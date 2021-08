Η Μαλάλα Γιουσαφζάι, κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης το 2014, μίλησε για την κρίση που βιώνει αυτή τη στιγμή το Αφγανιστάν και για το άγνωστο μέλλον που καλούνται οι πολίτες να αντιμετωπίσουν, μετά από την κατάληψη του Καμπούλ από τους Ταλιμπάν.

Μιλώντας σε εκπομπή του BBC, η ακτιβίστρια έκανε έκκληση προς τον Αμερικανό πρόεδρο και τη διεθνή κοινότητα, δηλώνοντας πώς ο Τζο Μπάιντεν, «έχει πολλά να κάνει» και πως πρέπει να προχωρήσει σε τολμηρά βήματα για να προστατεύσει τον αφγανικό λαό.

Ακόμη, είπε ότι αυτές τις ημέρες έχει προσπαθήσει να έρθει σε επικοινωνία με ηγέτες διαφόρων χωρών, ενώ ζητά την βοήθεια όλων στην δύσκολη αυτή στιγμή για το Αφγανιστάν και τους πολίτες του.

«Εκτυλίσσεται επείγουσα ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή και πρέπει να προσφέρουμε τη βοήθεια και την υποστήριξή μας», τόνισε η Μαλάλα στην εκπομπή Newsnight του BBC. «Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με μερικούς ακτιβιστές και ακτιβίστριες στο Αφγανιστάν, και μου είπαν ότι ανησυχούν για το πώς θα είναι η ζωή τους» πρόσθεσε, αναφερόμενη στην κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν.

Ακόμα, έστειλε γράμμα στον Πακιστανό πρωθυπουργό, Ιμράν Χαν, ζητώντας του να υποδεχθεί τους Αφγανούς πρόσφυγες και να εξασφαλίσει ότι «τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση στη μόρφωση, θα είναι ασφαλή και προστατευμένα και ότι δεν θα πάει χαμένο το μέλλον τους», όπως συγκεκριμένα έγραψε.

We watch in complete shock as Taliban takes control of Afghanistan. I am deeply worried about women, minorities and human rights advocates. Global, regional and local powers must call for an immediate ceasefire, provide urgent humanitarian aid and protect refugees and civilians.

— Malala (@Malala) August 15, 2021