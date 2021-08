10 γυναίκες εικονογράφοι ρίχνουν φως σε 10 σπουδαίες γυναίκες καλλιτέχνες

Το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης του Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν ενώνει τις δυνάμεις του με δέκα ανερχόμενες εικονογράφους, σπουδάστριες του Ringling College of Art and Design και παρουσιάζει τη σειρά κόμικ «Drawn to Art: Ten Tales of Inspiring Women Artists». Εμπνευσμένη από την αφηγηματική τεχνική του graphic novel, η σειρά ρίχνει φως στη ζωή δέκα καλλιτέχνιδων από τη συλλογή του μουσείου, οι οποίες δεν έλαβαν ποτέ την προσοχή που τους άξιζε.

Δέκα οραματίστριες έρχονται στο προσκήνιο

Πρόκειται για μια ματιά σε καθοριστικές στιγμές στη ζωή και την τέχνη δέκα καλλιτέχνιδων, των Μπερενίς Άμποτ, Άννι Άλμπερς, Ρομάιν Μπρούκς, Μαρία Όκεϊ Ντιούινγκ, Κάρμεν Ερέρα, Κορίτα Κεντ, Εντμόνια Λιούις, Κέι Σεκιμάτσι, Άλμα Τόμας και Μικαλένε Τόμας, των οποίων οι ιστορίες εκτείνονται στη διάρκεια ενός αιώνα σε διάφορους τομείς της τέχνης και οι οποίες χάραξαν με γενναιότητα τη δική τους πορεία.

Στόχος των δέκα αυτών σύντομων κόμικ, τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα του μουσείου, είναι, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του πρότζεκτ, να δώσουν στους ανθρώπους την ευκαιρία να ταυτιστούν με τις δυσκολίες και τις επιτυχίες αυτών των δέκα οραματιστριών που αψήφησαν τους κανόνες, να δουν τους εαυτούς τους υπό νέο πρίσμα, να αντλήσουν δύναμη από αυτή την ορατότητα και να εμπνευστούν να μάθουν περισσότερα γι’ αυτές.

Δέκα κόμικ – δέκα εμπνευσμένες στιγμές

«Beneath the Holly Tree: A Comic About Alma Thomas»

Δημιουργημένο από την εικονογράφο Lauren Lamb, το σύντομο κόμικ «Beneath the Holly Tree» αφηγείται την ιστορία της ζωγράφου Άλμα Τόμας, της πρώτης γυναίκας που αποφοίτησε από το τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και μια από τις πρώτες μαύρες γυναίκες που απέκτησαν πτυχίο στις τέχνες. Οι πληθωρικοί, πολύχρωμοι πίνακες της εξερευνούν τον φυσικό κόσμο γύρω μας, από ένα απλό κήπο έως ολόκληρο τον γαλαξία.

«Threads of History: A Comic About Anni Albers»

Δημιουργημένο από την εικονογράφο Emily Fromhage, το σύντομο κόμικ «Threads of History» αφηγείται την ιστορία της καλλιτέχνιδος της υφαντικής και χαράκτριας Άννι Άλμπερς. Με σπουδές στην πρωτοπόρο σχολή του Μπάουχαους, όπου και ήρθε σε επαφή με την τέχνης της ύφανσης, η Άλμπερς εγκατέλειψε τη ναζιστική Γερμανία και έγινε μια σημαίνουσα καθηγήτρια στο πειραματικό κολέγιο Black Mountain της Βορείου Καρολίνας.

«Picturing a City: A Comic About Berenice Abbott»

Δημιουργημένο από την εικονογράφο Madeline Kneubheul, το σύντομο κόμικ «Picturing a City» αφηγείται την ιστορία της φωτογράφου Μπερενίς Άμποτ. Γεννημένη το 1898 η Άμποτ ανακάλυψε το ταλέντο της στη φωτογραφία κατά τη διάρκεια της διαμονής της στο Παρίσι. Όταν επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιούργησε εμβληματικά πορτραίτα κτιρίων και ανθρώπων της Νέας Υόρκης που εξακολουθούν να συγκινούν μέχρι και σήμερα.

«In Awe of the Straight Line: A Comic About Carmen Herrera»

Δημιουργημένο από την εικονογράφο Ezra Gaeta, το σύντομο κόμικ «In Awe of the Straight Line» αφηγείται την ιστορία της εικαστικού Κάρμεν Ερέρα. Γεννημένη στην Αβάνα, η Ερέρα έξησε στο Παρίσι προτού μετακομίσει στη Νέα Υόρκη το 1952. Αντιμέτωπη με διακρίσεις και προκατάληψη στον καλλιτεχνικό χώρο, επειδή ήταν μετανάστρια και γυναίκα, η καλλιτέχνις γνώρισε την επιτυχία αργότερα στη ζωή της για τα μινιμαλιστικά και πανέμορφα έργα της.

«A Life in Color: A Comic About Corita Kent»

Δημιουργημένο από την εικονογράφο Mika Borovvinsky, το σύντομο κόμικ «A Life in Color» αφηγείται την ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής μοναχής, καλλιτέχνιδος, σχεδιάστριας και εκπαιδευτικού Κορίτα Κεντ. Η Κεντ εντάχθηκε σε ένα μοναστικό τάγμα μετά το σχολείο και καταγοητεύτηκε από τη μεταξογραφία. Έμεινε στην ιστορία ως η «μοναχή της pop art που συνδύαζε την ευαισθησία του Άντι Γουόρχολ με την κοινωνική δικαιοσύνη» και βοήθησε να αποκτήσει λίγο περισσότερο χρώμα αυτός ο κόσμος.

«Breaking the Marble Ceiling: A Comic About Edmonia Lewis»

Δημιουργημένο από την εικονογράφο Rachel Bivens, το σύντομο κόμικ «Breaking the Marble Ceiling» είναι αφιερωμένο στη ζωγράφο και γλύπτρια Εντμόνια Λιούις. Με καταγωγή από την Αϊτή και την Ιθαγενή φυλή Ojibwe, η καλλιτέχνης χρειάστηκε να ξεπεράσει αρκετά εμπόδια πριν γνωρίσει την επιτυχία ως γλύπτρια στη Ρώμη, όπου η φήμη της προσέλκυε αμέτρητους επισκέπτες στο στούντιο της.

«The Weaver’s Weaver: A Comic About Kay Sekimachi»

Δημιουργημένο από την εικονογράφο Emily Ehlen, το σύντομο κόμικ «The Weaver’s Weaver» αφορά την καλλιτέχνιδα της υφαντικής Κέι Σεκιμάτσι. Η Σεκιμάτσι με την οικογένεια της υπήρξαν κρατούμενοι σε ένα γιαπωνέζικο στρατόπεδο συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί η καλλιτέχνης περνούσε τον χρόνο της δημιουργώντας. Μετά τον πόλεμο ανακάλυψε ότι έχει μαεστρία στην υφαντική και η εκπληκτική δεξιοτεχνία της της κέρδισε τον τίτλο «the Weaver’s Weaver».

«A Garden-Thirsty Soul: A Comic about Maria Oakey Dewing»

Δημιουργημένο από την εικονογράφο Kippy Sage, το σύντομο κόμικ «A Garden-Thirsty Sou» αφηγείται την ιστορία της ζωγράφου Μαρία Όκεϊ Ντιούινγκ. Γεννημένη το 1845, η καλλιτέχνιδα, γνωστή για τις απεικονίσεις λουλουδιών, περιέγραφε τον εαυτό της ως «Μια ψυχή διψασμένη για κήπους». Η πολλά υποσχόμενη καριέρα της, ωστόσο, επισκιάστηκε από τον γάμο της με έναν διασημότερο από την ίδια καλλιτέχνη. Τα έργα της παραμένουν αξεπέραστα στην εξύμνηση της ομορφιάς του φυσικού κόσμου.

«Portrait: A Comic About Mickalene Thomas»

Δημιουργημένο από την εικονογράφο Shayna Cohen, το σύντομο κόμικ «Portrait» είναι αφιερωμένο στη σύγχρονη εικαστικό Μικαλένε Τόμας. Όταν η Τόμας φοιτούσε στο σχολείο δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει παραδοσιακά υλικά για τον λόγο αυτό ελκυόταν από μαγαζιά με χειροτεχνίες, χρυσόσκονες και στρασάκια. Οι πίνακες της μιλούν για την γυναικεία ενδυνάμωση και την ικανότητα των μη λευκών γυναικών να κατέχουν και να καθορίζουν τον δικό τους προσωπικό χώρο.

«Do You Think I’m Hiding? A Comic About Romaine Brooks»

Δημιουργημένο από την εικονογράφο Abigail Rajunov, το σύντομο κόμικ «Do You Think I’m Hiding?» αφορά της ζωγράφου Ρομάιν Μπρούκς. Η Μπρούκς αν και βίωσε την κακοποίηση στην παιδική ηλικία κατάφερε να θριαμβεύσει ως ενήλικας, αγκαλιάζοντας την ρευστότητα φύλου και την queer ταυτότητα της. Η ισχυρή ανεξαρτησία της αποτελεί έμπνευση για τους ανθρώπους σήμερα.

