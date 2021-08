«Θα απαγορεύσουν κάθε μορφή τέχνης»: Έκκληση της σκηνοθέτιδας Σαχράα Καρίμι για το Αφγανιστάν

Η διάσημη Αφγανή σκηνοθέτιδα Σαχράα Καρίμι έγραψε μια ανοιχτή επιστολή, καλώντας τον κόσμο να συνειδητοποιήσει τον αντίκτυπο που θα έχει για όλους, η κατάληψη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, ενώ κάνει έκκληση για την προστασία των γυναικών και του πολιτισμού της χώρας.

Η επιστολή της Καρίμι εστάλη σε διεθνείς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και δημοσιεύτηκε με διάφορες μορφές στον λογαριασμό της στο Facebook. Την Κυριακή, η κατάληψη των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν φάνηκε να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καθώς αναφέρθηκε ότι μαχητές εισέβαλαν στην πρωτεύουσα της χώρας, την Καμπούλ, αναγκάζοντας τον πρόεδρο να φύγει.

Σε ένα άλλο βίντεο στο Facebook, η Καρίμι λέει: «Σας χαιρετώ, οι Ταλιμπάν έφτασαν στην πόλη. Φεύγουμε». Στο βίντεο εμφανίζεται να τρέχει και να παροτρύνει και άλλους να φύγουν όσο ακόμα μπορούν.

Οι Ταλιμπάν έχουν λάβει σχεδόν τον πλήρη έλεγχο της χώρας σε λίγες μόνο εβδομάδες αφότου οι ΗΠΑ απέσυραν τα στρατεύματά τους. Πρόκειται για ένα ακραίο, συντηρητικό κίνημα, που επιθυμεί να επαναφέρει τον αναχρονιστικό και βίαιο νόμο της Σαρία ξανά σε ισχύ.

Οι ανθρωπιστικές δυνάμεις της χώρας λοιπόν κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την καταστολή των δικαιωμάτων των γυναικών σε ολόκληρη τη χώρα.

Τι σκοπεύουν να κάνουν οι Ταλιμπάν σύμφωνα με την Καρίμι

Η Καρίμι, η οποία έχει σκηνοθετήσει το «Hava, Maryam Ayesha», μια ταινία για τις αμβλώσεις που παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ της Βενετίας το 2019, τονίζει πως η ατζέντα των Ταλιμπάν είναι βάναυσα φεουδαρχική, πατερναλιστική και περιλαμβάνει την επιστροφή σε μία παλαιολιθική εποχή για τα δικαιώματα των γυναικών.

«[Οι Ταλιμπάν] θα αφαιρέσουν τα δικαιώματα των γυναικών, θα μας σπρώξουν στις σκιές των σπιτιών μας και οι φωνές μας, η έκφρασή μας θα καταπνιγούν στη σιωπή. Όταν οι Ταλιμπάν ήταν στην εξουσία, κανένα κορίτσι δεν ήταν στο σχολείο. Από τότε, υπάρχουν πάνω από 9 εκατομμύρια Αφγανές κοπέλες στο σχολείο. Μόλις αυτές τις λίγες εβδομάδες, οι Ταλιμπάν κατέστρεψαν πολλά σχολεία και 2 εκατομμύρια κορίτσια αναγκάζονται να το εγκαταλείψουν» δήλωσε η Καρίμι.

«Όλα όσα έχω δουλέψει τόσο σκληρά για να δημιουργήσω ως σκηνοθέτις στη χώρα μου τώρα κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Εάν οι Ταλιμπάν αναλάβουν την εξουσία, θα απαγορεύσουν κάθε τέχνη. Εγώ και άλλοι κινηματογραφιστές θα μπορούσαμε να είμαστε τα επόμενα θύματα στη λίστα τους», είπε η Καρίμι, η οποία είναι επίσης επικεφαλής του κρατικού οργανισμού Afghan Film και είχε δεχτεί τα συγχαρητήρια της Αντζελίνα Τζολί για αυτή τη θέση.

Ο εφιάλτης των Αφγανών

Ακόμα, προσθέτει πως η ατζέντα των Ταλιμπάν στοχεύει στην καταστολή τόσο των γυναικών όσο και των φιλελεύθερων τεχνών.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ταλιμπάν σφάγιασαν τον λαό μας, απήγαγαν πολλά παιδιά, πούλησαν κορίτσια ως νύφες στους άντρες τους, δολοφόνησαν μια γυναίκα για το ντύσιμό της, έβγαλαν τα μάτια μιας γυναίκας, βασάνισαν και δολοφόνησαν έναν από τους αγαπημένους μας κωμικούς, δολοφόνησαν έναν από τους ιστορικούς ποιητές μας, και δολοφόνησαν τον επικεφαλής του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης για την [πλέον έκπτωτη] κυβέρνηση», υποστηρίζει στην επιστολή της.

Ο Καλέντ Χοσεϊνί, συγγραφέας του βιβλίου The Kite Runner, το οποίο έχει προσαρμοστεί και σε ταινία, χαρακτήρισε την κατάληψη των Ταλιμπάν εφιάλτη.

The American decision has been made. And the nightmare Afghans feared is unfolding before our eyes. We cannot abandon a people that have searched forty years for peace. Afghan women must not be made to languish again behind locked doors & pulled curtains. #PrayforAfghanistan

— Khaled Hosseini (@khaledhosseini) August 14, 2021