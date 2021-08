TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τη Δευτέρα 9 Αυγούστου

Σειρές

23:00 Η Τούρτα της Μαμάς στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 23 Σεζόν 1: Ο νέος έρωτας της Μαριλού είναι πραγματικά νέος, πιο νέος δεν γίνεται. Όταν θα ανοίξει η πόρτα, οι παρεπιδημούντες της οικογένειας Βασίλαινα θα ζήσουν ένα αληθινό σοκ και δέος. Ακόμα και η πιο τρελή φαντασία τους δεν θα μπορούσε να φανταστεί την ταυτότητα του όμορφου Βαγγέλη. Εκτός των πιο τολμηρών μελών της οικογένειας, όλοι οι άλλοι, ακόμα και ο αδελφός του καλεσμένου, θα βρεθούν απέναντι -και όχι με τους καλύτερους τρόπους- στην αμφιλεγόμενη σχέση της Μαριλού. Και τα πράγματα θα εκτροχιαστούν, όταν κάνει την εμφάνισή του το μονόπετρο…

21:00 Two And A Half Men στο STAR

Επεισόδια 19-20 Σεζόν 4: Ο Άλαν είναι χαρούμενος γιατί η πρώην του γυναίκα, η Τζούντιθ, παντρεύεται τον Χερμπ και έτσι εκείνος δεν θα χρειάζεται πια κάθε μήνα να της δίνει διατροφή. Ο Τσάρλι γνωρίζει την αδελφή του Χερμπ, τη Μάιρα και ενθουσιάζονται όταν ανακαλύπτουν ένα κοινό τους σημείο: την αντιπάθεια τους για την Τζούντιθ… Ο Άλαν περιμένει πως και πως να γίνει ο γάμος της Τζούντιθ και του Χερμπ αλλά όταν πληροφορείται τη σχέση του Τσάρλι με την αδελφή του Χερμπ, διαισθάνεται πως μεγάλα προβλήματα θα προκύψουν…

23:30 Private Eyes στο OPEN

Επεισόδιο 10 Σεζόν 2: Αφού τον προσέλαβε ένας μποξέρ για να αποδείξουν πως ένας αγώνας ήταν στημένος, ο Σέιντ σοκάρεται όταν βλέπει τον μάνατζερ του μποξέρ, που δεν είναι άλλος από τον παλιό του μάνατζερ που στο παρελθόν του «έφαγε» όλα τα λεφτά…

Ταινίες

22:00 Μαθήματα Αυτοάμυνας (The Art Of Self-Defense) στον ANT1

Κωμωδία, αμερικάνικης παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Ράιλι Στερνς

Ηθοποιοί: Τζέσι Αϊζενμπεργκ, Αλεσάντρο Νιβόλα, Ίμοτζεν Πουτς.

Υπόθεση: Ο Κέισι είναι ο «ανύπαρκτος» του γραφείου, ένας νεαρός άνδρας που δεν έχει καν κοινωνική ζωή ή φίλους. Ένα βράδυ πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από άγνωστη συμμορία που δρα στην περιοχή δίχως προφανή σκοπό. Θα πάρει «αναρρωτική» από τη δουλειά και μια μέρα θα ανακαλύψει την ύπαρξη μιας τοπικής σχολής και θα δοκιμάσει να γραφτεί και να κάνει τα σχετικά μαθήματα, με το όνειρο της απόκτησης μιας αξιοπρεπούς χρώματος ζώνης που θα αποδεικνύει τις ικανότητές του στην αυτοάμυνα.

23:00 Το Θήραμα (Beyond The Reach) στον SKAI

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής (2014) Σκηνοθεσία: Ζαν Μπατίστ Λεονέτι

Ηθοποιοί: Μάικλ Ντάγκλας, Τζέρεμι Έρβιν, Μάρτιν Πάλμερ

Υπόθεση: Ένας ψυχρός και αδίστακτος επιχειρηματίας προσλαμβάνει έναν νεαρό οδηγό ιχνηλάτη για να τον βοηθήσει στο κυνήγι του στην έρημο Μοχάβι. Μετά από μια λάθος εκτίμηση για έναν στόχο, ο κυνηγός καταλήγει να σκοτώσει έναν άγνωστο στα βουνά. Για να μην συλληφθεί για φόνο εξ αμελείας και μην θέλοντας να θέσει σε κίνδυνο μια συμφωνία εκατομμυρίων που διαπραγματεύεται, αποφασίζει να φορτώσει τον φόνο στον οδηγό του. Αυτή η απόφασή του θα οδηγήσει σε ένα θανάσιμο παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι μέσα στην αφόρητη ζέστη της ερήμου που έχει μετατραπεί σε κόλαση και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την κατάληξή του.

22:00 Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Αυγή (Dawn Of The Planet Of The Apes) στο STAR

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής, βρετανικής, καναδικής συμπαραγωγής (2014)

Σκηνοθεσία: Ματ Ριβς

Ηθοποιοί: Κέρι Ράσελ, Άντι Σέρκις, Γκάρι Όλντμαν, Τόμπι Κέμπελ, Τζέισον Κλαρκ, Ενρίκε Μουρτσιάνο

Υπόθεση: Ο πληθυσμός των γενετικά εξελιγμένων πιθήκων, με επικεφαλής τον περιβόητο Σίζαρ, απειλείται από μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι κατάφεραν να επιζήσουν από έναν θανατηφόρο ιό μια δεκαετία πριν. Αν και τα δυο στρατόπεδα δείχνουν διατεθειμένα να κάνουν ό,τι χρειάζεται ώστε να συνυπάρξουν σε συνθήκες ειρήνης, η εύθραυστη εκεχειρία τερματίζεται γρήγορα και οι δύο πλευρές αναγκάζονται να συγκρουστούν βίαια, προκειμένου να αναδειχθεί ο απόλυτος κυρίαρχος του πλανήτη Γη…

Ντοκιμαντέρ

20:00 Περί Αρετής και Ανδρείας: Γιάννης Μακρυγιάννης στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Σταμάτης Τσαρουχά (2017) Σκηνοθεσία: Σταμάτης Τσαρουχάς

Υπόθεση: Αφιέρωμα στον Γιάννη Μακρυγιάννη, μια από τις αγνότερες μορφές της Επανάστασης του 1821. Οι ιδέες, τα οράματα και η ποιητική γλώσσα του ανδρειωμένου στρατηγού βρήκαν μεγάλη απήχηση και χάραξαν το δρόμο της αρετής για τον ελληνισμό.

22:30 Βαλκανικοί Πόλεμοι – Κινηματογραφώντας την Ιστορία στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής του Πολεμικού Μουσείου (2012) Σκηνοθεσία: Γιάννης Κοροδήμος

Υπόθεση: Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι μέσα από πλάνα που διασώθηκαν από την ταραχώδη εκείνη περίοδο. Ένα ταξίδι στο χρόνο με το φακό του Γιόζεφ Χεπ και των αδελφών Μανάκια, που ‘αιχμαλώτισαν’ εικόνες από το μέτωπο και την κοινωνική ζωή της χώρας.

23:30 Καθοριστικές Μάχες: Γέννηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2004)

Υπόθεση: Θεσσαλία, 197 π.Χ. Η μακεδονική φάλαγγα του Φιλίππου Ε’ συγκρούεται βίαια με τη ρωμαϊκή λεγεώνα του Τίτου Κόιντου Φλαμινίνου. Δύο στρατοί αλλά και δύο διαφορετικές πολεμικές τακτικές αναμετρώνται. Ποιος τελικά θα επικρατήσει;

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

22:40 2 Minutes of Fame στο COSMOTE CINEMA 1HD

Κωμωδία αμερικάνικης παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Λέσλι Σμολ

Ηθοποιοί: Τζέι Φάροου, Κατ Γουίλιαμς, Κέκε Πάλμερ

Υπόθεση: Όταν οι μιμήσεις του ‘ξετρελαίνουν’ το διαδίκτυο, ένας φιλόδοξος σταντ-απ κωμικός μετακομίζει στο Λος Άντζελες για να γίνει σταρ. Μα ο μεγάλος του αντίπαλος, ο βασιλιάς της κωμωδίας, δεν θα παραχωρήσει εύκολα τον θρόνο του…

22:00 Το Απόλυτο Κενό (The Void) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Ταινία τρόμου αμερικάνικης και καναδικής συμπαραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Τζέρεμι Γκιλέσπι,Στίβεν Κοστάνσκι

Ηθοποιοί: Άαρον Πουλ, Κένεθ Γουέλς, Ντάνιελ Φάδερς

Υπόθεση: Μια αίρεση κουκουλοφόρων παγιδεύει μια ομάδα ανθρώπων σε ένα απομονωμένο νοσοκομείο. Στην προσπάθεια να βρει δρόμο διαφυγής, ένας αστυνομικός θα οδηγήσει τους εγκλωβισμένους σε ένα κολασμένο ταξίδι στα έγκατα του κτιρίου…

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Ο Ταξιτζής (The Taxi Driver)

Ψυχολογικό, κοινωνικό θρίλερ αμερικάνικης παραγωγής (1976) Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε

Ηθοποιοί: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζόντι Φόστερ, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Σίμπιλ Σέπερντ

Υπόθεση: Θυμωμένος με τον ηθικό μαρασμό της Νέας Υόρκης, ένας ανισόρροπος ταξιτζής χάνει τα λογικά του, σχεδιάζει μια δολοφονία και σώζει μια έφηβη ιερόδουλη.