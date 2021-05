Όταν η τεχνολογία δίνει ξανά «ζωή» σε ξεχασμενα, μεγαλοπρεπή παλάτια

Ο κόσμος είναι γεμάτος από ιστορικά μέρη, παλάτια, κάστρα και πολλά άλλα. Παρ’ όλα αυτά, με το πέρασμα του χρόνου, όπως είναι λογικό, πολλά έχασαν την παλιά τους αίγλη, ενώ άλλα καταστράφηκαν με αποτέλεσμα να μη μπορούμε εμείς να δούμε πώς έμοιαζαν στο παρελθόν.Ή μήπως μπορούμε;

Με τη βοήθεια ταλαντούχων 3D καλλιτεχνών και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, μάς δίνεται η ευκαιρία να δούμε σήμερα το πώς έμοιαζαν ορισμένα διάσημα κτίρια του παρελθόντος. Οι άνθρωποι της εταιρείας Budget Direct αναδημιούργησαν επτά ιστορικά παλάτια του κόσμου σε τρισδιάστατη απεικόνιση, έτσι ώστε να μπορούμε να τα θαυμάσουμε από άκρη σε άκρη και να γνωρίσουμε την παλιά τους αίγλη.

Ας κάνουμε, λοιπόν, μια βουτιά στα βάθη της ιστορίας και ας ευχαριστήσουμε την τεχνολογία για τις δυνατότητες που μάς προσφέρει.

Sans Souci, Αϊτή

Qal’ eh Dokhtar, Ιράν

Μινωικό Ανάκτορο Κνωσού, Ελλάδα

Ruzhany Palace, Λευκορωσία

Dungur Palace, «Palace of the Queen of Sheba», Αιθιοπία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ #BucketList: Αυτά είναι τα μέρη που θέλουν να επισκεφτούν οι χρήστες του Instagram πριν πεθάνουν

Clarendon Palace, Ηνωμένο Βασίλειο

Husuni Kubwa, Τανζανία

Πηγή: boredpanda.com