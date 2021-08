Σον Πεν: Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνει υποχρεωτικός για όλους

Ο Σον Πεν μίλησε στο CNN το Σάββατο και δήλωσε ότι όλοι θα έπρεπε να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, το οποίο είπε ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό, «όπως είναι και το να ανάβουμε τα φώτα στο αυτοκίνητό μας το βράδυ».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο παρουσιαστής του CNN, Μάικλ Σμέρκονις, ρώτησε τον ηθοποιό και σκηνοθέτη για τους λόγους που αποφάσισε να αναβάλλει τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Gaslit». Σύμφωνα με το Variety, ο Πεν είχε ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο που το στούντιο διανομής διαχειριζόταν τα μέτρα κατά του κορονοϊού, ανάμεσα σε προσωπικό και ηθοποιούς.

Το στούντιο της NBC Universal απαιτούσε όλοι οι ηθοποιοί και τα μέλη του συνεργείου της «Ζώνης Α» (όσοι δηλαδή θα βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση) να εμβολιαστούν, αλλά δεν επέβαλαν αυτήν την απαίτηση σε όλους, σύμφωνα με το CNN. Ο Σον Πεν όμως, υποστήριξε πως όλοι οι ηθοποιοί και το συνεργείο θα πρέπει να εμβολιαστούν.

«Είναι κάποια θέματα στη 2η τροπολογία [του αμερικανικού συντάγματος] που πραγματικά πιστεύω. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσετε πως δεν μπορείς να τριγυρνάς σημαδεύοντας με ένα όπλο το πρόσωπό κάποιου -γιατί αυτό κάνουν οι ανεμβολίαστοι».

Τι δήλωσε συγκεκριμένα

«Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό, όπως το να ανάβουμε τους προβολείς του αυτοκινήτου τη νύχτα, αλλά προφανώς αυτό δεν πρόκειται να συμβεί μαζικά αύριο, όμως, τουλάχιστον, μπορεί να συμβεί σε ορισμένους τομείς και επιχειρήσεις. Πολλές επιχειρήσεις αρχίζουν να παίρνουν αυτή την κατεύθυνση. Θα επιστρέψω λοιπόν στο Gaslit, όταν μπορώ να είμαι βέβαιος ότι το 100% των συνεργατών μου έχει εμβολιαστεί», πρόσθεσε.

Όπως είχε δηλώσει ο Σον Πεν σε προηγούμενες συνεντεύξεις του, πιστεύει ότι μόνο οι εμβολιασμένοι πρέπει να δουν την ταινία του στους κινηματογράφους, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να την δουν όταν βγει σε streaming πλατφόρμα. Ακόμα, αναγνώρισε πως οι προσωπικές του απόψεις για το θέμα, ενδέχεται να προσβάλλουν τους ανεμβολίαστους και να τους κάνουν να μην δουν την ταινία του.

Actor and activist Sean Penn says he believes Covid-19 vaccinations should be mandatory.

“You can't go around pointing a gun in somebody's face, which is what it is when people are unvaccinated,” he tells @smerconish. https://t.co/oKYltfCANn pic.twitter.com/4tfNWdobnh

— CNN (@CNN) August 21, 2021