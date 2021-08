Πού να πάμε σήμερα; 5 συναυλίες για την Κυριακή 22 Αυγούστου

1. City of the Sun στο Gazarte

Οι λατρεμένοι City of the Sun, μετά από αναγκαστική απουσία σχεδόν 2 χρόνων, επιστρέφουν στη χώρα του ήλιου για να μας μαγέψουν και πάλι με τα μουσικά ηχοχρώματα και τις εκρηκτικές τους live εμφανίσεις. Οι City of the Sun κατάγονται από τη Νέα Υόρκη και αποτελούν ένα ορχηστρικό τρίο που περίτεχνα προσμειγνύει μουσικά είδη σε ένα αμάλγαμα indie, rock, flamenco και post-rock ηχοχρωμάτων, συντελώντας σε ένα πρωτόγνωρα πολυσυλλεκτικό world-music αποτέλεσμα.

Κυριακή 22/8, 20:45

Εισιτήριο: Από 12€. Προπώληση: viva.gr.

Gazarte, Βουτάδων 34, Αθήνα, Τηλέφωνο: 21 0346 0347

2. Elenore Fourniau, Γιάννης Τσανασίδης και Haig Yazdjian στο Φεστιβάλ Αιγών

Στόχος του Φεστιβάλ Αιγών είναι να παρουσιαστεί η μουσική ποικιλομορφία των περιοχών αυτών, με πρωτεργάτη τον διεθνούς φήμης Αρμένιο μουσικοσυνθέτη Haig Yazdjian και την ορχήστρα του, και καλεσμένους σημαντικούς σολίστ, διακεκριμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα έρθουν στη χώρα μας αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Στους Βασιλικούς Τάφους των Αιγών και στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χώρο και τον χρόνο, με όχημα και ιχνηλάτη τη μουσική.

Κυριακή 22/8 21:00

Εισιτήριο: Δελτίο Εισόδου. Προπώληση: ticketservices.gr.

Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών, Βεργίνα 590 31, Τηλέφωνο: 2331 092347

3.Παναγιώτης Μάργαρης «Πρελούδιο στον έρωτα» στην Πάτρα

Ο Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει τη νέα του μουσική παράσταση με τίτλο «Πρελούδιο στον έρωτα». Μια καλλιτεχνική μυσταγωγία γεμάτη νότες και ηχοχρώματα, με τη μοναδική μαγεία της κλασικής κιθάρας. Το «Πρελούδιο στον έρωτα» σηματοδοτεί ένα όμορφο και διαχρονικό ταξίδι προς την ψυχή, το πάθος, την αγάπη, την εσωτερική τρικυμία, την γαλήνη και την συναισθηματική ολοκλήρωση. Πιο συγκεκριμένα διασκευές του σε υπέροχες μουσικές των Ennio Morricone, Nino Rota, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Sting, Beatles, Rolling Stones καθώς και δικές του συνθέσεις.

Κυριακή 22/8 21:30

Εισιτήριο: Δελτίο Εισόδου. Προπώληση: ticketservices.gr.

Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών, Κορύλλων 2, Πάτρα, Τηλέφωνο: 261 027 6540

4.Η Παυλίνα Βουλγαράκη στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης

Παυλίνα Βουλγαράκη στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας την Κυριακή 22 Αυγούστου θα βρεθεί στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, σε μία μεγάλη γιορτή, για να χαρίσει στους ακροατές μια μοναδική συναυλία με θέμα το πέρασμα «Από το Εγώ στο Εμείς» παρασύροντας τους με τη γοητευτική παρουσία, την ατμοσφαιρική φωνή της, την ενέργεια και τις επιρροές της απ όλα όσα έχει αγαπήσει. Η Ελληνίδα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός της εναλλακτικής ποπ και ροκ μουσικής θα παρουσιάσει στο «Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ένα πέρασμα στο φως.

Κυριακή 22/8 21:00

Εισιτήριο: Από 10€. Προπώληση:

5.Το Όραμα του Ποιητή: Σύγχρονοι Έλληνες Συνθέτες μελοποιούν Διονύσιο Σολωμό

Το 64ο Φεστιβάλ Φιλίππων, παρουσιάζει την Κυριακή 22 Αυγούστου στις 9.00 το βράδυ, στους Κήπους της Οικίας του Μοχάμεντ Άλι, την μουσική παράσταση για φωνή και πιάνο με τίτλο «Το Όραμα του Ποιητή: Σύγχρονοι Έλληνες Συνθέτες μελοποιούν Διονύσιο Σολωμό», με τη Νιόβη Κλαυδιανού.

Κυριακή 22/8 21:00

Εισιτήριο: Από 10€, Μειωμένο 5€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Κήποι Οικίας Μοχάμεντ Άλι, Καβάλα