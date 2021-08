Εκδηλώσεις, ταινίες, εκθέσεις: 13 προτάσεις για την εβδομάδα 9-15/8

1. Alexandra Gulea : Εμιγκρέδες της Ρουμανίας, στον Θερινό Κινηματογράφο Στέλλα

Το Pugnant Film Series επιμελήθηκε ένα πρόγραμμα 107 λεπτών, απαρτιζόμενο απ’ τις ταινίες της Alexandra Gulea «Valea Jiului – Notes» (2018), «God plays Sax, the Devil Violin» (2004) και «Today I was Young and Pretty» (2007). Οι ταινίες θα προβληθούν με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους τη Δευτέρα 9 Αυγούστου, στον θερινό κινηματογράφο Στέλλα. Οι ταρραχές, η πείνα, η φτώχεια, η ανέχεια και η αδικία που σημειώνονται στο ταλαιπωρημένο πεδίο των Βαλκανίων, αποτελούν αντικείμενο παρατήρησης και έμπνευσης για τη σκηνοθέτιδα.

Δευτέρα 9/8, 22:45

Εισιτήριο: 5€. Προπώληση: viva.gr.

Cinema Stella (Open Air), Τενέδου 34, Αθήνα. Τηλ: 21 0865 7200.

2. «Δαμάζοντας τα κύματα»: Κινηματογραφικό αφιέρωμα στο Μουσείo Μαρμαροτεχνίας από τον ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Δαμάζοντας τα κύματα», κάθε Δευτέρα από τις 26 Ιουλίου έως τις 16 Αυγούστου, στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, στον Πύργο Τήνου. Δείτε τη Δευτέρα 9 Αυγούστου, στις 21:00, την ταινία «Η Άβυσσος» του Τζέιμς Κάμερον, με τους Εντ Χάρις, Μαίρη-Ελίζαμπεθ Μαστραντόνιο, Μάικλ Μπιν.

Δευτέρα 9/8, 21:00

Είσοδος Ελεύθερη. Κρατήσεις: Στο τηλέφωνο 22830 31290 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο της Τήνου, Πάνορμος. Τηλ: 2283 031290. | www.piop.gr

3. Προβολές σε θερινά σινεμά: Open Air Film Festival Stroggylo

O Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου συνεχίζει για 4η σεζόν το Φεστιβάλ ταινιών Open Air Film Festival Stroggylo, στο Αίθριο του σχολικού συγκροτήματος Στρογγυλό. Στο φετινό κινηματογραφικό ταξίδι περιλαμβάνονται 57 μεγάλου μήκους ταινίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν από το σινεφίλ κοινό, έχοντας τις υπογραφές αγαπημένων σκηνοθετών, γνωστών πρωταγωνιστών με συγκλονιστικές ιστορίες. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα Ιουλίου-Αυγούστου εδώ.

1 Ιουλίου – 26 Αυγούστου

Αίθριο του σχολικού συγκροτήματος Στρογγυλό, Στρατάρχου Αλ. Παπάγου 23, Άγιος Δημήτριος Αττικής. https://www.facebook.com/OAFFSTROGGYLO/’

4. Film Project Lesvos: Πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στο νησί της Λέσβου

To «Film Project Lesvos» ενώνει τις δυνάμεις τεσσάρων οργανισμών σύγχρονης τέχνης και πολιτισμού της Λέσβου σε ένα πρόγραμμα προβολών σε όλο το νησί. Στην πρώτη εκδοχή συμμετέχουν η K-Gold Temporary Gallery (Αγία Παρασκευή), το Hermitage Sykaminea (Συκαμιά), το Tryfon Art Residency (Μόλυβος) και το Sigri Arts Retreat (Σίγρι). Δείτε την Τετάρτη 11 Αυγούστου, στις 20:30, στο Hermitage Sykaminea στη Συκαμιά, την ταινία «Abur (Migratory Birds)» των Gül Ertunan Karaaslan και Sedat Kıran (2020, 73 λεπτά).

Τετάρτη 11/8, 20:30

Δωρεάν

Hermitage Sykamia, Μήθυμνα, Λέσβος. http://hermitage-sykaminea.org/

5. «Νεο-νουάρ βραδιές στο φεγγαρόφωτο»: Κινηματογραφικό αφιέρωμα στο Μουσείο Μαστίχας Χίου από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Νεο-νουάρ βραδιές στο φεγγαρόφωτο», κάθε Τετάρτη, από τις 28 Ιουλίου έως τις 18 Αυγούστου (ώρα 21:00), στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Παρακολουθήστε την Τετάρτη 11 Αυγούστου, στις 21:00, την ταινία του Κέρτις Χάνσον «Λος Άντζελες Εμπιστευτικό», με τους Κέβιν Σπέισι, Ντάνι ντε Βίτο, Κιμ Μπέισινγκερ, Ράσελ Κρόου, Γκάι Πιρς.

Τετάρτη 11/8, 21:00

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 22710 72212 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).

Μουσείο Μαστίχας Χίου, Πυργί, Θέση Ράχη (Τεπέκι), Χίος. Τ: 22710 72212 | www.piop.gr

6. Santorini Film Festival 2021: Κινηματογραφικές προβολές στο Cine Kamari στην Σαντορίνη

Το Santorini Film Festival επιστρέφει για 4η χρονιά, την Πέμπτη 12 Αυγούστου, στο Cine Kamari, στη Σαντορίνη, για μια βραδιά γεμάτη ντοκιμαντέρ, ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους καθώς και όλων των ειδών τα indie films κάτω από τα αστέρια. Μια καλοκαιρινή κινηματογραφική γιορτή των ανεξάρτητων δημιουργών.

Πέμπτη 12/8, 20:30

Με αγγλικούς υπότιτλους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Open Air Cinema Kamari, Τηλ: +30 22860 33452. E-mail: [email protected] | https://www.santorinifilmfest.com/

7. 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αίγινας στο κτήμα Κολλάτου

Το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αίγινας έρχεται, 1-30 Αυγούστου, στο κτήμα Κολλάτου. Η πρεμιέρα του Φεστιβάλ θα γίνει με την παρουσία της Μαρία Ντούζα και την ταινία της «Το δέντρο και η Κούνια», προσκεκλημένοι του φεστιβάλ θα είναι ακόμα οι Βασίλης Βαφέας, Κώστας Φέρρης, Νίκος Ζερβός, Χρήστος Δήμας μαζί με την Ζέτα Δούκα, Βαρδής Μαρινάκης, Θόδωρος Μαραγκός, Σταύρος Ιωάννου, Τάκης Πετσιώτης, Gabriel Babsi, Αγγελική Κουρουνής, Τάκης Βωγόπουλος, Μαρία Λάφη κ.α. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

1-30 Αυγούστου

Ώρα έναρξης στις 22:00

Είσοδος Ελεύθερη

Κτήμα Κολλάτου, Λιμπονες, Αίγινα. Τηλ: 2297 300699

8. Προβολές σε θερινά σινεμά: Park Your Cinema – «Φαντάσματα Εφηβείας» (2001) στο ΚΠΙΣΝ

Για έκτο συνεχόμενο καλοκαίρι, το Park Your Cinema, η σειρά υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), υποδέχεται το κοινό στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Φέτος, το ΚΠΙΣΝ, για τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες, συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ). Δείτε την Παρασκευή 13 Αυγούστου, στις 21:00, την ταινία του Τέρι Ζουίγκοφ «Φαντάσματα Εφηβείας» (2001).

Παρασκευή 13/8, 21:00

Ελεύθερη Είσοδος

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού, Καλλιθέα. Τηλ. (+30) 216 8091000. Email: [email protected]. snfcc.org.

9. Προβολές ταινιών σε θερινά: Park Your Cinema Kids – «Ο Λούης και οι Εξωγήινοι» (2018) στο ΚΠΙΣΝ

Τη φετινή σεζόν στο Park Your Cinema Kids, προσκαλούμε τους μικρούς θεατές και τις οικογένειές τους να ανακαλύψουν απίθανους ήρωες σε κόσμους που δεν χωράει ο νους, με ταινίες που επέλεξε το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας και συνθέτουν το πιο διασκεδαστικό κινηματογραφικό καλοκαίρι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Σάββατο 14 Αυγούστου στις 21:00 παρακολουθήστε, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Λούης και οι Εξωγήινοι» (2018).

Σάββατο 14/8, 21:00

Ελεύθερη Είσοδος

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού, Καλλιθέα. Τηλ. (+30) 216 8091000. Email: [email protected]. snfcc.org.

10. «Μελάνι σε Χαρτί 2»: Ομαδική Έκθεση στην The Attic Gallery της Κέρκυρας

Η The Attic Gallery της Κέρκυρας φιλοξενεί την έκθεση «Μελάνι σε Χαρτί 2», σε επιμέλεια Πάρη Καπράλου, που έχει στόχο την ανάδειξη της σύγχρονης χαρακτικής και ζωγραφικής με μελάνη και τη προβολή της στην Ελλάδα. Η έκθεση θα λάβει χώρα σε φυσική μορφή στη Κέρκυρα 9-27 Αυγούστου 2021, αλλά θα είναι διαθέσιμη από τη δεύτερη ημέρα μετά το άνοιγμα της και διαδικτυακά, σε συνεργασία με την ARTgrID.

Διάρκεια έκθεσης: 9-27 Αυγούστου

Ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή, 6:30-10:30μμ. Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά.

Ραντεβού: Στείλτε μήνυμα στο [email protected] ή τηλεφωνήστε στο 2661401198 στις ώρες λειτουργίας.

The Attic Gallery, Ριζοσπαστών Βουλευτών 1, Κέρκυρα. Τηλ: +30.26614.01198. Ε: [email protected] https://theattic.gr/

11. Deities: Έκθεση του Νίκου Κόκκαλη στην γκαλερί Ώχρα Μπλέ στη Λήμνο

Η γκαλερί Ώχρα Μπλέ, στη Λήμνο, παρουσιάζει, από τις 10 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου, την ατομική έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Κόκκλαη με τίτλο «Deities». Τα έργα, ακουαρέλες με μικτή τεχνική, εστιάζουν στη γυναικεία φιγούρα και αντλούν αναφορές από τους εικονογραφικούς τύπους που αυτή «ενδύεται» σε διαφορετικές περιόδους της τέχνης.

Εγκαίνια: Τρίτη 10 Αυγούστου, 19:00 – 23:00

Διάρκεια έκθεσης: Έως 20 Σεπτεμβρίου.

Ωράριο: Δευτέρα-Σάββατο 10.00-14.00 και 18:30 – 23:00, Κυριακή 18:00 – 23:00.

Χώρος Τέχνης «Ώχρα Μπλέ», Π. Κυδά 8,Μύρινα Λήμνος τηλ. 22540 26264 e-mail: [email protected] | http://ochrablue.blogspot.com/

12. Ιεροί Λόγοι/Covid-19: Η διαδραστική εικαστική εγκατάσταση της Αιμιλίας Παπαφιλίππου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, συνεχίζοντας την έρευνά του στην αναπάντεχη κατοίκηση των θεατρικών χώρων, ανοίγει τον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου Αρχαίας Επιδαύρου στο κοινό, με τη διαδραστική εικαστική εγκατάσταση της καλλιτέχνιδας Αιμιλίας Παπαφιλίππου, «Ιεροί Λόγοι/Covid-19». Μία εμπειρία στοχασμού πάνω στην ανθρώπινη επαφή και την επικοινωνία στην εποχή του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της υγειονομικής κρίσης, θέλοντας να αναδείξει την θεραπευτική αξία της Τέχνης.

Διάρκεια έκθεσης: Από 14/8 έως 5/9

Ωράριο: Καθημερινά (εκτός Δευτέρας) 16.00 – 21.00

Είσοδος Ελεύθερη

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου | http://aefestival.gr/

13. «Να λάμπει η φορεσιά της…»: Εικαστική έκθεση της Κυριακής Χριστακοπούλου στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας

Στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας, την Παρασκευή 13 Αυγούστου, εγκαινιάζεται η ατομική έκθεση ζωγραφικής της Κυριακής Χριστακοπούλου με θέμα: «Να λάμπει η φορεσιά της…». Η έκθεση, σε επιμέλεια της Ίριδας Κρητικού, μας ταξιδεύει σε γυναικείες ενδυματολογικές επιλογές πριν από 200 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα προβάλλεται video του Φίλιππου Κουτσαφτή με την Κυριακή Χριστακοπούλου να δημιουργεί τους πίνακές της.

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 13/8, 20:30

Διάρκεια έκθεσης: 13 έως 29 Αυγούστου

Ωράριο: Καθημερινά 10:30 – 13:00 και 19:30 – 22:30

Είσοδος ελεύθερη με κράτηση θέσης στο 2297022035

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αίγινας, Σπύρου Ρόδη 16, Αίγινα. Τηλ: 30 2297026401 Ε: [email protected]