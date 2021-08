9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου: Ραντεβού το 2022!

Το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου, με τίτλο «Off Season / Εκτός Εποχής», πραγματοποίησε με επιτυχία τη σειρά των καλοκαιρινών του δράσεων, σε οκτώ ιδιαίτερης σημασίας και αισθητικής τοποθεσίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Samos Young Artist Festival 2021: Το φεστιβάλ κλασικής μουσικής επιστρέφει στο Πυθαγόρειο της Σάμου

Το 9o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) από τις 22 έως και τις 26 Ιουλίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων αξιοποιώντας όπως κάθε χρόνο την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού με προβολές και παράλληλες δράσεις σε οκτώ ιδιαίτερης σημασίας και αισθητικής τοποθεσίες, ανάμεσα στις οποίες και τρεις νέες: το άλλοτε δημοφιλές θερινό σινεμά «Αθηνά» το οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε πάρκινγκ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων και το Δημοτικό Κολυμβητήριο «Δημήτριος Βικέλας».

Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών που διήρκησε η φετινή διοργάνωση περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες παρακολούθησαν 30 μεγάλου και μήκους ταινίες από Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Η.Π.Α., Ρωσία, ανοιχτές ομιλίες για το κοινό, κινηματογραφικά εργαστήρια, καλλιτεχνικά έργα εν είδει εγκατάστασης τα οποία παρουσιάστηκαν σε νεοκλασικά αρχοντικά κτίσματα στην Ερμούπολη αλλά και δύο πρωτότυπα έργα – αναθέσεις του Φεστιβάλ – στα οποία έγινε, για πρώτη φορά, χρήση αρχειακού υλικού.

Η θεματική του Φεστιβάλ «Off Season / Εκτός εποχής»

Η επιλεγμένη θεματική «Off Season / Εκτός εποχής» συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά και οι ταινίες που προβλήθηκαν εστίασαν στις διαφορετικές αντιλήψεις για τον χρόνο, τις διαφορετικές «ταχύτητες» στις οποίες λειτουργεί η ανθρωπότητα, την αναγκαστική μετακίνηση και στάση, τη διαχείριση του προσωπικού και του «ελεύθερου» χρόνου ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος.

Μία ματιά στις δράσεις του Φεστιβάλ:

Το Φεστιβάλ σήκωσε αυλαία στην Ερμούπολη, στον αρχοντικό θερινό κινηματογράφο Παλλάς, πλησίον της κοσμοπολίτικης πλατείας Μιαούλη, με το Daughters of the Dust της Julie Dash, ενώ ακολούθησε προβολή στο υπαίθριο πάρκινγκ της οδού Νόρδεστρομ, το άλλοτε θερινό σινεμά «Αθηνά», το οποίο αναδιαμορφώθηκε σύμφωνα με την αρχική ρύθμιση που είχε ο κινηματογράφος τη δεκαετία του ’70 προκειμένου να δημιουργηθεί η ανάλογη συνθήκη για την προβολή του Cheirographon [Χειρόγραφον], μιας found-footage ταινίας με σπάνια πλάνα από πρώιμα ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση από τη Μεσόγειο στις ΗΠΑ το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Το επόμενο βράδυ το κάλεσμα του SIFF οδηγούσε στο Ναυπηγείο Ταρσανάς και στην Τελετή καθέλκυσης της Μαρίνας Γιώτη, μια τοπο-ειδική οπτικοακουστική εγκατάσταση που δημιουργήθηκε κατόπιν ανάθεσης του SIFF με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Η συνθέτρια και θερεμινίστρια May Roosevelt πλαισίωσε μουσικά την προβολή με μία ζωντανή μουσική περφόρμανς όπου το θέρεμιν και οι ηλεκτρονικές λούπες βρίσκονταν σε διάλογο με την εικόνα και σε αρμονία με το βιομηχανικής αισθητικής σκηνικό, προκαλώντας έντονα συναισθήματα στο κοινό.

Το βράδυ του Σαββάτου ήταν αφιερωμένο στον πλέον αγαπημένο θεσμό του SIFF, το ντράιβ-ιν στην Ντελαγκράτσια. Τα οχήματα κατέκλυσαν κυριολεκτικά όλη την περιοχή, ενώ σε κάθε φινάλε ταινίας αντί για χειροκροτήματα ηχούσαν… κορναρίσματα! Έναρξη με το A Matter of Life and Death [Ζήτημα ζωής και θανάτου], τη θρυλική ταινία των Michael Powell και Emeric Pressburger, συνέχεια με τη μικρού μήκους Backyard with a View [Πίσω αυλή με θέα] της Δήμητρας Κονδυλάτου και ολοκλήρωση με την εμβληματική γαλλική ταινία Beau Travail της Claire Denis, όπου στο αριστουργηματικό φινάλε, υπό τους ήχους του “Rhythm of the Night”, τα φώτα των αυτοκινήτων αναβόσβηναν μετατρέποντας για λίγα λεπτά το ντράιβ-ιν σε υπαίθρια ντισκοτέκ!

Προορισμός για την τέταρτη μέρα του SIFF γίνεται το Δημοτικό Κολυμβητήριο «Δημήτριος Βικέλας» όπου η άδεια πισίνα δημιουργεί το ιδανικό «εκτός εποχής» σκηνικό για τα ηλιόλουστα πλάνα της Φρίντας Λιάππα στην ταινία Τα χρόνια της μεγάλης ζέστης, αλλά και τις εικόνες μιας περασμένης εποχής στη μακρινή σοβιετική Salt from Svanetia [Αλάτι για τη Σβανέτια] συνοδευόμενη από την πρωτότυπη μουσική του Κωστή Δρυγιαννάκη.

Εργαστήρια και ανοιχτές ομιλίες για το κοινό

Από τη φετινή διοργάνωση δεν έλειψαν και οι παράλληλες δράσεις με τις ανοιχτές συζητήσεις να λαμβάνουν χώρα στο νεοκλασικό αρχοντικό ξενοδοχείο Πλόες, όπου οι καλεσμένοι καλλιτέχνες του Φεστιβάλ –Μαρίνα Γιώτη, Κωστής Δρυγιαννάκης, Δήμητρα Κονδυλάτου, Τάμερ Ελ Σαΐντ– συνομίλησαν με το κοινό εξηγώντας, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία δημιουργίας των έργων τους.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε το ημερήσιο εργαστήριο «Εναλλακτικά μονοπάτια» σε συνεργασία με τον κινηματογραφιστή και ποιητή Jazra Khaleed, ο οποίος οργάνωσε έναν περίπατο σε διαφορετικές τοποθεσίες σχετικές με τη βιομηχανική και εργατική ιστορία του νησιού, μεταξύ των οποίων και το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου «Περιφερειακή όραση», που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Τάμερ Ελ Σαΐντ, κινηματογραφιστή και συνιδρυτή του Cimatheque – Alternative Film Center του Καΐρου, και σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen, αναπτύχθηκαν από τους συμμετέχοντες πέντε μικρού μήκους ταινίες, αλλά και δύο εγκαταστάσεις, που παρουσιάστηκαν στο κοινό κατά την τελευταία μέρα διεξαγωγής του Φεστιβάλ στο Eργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων και στο Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη-Δενδρινού.