Πού να πάμε σήμερα: 5 συναυλίες για τη Δευτέρα 23 Αυγούστου

1.City of the Sun στο Gazarte

Οι λατρεμένοι City of the Sun, μετά από αναγκαστική απουσία σχεδόν 2 χρόνων, επιστρέφουν στη χώρα του ήλιου για να μας μαγέψουν και πάλι με τα μουσικά ηχοχρώματα και τις εκρηκτικές τους live εμφανίσεις. Οι City of the Sun κατάγονται από τη Νέα Υόρκη και αποτελούν ένα ορχηστρικό τρίο που περίτεχνα προσμειγνύει μουσικά είδη σε ένα αμάλγαμα indie, rock, flamenco και post-rock ηχοχρωμάτων, συντελώντας σε ένα πρωτόγνωρα πολυσυλλεκτικό world-music αποτέλεσμα.

Δευτέρα 23/8, 20:45

Εισιτήριο: Από 12€. Προπώληση: viva.gr.

Gazarte, Βουτάδων 34, Αθήνα, Τηλέφωνο: 21 0346 0347

2.64ο Φεστιβάλ Φιλίππων: Ο Νίκος Ξυδάκης στο Φρούριο Καβάλας

Ο Νίκος Ξυδάκης συμμετέχει στο 64ο Φεστιβάλ Φιλίππων, με τη συναυλία «Διονύσιος Σολωμός – Ένα μουσικό ποιητικό σχεδίασμα» που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Αυγούστου στις 9.00 το βράδυ, στο Φρούριο Καβάλας. Tα σχεδιάσματα και τα τραγούδια αυτά γράφτηκαν αρκετά χρόνια πριν. Αρχικά προορίζονταν για ιδιωτική χρήση, δισκογραφήθηκαν όμως τελικά το 1990 με τον τίτλο «Πρός τόν Κύριο Γεώργιο Δέ Ρώσση». Ήταν η ημερολογιακή καταγραφή μιας προσωπικής, μοναχικής, μελωδικής ανάγνωσης ποιημάτων του Διονυσίου Σολωμού. Από τα πρώιμα ποιήματα του, έως αποσπάσματα από τον Εθνικό Ύμνο και τα σπαράγματα από τούς «Ελεύθερους Πολιορκημένους» … λέει χαρακτηριστικά ο Νίκος Ξυδάκης, γι αυτό τον κύκλο ποιημάτων και τραγουδιών.

Δευτέρα: 23/8, 21:00

Εισιτήριο: Κανονικό: 10€, Μειωμένο: 5€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Φρούριο Καβάλας, Ερμιόνης, Καβάλα 652 01, Τηλέφωνο: 251 083 8602

3.Συναυλία της Λαϊκής Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Στη λαϊκή συναυλία που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Αυγούστου στο θέατρο Βεάκειο θα ακουστούν τα πιο γνωστά λαϊκά και λυρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Ερμηνεύουν ο Δημήτρης Μπάσης, ο Μπάμπης Βελισσάριος και η Σαββέρια Μαργιολά.

Δευτέρα: 23/8, 21:30

Εισιτήριο: Από 12€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο, Ηρακλείου 13, Πειραιάς 185 33, Τηλέφωνο: 21 0422 6330



4.Ο Στέλιος Ρόκκος και η Μελίνα Ασλανίδου στο Θέατρο Τεχνόπολις

Με την προτροπή «Ζήσε τη ζωή σου» δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ο Στέλιος Ρόκκος και η Μελίνα Ασλανίδου, που έχουν ζήσει και «χτίσει» τη ζωή τους με το συγκεκριμένο motto, ενώνουν τις δυνάμεις τους και ετοιμάζονται για μία μεγάλη βόλτα στην Ελλάδα που διψά για live εμφανίσεις από αγαπημένους καλλιτέχνες που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Ο Στέλιος Ρόκκος κι η Μελίνα Ασλανίδου στις προσωπικές τους διαδρομές έχουν αποδείξει περίτρανα ότι «Ζουν τη ζωή τους» όπως εκείνοι την ορίζουν κάθε στιγμή. Είναι, από τη φύση τους, πρωταγωνιστές. Ανεξάρτητοι και δημιουργικοί που λειτουργούν από ψυχής. Αυτό το καλοκαίρι, που όλοι θέλουμε να ζήσουμε ξανά στην κανονικότητά μας, ενώνουν τις δυνάμεις τους και ξεκινούν live εμφανίσεις σε όλη τη χώρα, με το σύνθημα «Live your life».

Δευτέρα: 23/8, 21:30

Εισιτήριο: Από 18€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Τεχνόπολις, Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 116, Ηράκλειο 714 14, Τηλέφωνο: 281 082 3813

5.Η Άννα Βίσση στο Θέατρο Δάσους

Η Άννα Βίσση ξεκινάει τις καλοκαιρινές της συναντήσεις με τους θαυμαστές της στα θέατρα της χώρας. Η μοναδική ερμηνεύτρια ενώνεται ξανά με την «χρυσή» 12μελή μπάντα της και παρουσιάζει στο κοινό ένα -σχεδόν τρίωρο-ανατρεπτικό, μουσικό ταξίδι. Θρυλικές επιτυχίες, καθηλωτικές ερμηνείες και τραγούδια σταθμοί από την πλούσια προσωπική της διαδρομή, αλλά και αγαπημένα τραγούδια και διασκευές από την ελληνική και διεθνή σκηνή, εναλλάσσονται μαγικά, σε μια καλοκαιρινή γιορτή της μουσικής. Μια ανανεωμένη παράσταση γεμάτη ενέργεια, πάθος, συγκίνηση (και …χιούμορ) που, σε συνδυασμό με το φλογερό αίσθημα της Άννας Βίσση και την εκρηκτική της χημεία με τους μουσικούς, υπόσχεται να μείνει αξέχαστη σε όσους μοιραστούν αυτό το μοναδικό live με την αγαπημένη τραγουδίστρια. Μαζί της στα τραγούδια ο Νικόλας Ραπτάκης και η Νατάσα Μηνδρινού.

Δευτέρα: 23/8, 21:30

Εισιτήριο: Από 16€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Θέατρο Δάσους, Δάσος Σέιχ Σου, 554 37, Τηλέφωνο: 231 520 0200