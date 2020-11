Ο Μάρτιν Σκορσέζε και η σκηνοθετική του μαεστρία, μέσα από 5 κορυφαίες ταινίες του

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γίνεται σήμερα 78 χρονών κι εμείς ρίχνουμε μια ματιά στην ξεχωριστή καριέρα αυτού του μεγάλου σκηνοθέτη.

Λίγα λόγια για την καριέρα του

Ενεργός ακόμη και μεγάλο σκηνοθετικό όνομα της δεκαετίας του 1980, γύρισε συνολικά 67 ταινίες με τελευταία τον αμφιλεγόμενο «The Irishman». Πέρα από την σκηνοθεσία, έχει ασχοληθεί με το σενάριο, την παραγωγή και την υποκριτική.

Οι ταινίες του περιστρέφονται γύρω από τις θεματικές της εγκληματικότητας, της βίας, του πεσιμισμού, της ενοχής – εξιλέωσης και της πίστης. Έχει κερδίσει ένα Όσκαρ, έναν Χρυσό Φοίνικα, το Βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη στις Κάννες, έναν Χρυσό Λέοντα, ένα Γκράμι, 3 Χρυσές Σφαίρες και 3 BAFTA. Ακόμη, το 2003 απέκτησε ένα αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ. Θεωρείται ο πρώτος εν ζωή σκηνοθέτης με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας -εννιά στον αριθμό!

Ο ίδιος ίδρυσε το 1990 το «The Film Foundation», έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την διατήρηση των ταινιών. Είναι, επίσης, ιδρυτής του «World Cinema Foundation» από το 2007 και του «African Film Heritage Project» από το 2017.

Ανά τα χρόνια έχει συνεργαστεί πολλές φορές με συγκεκριμένα πρόσωπα. Με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει γυρίσει εννιά ταινίες (Taxi Driver, Raging Bull, The King of Comedy, New York, New York, Cape Fear, Mean Streets, Goodfellas, Casino και The Irishman). O επόμενος αγαπημένος του είναι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με πέντε ταινίες (Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island και The Wolf of Wall Street).

Ας ανατρέξουμε σε πέντε ταινίες από την φιλμογραφία του Μάρτιν Σκορσέζε:

1. Ο Ταξιτζής (Taxi Driver, 1976)

Χαρακτηριστικός ρόλος για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και πρώτη μεγάλη επιτυχία της μόλις 13 ετών τότε, Τζόντι Φόστερ. Η ταινία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν υποψήφια για 4 Όσκαρ (με σημαντικότερα αυτά της Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Α’ Ανδρικού για τον Ντε Νίρο, Καλύτερου Β’ Γυναικείου για την Φόστερ).

Ο Τράβις Σκότ (Ρόμπερτ Ντε Νίρο) πρώην βετεράνος στον πόλεμο του Βιετνάμ, ξεκινά να εργάζεται ως ταξιτζής τα βράδια για να παλέψει την χρόνια αϋπνία του. Ερωτεύεται μια γυναίκα αλλά το ειδύλλιο δεν πάει όπως περίμενε. Παράλληλα, αρχίζει να αναπτύσσει μεγάλο θυμό και να ανακαλύπτει την άσχημη πλευρά της Νέας Υόρκης με τις ιερόδουλες και τους εγκληματίες. Εντύπωση του κάνει η μικρή Άιρις (Τζόντι Φόστερ) που ασκεί τόσο μικρή το επάγγελμα της ιερόδουλης και προσπαθεί να την σώσει…

2. Τα Καλά Παιδιά (Goodfellas, 1990)

Ένα από τα καλύτερα φιλμ που έχουν δημιουργηθεί και πραγματικό διαμάντι για το είδος γκάνγκστερ. Είναι βασισμένο στο βιβλίο «Wiseguy» του Νίκολας Πιλέτζι, ο οποίος βοήθησε στην συγγραφή του σεναρίου. Έκανε πρεμιέρα στο 47ο Φεστιβάλ Βενετίας όπου και κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα για την Καλύτερη Σκηνοθεσία. Επίσης, προτάθηκε για 6 Όσκαρ, εκ των οποίων τα Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τον μαφιόζο Χένρι Χιλ, την άνοδό του στη δόξα και την πτώση του κατά τα χρόνια 1995 έως 1980, μαζί με το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

3. Ο Πληροφοριοδότης (The Departed, 2006)

Πρόκειται για ριμέικ της ταινίας «Infernal Affairs» (2002) από το Χονγκ Κονγκ. Έκανε μεγάλη επιτυχία κατακτώντας 4 Όσκαρ (Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Καλύτερο Σενάριο και Καλύτερο Μοντάζ). Ο αρχηγός της ιρλανδικής μαφίας στην Βοστόνη, Φράνσις Καστίγιο (Τζακ Νίκολσον) βάζει κρυφά στην αστυνομία της Μασαχουσέτης τον Κόλιν Σάλιβαν (Ματ Ντέιμον). Ο ινκόγκνιτο αστυνομικός Μπίλι Κάστιγκαν (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) εισχωρεί ως μέλος στην ομάδα του Καστίγιο κι ο καθένας προσπαθεί να ξεσκεπάσει τον άλλον.

4. Tο νησί των καταραμένων (Shutter Island, 2010)

Νεονουάρ ψυχολογικό θρίλερ με ένα δυνατό πλοτ τουίστ και κλιμακωτή αγωνία που έκανε μεγάλη επιτυχία με πάνω από 294 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως. Ο ντετέκτιβ Έντουαρντ Ντάνιελς (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) επισκέπτεται ένα νοσοκομείο για ψυχικά νοσούντες εγκληματίες σ’ ένα απομονωμένο νησί. Μαζί με τον συνεργάτη του, Τσακ (Μάρκ Ρούφαλο), πρέπει να ερευνήσει την μυστηριώδη εξαφάνιση μιας κρατούμενης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, γίνονται διαρκώς περίεργα γεγονότα που δυσκολεύουν και τους δύο.

5. Hugo (2011)

Μια πολύ διαφορετική ταινία από αυτές που μας έχει συνηθίσει ο Σκορσέζε. Ξεφεύγει από την θεματική της βίας και των εγκλημάτων και δημιουργεί ένα φιλμ ιδανικό και για παιδιά. Με ένα μελοδραματικό ύφος και απαράμιλλη φωτογραφία, προτάθηκε για 11 Όσκαρ και κέρδισε τα 5 (συμπεριλαβανομένου φυσικά αυτό της Κινηματογράφισης). Πρόκειται για την ιστορία ενός μικρού αγοριού που ζει στον σιδηροδρομικό σταθμό Montparnasse του Παρισιού στην δεκαετία το 1930, όπου ξεκινά ένα μυστήριο που σχετίζεται με μια κατασκευή του πατέρα του και στην συνέχεια εμπλέκεται ακόμη και ο πρωτοπόρος του κινηματογράφου, ο Ζωρζ Μελιές.