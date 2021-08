Beyoncé: Γράφει ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που φορά το εμβληματικό Tiffany Diamond

Το διάσημο ζευγάρι είναι το νέο πρόσωπο στη διαφημιστική καμπάνια της πολυτελούς αλυσίδας κοσμημάτων, Tiffany & Co., που «γιορτάζει τη σύγχρονη αγάπη» και η Beyoncé κατάφερε να γράψει ιστορία ως η πρώτη Αφροαμερικανίδα που φορά το θρυλικό Tiffany Diamond.

Το εμβληματικό αυτό κόσμημα των 128 καρατίων, που ανακαλύφθηκε το 1978 στη Νότια Αφρική και έκτοτε έχει φορεθεί μόνο από τη Μαίρη Γουάιτχαους, τη σύζυγο του Αμερικανού διπλωμάτη Έντγουιν Σέλντον Γουάιτχαους, την Όντρεϊ Χέπμπορν στη φωτογράφιση για το «Breakfast at Tiffany’s» και τη Lady Gaga στην τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ, το 2019, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε διαφημιστική καμπάνια, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου της ίδιας της εταιρείας. Έτσι σήμερα η Beyoncé αποτελεί την μόλις τέταρτη γυναίκα – και πρώτη μαύρη – που φοράει το διαμάντι σε παραπάνω από έναν αιώνα.

Η ίδια η Beyoncé μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από την καμπάνια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες φαίνεται να φορά μία εντυπωσιακή, μαύρη τουαλέτα συνδυασμένη με το iconic κόσμημα.

Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι το κόσμημα φορέθηκε για πρώτη φορά από μία μαύρη γυναίκα δεν αποτελεί το μοναδικό ορόσημο στην καμπάνια. Το ζευγάρι ποζάρει μπροστά από έναν μεγάλο, τιρκουάζ πίνακα. Πρόκειται για τον πίνακα «Equals Pi» του Jean-Michel Basquiat, του 1982, ο οποίος προέρχεται από ιδιωτική συλλογή και δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Η τέχνη είναι ένα κοινό νήμα στην ιστορία αγάπης των Carter», δήλωσε η εταιρεία σε επίσημη ανακοίνωσή της, εξηγώντας τον λόγο που πήρε την απόφαση να συμπεριλάβει τον πίνακα στην καμπάνια.

Τα αρνητικά σχόλια

Εκτός από τα θετικά σχόλια που απέσπασε το διάσημο ζευγάρι, δέχτηκε και ορισμένα αρνητικά σχόλια στα social media, ειδικά για την εμφάνιση του πίνακα στην καμπάνια. Κάποιοι υποστήριξαν πως «η τέχνη έχει γίνει προνόμιο των πλουσίων», σχολιάζοντας πως αν δεν γινόταν η συγκεκριμένη καμπάνια δεν θα είχαν την ευκαιρία να δουν τον πίνακα του Basquiat – κάτι που ο ίδιος δεν είναι σίγουρο αν θα ήθελε για τα έργα του. «Έκρυβαν έναν Basquiat για δεκαετίες μόνο και μόνο για να τον δείξουν σε μια διαφήμιση της Tiffany;», σχολίασε κάποιος άλλος.

