγούστου στις 21:30, στο Ξέφωτο

Ο Good Job Nicky, o 25χρονος Έλληνας καλλιτέχνης-φαινόμενο που μέσα στο 2021 μας αιφνιδίασε ευχάριστα με το viral αγγλόφωνο ντεμπούτο του «January 8th» από την Cobalt Music, έρχεται την Παρασκευή 27 Αυγούστου live στη Σκηνή στο Ξέφωτο του SNF Nostos για να παρουσιάσει -πρώτη φορά ολοκληρωμένα- τα σημαντικά τραγούδια, δικά του και άλλα, που τον ορίζουν, στήνοντας ένα μουσικό και αισθητικό υπερθέαμα, αφιερωμένο σε όσους θέλουν πολύ να απολαύσουν ζωντανά τη μοναδική φωνή, που αναδύθηκε μέσα σε σκληρό lockdown. Μαζί του θα είναι ο Ερμής Γεραγίδης, και η χορευτική ομάδα Wolves Team.

3. Φωτεινή Βελεσιώτου – 28 Αυγούστου 2021, 21:30 στο Ξέφωτο

Μια ξεχωριστή φωνή, που δεν περιγράφεται εύκολα και συγκινεί με τον πιο άμεσο τρόπο, είτε τραγουδά παλιά λαϊκά, είτε τραγούδια όπως οι Μέλισσες και τα Διόδια που την καθιέρωσαν, έρχεται για μια συναυλία που ενώνει το παλιό και το νέο, με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Μαζί της ο νέος ταλαντούχος τραγουδιστής Βασίλης Προδρόμου, τον οποίο γνωρίσαμε από την πολυετή παρουσία του δίπλα στην Γλυκερία αλλά και από την ταινία Ευτυχία όπου ερμηνεύει δυο σπουδαία τραγούδια, το Μου σπάσανε τον μπαγλαμά και το Ρίξτε στο γυαλί φαρμάκι.

4. Παυλίνα Βουλγαράκη – 29 Αυγούστου 2021, 20:00 στη Σκηνή στο Κανάλι

H Παυλίνα Βουλγαράκη ολοκληρώνει τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις με μια μεγάλη γιορτή, την Κυριακή 29 Αυγούστου, στη σκηνή του SNF Nostos για να χαρίσει στους ακροατές μια μοναδική συναυλία με θέμα το πέρασμα «Από το Εγώ στο Εμείς», παρασύροντάς τους με τη γοητευτική παρουσία, την ατμοσφαιρική φωνή της, την ενέργεια και τις επιρροές της από όλα όσα έχει αγαπήσει. Η Ελληνίδα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός της εναλλακτικής ποπ και ροκ μουσικής θα παρουσιάσει στο SNF Nostos ένα πέρασμα στο φως. Μια σειρά τραγουδιών που αντανακλούν τον βαθύτερο ψυχισμό του καθενός μας. Μια γιορτή της ζωής δίχως όρους, όπου τα συναισθήματα ρέουν αβίαστα, πλημμυρίζουν και ξεκλειδώνουν την υπόσταση του αληθινού μας εαυτού μιας κι όπως η ίδια έχει γράψει: «είμαστε θαύματα φτιαγμένα από τραύματα».

5. Burna Boy – 29 Αυγούστου 2021, 21:30 στο Ξέφωτο

Με απανωτά sold outs και ηχηρές συνεργασίες, ο Νιγηριανός Burna Boy που έχει δημιουργήσει το δικό του μουσικό ύφος, έναν συνδυασμό afrobeat, dancehall, hip-hop και R&B, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για μια μοναδική εμφάνιση στο SNF Nostos.

Χαρακτηριστικός και αυθεντικός πρωτοπόρος της σύγχρονης αφρικανικής μουσικής σκηνής, ο Burna Boy ξεσηκώνει το κοινό και συγκεντρώνει βραβεία και διακρίσεις ανά τον κόσμο.

6. Ταινίες Μικρού Μήκους των SNF ARTWORKS Fellows – μέχρι 29 Αυγούστου 2021, στα Πανοραμικά Σκαλιά

Για ακόμα ένα καλοκαίρι η ARTWORKS συμμετέχει στο SNF Nostos και παρουσιάζει στο κοινό ταινίες μικρού μήκους Ελλήνων δημιουργών που έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) αναδεικνύοντας την πλούσια εγχώρια δυναμική σε αυτό το κινηματογραφικό είδος. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών εδώ.

7. Ellen Reid – Soundwalk στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος



Το φετινό SNF Nostos υποδέχεται τη βραβευμένη με Pulitzer συνθέτη και ηχητική καλλιτέχνιδα, Ellen Reid, και μεταμορφώνει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) σε ένα ηχητικό τοπίο, προφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική συμμετοχική εμπειρία. Εν μέσω πανδημίας, δημιούργησε το Soundwalk, ένα έργο δημόσιας τέχνης που ντύνει ηχητικά τόπους και υπαίθριους χώρους που η ίδια η Reid έχει επιλέξει μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό με ενεργοποιημένο GPS.

Ο περίπατος του κάθε επισκέπτη υπαγορεύει τη μουσική που θα τον συνοδεύσει και κάθε κίνησή του μέσα στον χώρο του ΚΠΙΣΝ ενεργοποιεί μια διαφορετική μουσική εμπειρία. Το Soundwalk είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε διαθέτει smartphone και λειτουργεί μέσω ειδικής εφαρμογής, την οποία οι επισκέπτες μπορούν να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο από εδώ.

8. William Kentridge, SIBYL – 26 Αυγούστου 2021, 20:30 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ

Πρώτο μέρος: The Moment Has Gone

Δεύτερο μέρος: Waiting for the Sibyl

Μουσική σύνθεση και σύλληψη από τους Nhlanhla Mahlangu and Kyle Shepherd

Στην όπερα δωματίου Waiting for the Sibyl ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια του κοινού μια σειρά έξι σύντομων σκηνών που ενσωματώνουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της τέχνης του William Kentridge -προβολές, ζωντανή παράσταση, ηχογραφημένη μουσική, χορός, κίνηση και σκιές που ρίχνουν τη σκιά τους σε ένα ζωγραφισμένο στο χέρι φόντο- για να διηγηθούν την ιστορία της κυμαίας Σίβυλλας, ιέρειας του Απόλλωνα. Αυτό που παραμένει ανείπωτο στην όπερα είναι το γεγονός πως η σύγχρονη Σίβυλλα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο αλγόριθμος που αποκαλύπτει το μέλλον μας, την υγεία μας, το κατά πόσο θα φτάσουμε μέχρι τα ογδόντα. Όμως, υπάρχει κάτι μέσα μας που μας κάνει να παλεύουμε ακόμα για μια πιο ανθρώπινη Σίβυλλα: η επιθυμία μας για κάτι άλλο πέρα από τη μηχανή, για κάτι που θα μας καθοδηγήσει να κοιτάξουμε το μέλλον με άλλο βλέμμα.

Η ταινία The Moment Has Gone ανοίγει την αυλαία του προγράμματος και παρουσιάζεται από τον Kyle Shepherd, έναν κορυφαίο Νοτιοαφρικανό καινοτόμο πιανίστα, και μια ανδρική χορωδία της Νότιας Αφρικής υπό τη διεύθυνση του Nhlanhla Mahlangu. Το φιλμ ενσωματώνει το City Deep, το τελευταίο έργο της σειράς του Kentridge με αφορμή τη φιλμογραφία του Soho Eckstein, καθώς και μια αλληλουχία εικόνων με τον ίδιο τον Kentridge εν ώρα δημιουργίας. Το The Moment Has Gone χρησιμοποιεί φράσεις και ιδέες που ξανασυναντάμε στην όπερα δωματίου Waiting for the Sibyl, και μας επιφυλάσσει μια εμφάνιση-έκπληξη από την ίδια τη Σίβυλλα.

9. Athens Photo World: Έκθεση του Paolo Pellegrin “As I was dying” – 25 – 29 Αυγούστου 2021, 10:00 – 24:00, Αίθριο 4ου ορόφου ΕΒΕ

Ο Paolo Pellegrin είναι ο τιμώμενος φωτογράφος του Athens Photo World 2021.

Η δουλειά του Ιταλού φωτογράφου Paolo Pellegrin, μέλους του διεθνούς πρακτορείου Magnum παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η έκθεση «As I was Dying» είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του και αποκαλύπτει την υποβλητική ματιά του φωτογράφου που μεταφέρει τον θεατή στο προσκήνιο του ανθρώπινου δράματος της σύγχρονης ιστορίας. Ο Pellegrin αιχμαλωτίζει στιγμές πόνου, αγώνα και δύναμης από τόπους μακρινούς και διαφορετικούς με κοινό παρονομαστή τον άνθρωπο. Ιαπωνία, Ινδονησία, Αφγανιστάν, Αλβανία, Αίγυπτος, Τυνησία, Λιβύη, Αιθιοπία, Λιβερία, Σουδάν, Ανγκόλα, Αϊτή, Κόσοβο, Κούβα, Παλαιστίνη, Λίβανος, Ιράκ, Βατικανό και Γαλλία, τόποι και άνθρωποι διαφορετικοί παρελαύνουν μπροστά στα μάτια μας μέσα από το ασπρόμαυρο κάδρο του Pellegrin. Φως, σκοτάδι, σώματα και βλέμματα είναι οι πρωταγωνιστές των εικόνων του φωτογράφου σε ασυνήθιστες, πολλές φορές, συνθέσεις και με ένταση που ξεχειλίζει από τις δισδιάστατες εικόνες και ζητά επίμονα την προσοχή και τη σκέψη του θεατή.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Athens Photo World και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με Μέγα Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και την υποστήριξη του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.

10. SNF Nostos Conference – 26 & 27 Αυγούστου, 09:00-18:00 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ

Στο SNF Nostos Conference με θέμα, «Ανθρωπότητα και την Τεχνητή Νοημοσύνη», ανοίγουμε συζητήσεις που μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Στις 26 και 27 Αυγούστου του 2021, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα συγκεντρώσει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μια ποικιλόμορφη ομάδα ηγετών, εμπειρογνωμόνων, οραματιστών και καλλιτεχνών από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι θα διερευνήσουν αυτά τα ερωτήματα, και τους πολλούς πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα αλληλεπιδράσει η Τεχνητή Νοημοσύνη με την ανθρωπότητα μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Το SNF Nostos Conference 2021, με θέμα «Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη» θα προσφέρει μία ματιά, όχι μόνο στις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας, αλλά και στις ιδέες, τις αρχές και τα ερωτήματα που θα διαμορφώσουν το πώς θα το κάνουν.

Ανακαλύψτε ακόμα περισσότερα μουσικά events, συναυλίες, δραστηριότητες, εκδηλώσεις στο SNF Nostos 2021. Δείτε όλο το πρόγραμμα εδώ.