Killers of the Flower Moon: Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την πολυαναμενόμενη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε

Ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ του Μάρτιν Σκορσέζε αναμένεται να απολαύσει το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσα στο 2022 το αργότερο. Μετά τον υποψήφιο για δέκα βραβεία Όσκαρ «Ιρλανδό», ο σπουδαίος σκηνοθέτης αναμετράται για πρώτη φορά στην καριέρα του με το είδος του Γουέστερν, στην επερχόμενη ταινία του «Killers of the Flower Moon». Παράλληλα, συναντιέται ξανά με δύο από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς του, καθώς και με τους πιο δεξιοτέχνες συνεργάτες του, στην πρώτη του παραγωγή από την Apple Films.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που θέλουν να εντάσσεται, τελευταία στιγμή στο καστ της ταινίας, ο Καναδο-Αμερικανός ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ, ακολουθούν 14 ενδιαφέροντα facts, για μια από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες.

1. Η αληθινή ιστορία πίσω από την ταινία

Η νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε βασίζεται στο μη-μυθοπλαστικό βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of FBI». Το βιβλίο ερευνά μια σειρά φόνων που μάστισαν την φυλή Osage Nation, στην Οκλαχόμα της δεκαετίας του 1920, όταν ανακαλύφθηκε πετρέλαιο στη γη τους.

Το δικαστήριο παραχώρησε άδεια στα μέλη της φυλής να εκμεταλλευτούν το πετρέλαιο αυτό για το κέρδος, γεγονός που τους μετέτρεψε σε στόχο για τους άπληστους ιδιοκτήτες ράντζων και τους ανάγκασε να δώσουν μάχη για την ίδια τους τη γη. Οι φόνοι προσέλκυσαν την προσοχή του μόλις ιδρυθέντος FBI, το οποίο κλήθηκε να διεξάγει έρευνα.

2. Το πρώτο Γουέστερν δια χειρός Σκορσέζε

Το «Killers of the Flower Moon» αποτελεί την εμβάπτιση του Σκορσέζε στο είδος του Γουέστερν. «Πιστεύουμε ότι πρόκειται για Γουέστερν», δήλωσε ο σπουδαίος σκηνοθέτης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, «Συνέβη στην Οκλαχόμα γύρω στο 1921-1922. Υπάρχουν σίγουρα καουμπόηδες, μόνο που εκτός από άλογα έχουν και αυτοκίνητα.

Η ταινία είναι κυρίως για τους Osage, μια ινδιάνικη φυλή, στην οποία δόθηκε μια άθλια γη, την οποία ωστόσο αγάπησαν γιατί θεώρησαν ότι οι λευκοί δεν θα ενδιαφέρονταν ποτέ. Τότε ανακαλύφθηκε πετρέλαιο και για δέκα χρόνια οι Osage ήταν οι πλουσιότεροι άνθρωποι στη γη κατά. Τότε τα αρπακτικά έφτασαν, οι λευκοί, οι Ευρωπαίοι και όλα χάθηκαν. Εκείνη την εποχή ο υπόκοσμος είχε τέτοιες διασυνδέσεις που ήταν περισσότερο πιθανόν να πάει κάποιος φυλακή για τον φόνο ενός σκύλου παρά ενός Ινδιάνου».

3. Ντι Κάπριο και Ντε Νίρο μαζί στην οθόνη

Για το συγκεκριμένο πρότζεκτ ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστράτευσε δύο από τις σημαντικότερες μούσες του, τους βραβευμένους με Όσκαρ Λεονάρντο Nτι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Οι δύο ηθοποιοί είχαν ξανασυνεργαστεί μεταξύ τους στη δραματική ταινία του Μάικλ Κέιτον-Τζόουνς «Αγεφύρωτες Σχέσεις» (1993). Στο «Killers of the Flower Moon» ο Ντε Νίρο θα υποδυθεί τον William Hale, έναν ισχυρό γαιοκτήμονα που θεωρείται από το FBI ως βασικός ύποπτος για τους φόνους και ο Nτι Κάπριο τον Ernest Burkhart, ανιψιό του Hale, του οποίου η γυναίκα είναι Osage και ο οποίος βρίσκεται σε ηθικό δίλημμα.

4. Το υπόλοιπο καστ της ταινίας

Η ηθοποιός Λίλι Γκλάντστοουν ενσαρκώνει τη σύζυγο του Ernest Burkhart, Molly, ενώ τον επικεφαλής πράκτορα του FBI, Tom White, θα υποδυθεί ο Τζέσι Πλίμονς, στη δεύτερη συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορσέζε μετά τον «Ιρλανδό». Στους δευτερεύοντες ρόλους θα δούμε, επίσης, τους Pat Healy, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Gary Basaraba και τους βραβευμένους με Γκράμι μουσικούς Jason Isbell και Sturghill Simpson, με τον Σκορσέζε να επιμένει για συμμετοχή Ιθαγενών ηθοποιών στην ταινία του.

5. Για άλλον ρόλο προοριζόταν αρχικά ο Λεονάρντο ντι Κάπριο

Αρχικά ο Λεονάρντο Nτι Κάπριο προοριζόταν να ερμηνεύσει τον ρόλο του πράκτορα του FBI, Tom White, πρωταγωνιστή της ταινίας, ωστόσο ο Αμερικανός ηθοποιός ενδιαφερόταν περισσότερο να ενσαρκώσει τον αμφίσημο ρόλο του Ernest Buckhart, ο οποίος πότε εμφανίζεται ως ήρωας και πότε ως κακός. Το γεγονός επέφερε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σενάριο, σύμφωνα με τον σεναριογράφο της ταινίας Έρικ Ροθ, ενώ ώθησε την Paramount να αποσυρθεί από το πρότζεκτ, καθώς θεώρησε την επιλογή εμπορικά ριψοκίνδυνη. Η Apple ανέλαβε την παραγωγή της ταινίας.

6. Ο σεναριογράφος των Οσκαρικών επιτυχιών Έρικ Ροθ

Ο σεναριογράφος Έρικ Ροθ δούλευε για το σενάριο του φιλμ σχεδόν πέντε χρόνια πριν ξεκινήσει η παραγωγή. Ο Ροθ έχει κερδίσει ένα Όσκαρ διασκευασμένου Σεναρίου για την ταινία «Φόρεστ Γκαμπ» και άλλες τέσσερις υποψηφιότητες για τις ταινίες «The Insider» , «Μόχαχο», «Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον» και «Ένα αστέρι γεννιέται». Συμμετείχε επίσης στη συγγραφή του σεναρίου του «Dune» του Ντένις Βιλενέβ.

7. Πρώτη επίσημη φωτογραφία

Η πρώτη επίσημη φωτογραφία της ταινίας κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2021 και απεικονίζει τους Λεονάρντο Nτι Κάπριο και Λίλι Γκλάντστοουν στον ρόλο των Ernest και Mollie Burkhart. Πριν την έναρξη της παραγωγής ο Ντι Κάπριο είχε μια συνάντηση με μέλη και ηγέτες της φυλής Osage Nation, ώστε να βεβαιωθεί ότι τόσο η ταινία όσο και ο χαρακτήρας που υποδύεται σκιαγραφούν σωστά την ιστορική περίοδο που διαδραματίζεται το γουέστερν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μέλη της κοινότητας μοιράστηκαν τις ανησυχίες, τις ιστορίες και τις σκέψεις τους για την ταινία.

8. Στενή συνεργασία με τη φυλή Osage Nation

Ο σκηνοθέτης, Μάρτιν Σκορσέζε, πέρασε τη χρονιά πριν την έναρξη των γυρισμάτων, πραγματοποιώντας τακτικές επισκέψεις στη φυλή Osage Nation, στην Οκλαχόμα, ώστε να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για την κουλτούρα τους. Επιπλέον, εργάστηκε στο πλευρό των ηγετών της φυλής ώστε να απεικονίσει όσο το δυνατότερο πιο πιστά τον λαό αυτό. Αρχηγός των Osage είναι ο Geoffrey Standing Bear, ο οποίος αποτελεί έναν από τους κύριους συμβούλους της ταινίας.

9. Μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής στο καστ

Τελευταία προσθήκη στο καστ, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, είναι ο Μπρένταν Φρέιζερ, στον ρόλο ενός δικηγόρου ονόματι WS Hamilton. Για τον Καναδο-Αμερικανό ηθοποιό το 2021 σηματοδοτεί ένα δυναμικό comeback στη μεγάλη οθόνη με συμμετοχή σε ταινίες όπως το «No Sudden Move» του Στίβεν Σόντερμπεργκ και το «The Whale» του Ντάρεν Αρονόφσκι. Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι ο Φρέιζερ συμπεριλήφθηκε στο καστ της κωμωδίας «Brothers» του Μαξ Μπαρμπακόφ δίπλα στους Γκλεν Κλόουζ, Τζος Μπρόλιν και Πίτερ Ντίνκλατζ.

10. Ο διευθυντής φωτογραφίας

Διευθυντής φωτογραφίας, για τέταρτη φορά σε ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, θα είναι ο Ροντρίγκο Πριέτο. Είχε προηγηθεί η συνεργασία τους στον «Λύκο της Wall Street», τη «Σιωπή» και τον «Ιρλανδό». Για τις δύο τελευταίες ο Πριέτο κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Φωτογραφίας.

11. O Ρόμπι Ρόμπερτσον των The Band στη μουσική σύνθεση

Τη μουσική της ταινίας έχει αναλάβει ο πρώην κιθαρίστας και τραγουδοποιός του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο οποίος συνεργάζεται με τον Σκορσέζε από το 1978, τότε που ο τελευταίος σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ «The Last Waltz», για τη συναυλία που έδωσε το συγκρότημα κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Ευχαριστιών. Από τότε ο Ρόμπερτσον έχει εργαστεί σε διάφορες παραγωγές του σπουδαίου σκηνοθέτη από το «Οργισμένο Είδωλο» έως τον «Ιρλανδό».

12. Καθυστέρηση έναρξης παραγωγής λόγω πανδημίας Η πανδημία της νόσου Covid-19 καθυστέρησε την έναρξη της διαδικασίας παραγωγής του «Killers of the Flower Moon» για σχεδόν ένα χρόνο. Τα γυρίσματα είχαν προγραμματιστεί να αρχίσουν τον Μάρτιο του 2020, ωστόσο καθώς χρειαζότανε μεγάλος αριθμός προσωπικού για την κατασκευή των σκηνικών, η παραγωγή ξεκίνησε επίσημα τον Απρίλιο του 2021. Για τον Σκορσέζε, σύμφωνα με συνέντευξη του στο Empire Magazine, η καθυστέρηση είχε ως συνέπεια την μείωση της δημιουργικής ορμής του: «Έπρεπε να βρω τρόπο να φέρω πίσω τη δημιουργική μου ώθηση για το νέο μου φιλμ, όπως έκανα και με τον Ιρλανδό».