Η Παγκόσμια Ημέρα Γάτας γιορτάζεται κάθε χρόνο, από το 2002, στις 8 Αυγούστου, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ταμείου για την Ευημερία των Ζώων (IFAW) για να τιμηθούν οι αγαπημένοι μας χνουδωτοί φίλοι.

Σήμερα τους ευχόμαστε «χρόνια πολλά» και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γάτας, κάνουμε μία «βουτιά» σε έναν κόσμο που οι γάτες θα ήταν μεγάλες σταρ του κινηματογράφου. Τι αλλαγές θα έφερνε κάτι τέτοιο στις ήδη γνωστές και αγαπημένες μας ταινίες;

Αντλώντας έμπνευση από τους τριχωτούς μικρούς μας φίλους, ο Luís Rogério Faria Rosa, ξεκίνησε ένα ξεχωριστό πρότζεκτ – χαριτωμένο και ταυτόχρονα έξυπνο! Παίρνει τις αφίσες από γνωστές και αγαπημένες ταινίες και τους δίνει μία…γατίσια μεταμόρφωση, με ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Living Memory: 79 συγκλονιστικά πορτραίτα μιας χρονιάς που χαράχθηκε στη μνήμη

Μιλώντας στο Bored Panda για το χαριτωμένο του αυτό εγχείρημα ο καλλιτέχνης ανέφερε: «Γνωρίζουμε ότι οι γάτες και τα σκυλιά κυριαρχούν ήδη τον κόσμο μας. Με πολλή αγάπη και στοργή γίνονται μέλη των οικογενειών μας. Ας σκεφτούμε, όμως, πώς θα ήταν να αναλάμβαναν την κινηματογραφική βιομηχανία και πρωταγωνιστούσαν σε επιτυχημένες ταινίες στις θέσεις των ανθρώπων ηθοποιών; Καθώς σκεφτόμουν αυτό το θέμα, επέλεξα μερικές αφίσες ταινιών και αντικατέστησα τους ανθρώπους με γάτες, αλλάζοντας και τα ονόματά τους».

Η Σιωπή των Γατών

Μετά από αυτήν την αφίσα, ο Άντονι Χόπκινς και η Τζόντι Φόστερ σίγουρα θα έχουν αρχίσει να αγχώνονται για την θέση τους στο σωματείο ηθοποιών.

Μιάουτριξ

Το Kitkat Reeves είναι σίγουρα πιο…πιασάρικο. Τρέμε Κιάνου!

Ο Πλανήτης των Γατών

Μία αφίσα που δεν απέχει και πολύ από την αλήθεια!

Κιτανικός

Ο Leo Dicat και η Kat Whiskas στο Kittynic. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Σίγουρα θα έπαιρναν το Όσκαρ πάντως!

Γάτα από Ατσάλι

Ο κρυπτονίτης της θα είναι σίγουρα οι σκύλοι.

The Flash

Ακόμα πιο γρήγορες, για να μην γλιτώσει κανένα ποντίκι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Όταν η τεχνολογία δίνει ξανά «ζωή» σε ξεχασμενα, μεγαλοπρεπή παλάτια

Black Cat

Ίσως να πούμε Meowkanda for ever;

Οι Πειρατές της Γαταϊβικής

The Karate Cat

Αυτές οι δύο αφίσες μιλάνε από μόνες τους νομίζω.

Robocat

Οι γάτες θα είναι το μέλλον της επιβολής του νόμου;

The Nasty and the Furious

Οι γάτες της αφίσας σίγουρα προετοιμάζονται για μία πολύ δυνατή ταινία. Αναμένουμε…

Μιαουλέφισεντ

Ποια Αντζελίνα Τζολί; Η πρωταγωνίστριά μας ακούει στο Γατουλίνα Τζολί και υπόσχεται μία ερμηνεία γαταπληκτική!

Με πληροφορίες από το Bored Panda.